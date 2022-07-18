季霆剛：期待兩岸故宮合作的突破

緩和兩岸關係 視乎對小事取態

民進黨「抗中保台」的施政主軸令兩岸政治關係跌至冰點，台港澳關係的死結，完全在於兩岸政治關係的逆走向。能否解開這個對抗的鎖，視乎兩方對一些小事的取態。

7月香港特區回歸25周年，大陸國家主席習近平向新政府提「四點希望 」和「四個必須」。習近平講話的重點，一是顯出中共中央對港府的訓愛切至，二是對「一國兩制」實施25周年後重新鞏固。故此習近平強調香港歷經風雨後「浴火重生」，中共中央希望香港在「一國兩制」下經濟民生更為富饒物阜、發展平治有序，對台灣而言有可取之處。

香港特區新政府在上任不足一個月已展開多元舉措施為，為大陸和香港地區通關問題開闢新路，行政長官李家超更是新硎初試，表示將成立特首政策組，環視國際兩岸宏觀大局。因兩岸情勢為中共中央密切注視之點，而香港與台灣早有地利之宜，預計港府亦需定期對台灣局勢條分縷析，而台港兩地經貿文化交流的停滯始終要解決。

造價35億元的香港故宮文化博物館已於7月3日對外開放，其展覽品當中，固定陳列展品需兩年更換一次，展出北京故宮文化歷史及與宮廷生活有關的文物；其他展廳則陳列故宮的書畫、陶瓷、器物和其他藝術收藏，大多展品從未在北京故宮展出。

大陸的北京故宮於今年就分批運送近千件文物來港，當中166件屬於一級國寶文物。對北京故宮而言，借出如此之多瑰寶前所未見；對香港參觀者來說當然是樂見其成，而對台北故宮亦未嘗不是一件好事。

香港故宮文化博物館長吳志華稱，香港故宮日後跟台北故宮或有合作空間，包括展品外借，但法律、政治環境等技術問題仍有待處理。

所謂政治和法律問題無非兩個。一是名稱問題，若台北故宮向香港故宮文化博物館借展文物時，必須接受台灣「國立故宮博物院」的名稱；二則是香港立法會或政府可否通過一些司法免扣押的條例，便利海關。

在現時政治環境下，第一個問題是難上加難，亦似乎容易成為民進黨炒作的議題。名稱問題的難度，不是簡單加個括號、引號可以解決，似乎更需要兩岸官方在背後揆情審勢，使通權達變之法，方可以成行。

摒棄歷史窠臼 發揚「和」之精神

台北故宮約有60萬件文物，北京故宮則有逾180萬件。香港作為兩岸三地第三個故宮館，亦是一個煥然一新的展覽場。故宮館本屬一個整體，源於一個故宮。故宮的最中心是太和殿，宇內和諧，方能安康。故宮文化之機樞在於重「和」，兩岸三地藏品若能協和共冶，是對「和」的體現。

故宮藏品分隔兩地，只是國共內戰歷史巨流下的波浪，摒棄歷史遺下的窠臼，張拓中華文化交流與懋長，發揚故宮「和」之精神是兩岸三地該作之事。

如果兩岸故宮的展品同時期在港展出，將成為中國現代史上的佳構美話。兩岸何不在港一試？

作者是全國港澳研究會會員、深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員

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[季霆剛]