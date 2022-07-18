張遠深：破解岸田的新資本主義假面目

岸田主要的經濟政策核心思想是「增長與分配」，而他曾明言新資本主義政策會積極介入經濟活動，同時致力於將所得重新分配，例如投資於人力資本、提高工資、創新與新創事業、關鍵供應鏈和綠能、鼓勵消費等。但可笑的是日本政府舉行了多次「實現會議」後，終通過其實行計劃，惟內容與其參選時所說的完全不一樣，「資產所得倍增」成了主力，說好的「所得倍增計劃」不翼而飛。

鼓勵炒賣投資 拉闊貧富差距

新定案中，政府鼓勵百姓投資資本市場，讓所得倍增。岸田表示：「以令和版所得倍增計劃為目標實現經濟成長，這樣的果實能讓每一位國民，宛如加薪形式的實際感受。」據日本媒體報道，「資產所得倍增」計劃的內容，是呼籲民眾將個人金融資產從儲蓄轉為投資，給予個人投資者5年投資期內最高610萬日圓免課稅的優惠稅制「NISA」，或是允許把年金挪用到投資上，所獲利益全部免稅的「iDeCo」個人年金儲蓄制度。

筆者得知這計劃後的即時想法是，當時岸田說會要求企業加薪，而令其可享稅務優惠，從而使企業及員工收入都增加，現在竟是要國民用自己的錢來投資，從而增加收入，這絕對是笑話。

這種措施只會增加貧富差距，透過稅務優惠來鼓勵炒賣股票或投資基金，只會產生嚴重的「富者愈富，貧者愈貧」局面，基層人士生活只會愈來愈困難。雖然岸田的計劃還指出會促進人力投資、促進初創企業發展、實現「碳中和」等政策，但這些政策都只是符合大方向，而且基本上與「安倍經濟學」無分別，完全沒什麼新意可言，絕對有安倍大推其「三支箭」政策的影子，一樣是放任寬鬆政策，利用靈活財政政策激發民間投資的經濟成長方向。

人做錯只要改過就可，政策都是一樣，明知安倍經濟學中存在問題及缺陷，但繼續推動下去，如這不是蕭規曹隨，筆者真是找不到一個合適說法。菅義偉如是，岸田亦是一樣，說到尾他們都只是去世的安倍的接班人，要幹什麼都要聽從黨內最大派系「安倍派」發號施令。安倍雖已離世，但其利益集團仍在的一日，單單由此「新資本主義」一事就已看出岸田文雄的才幹是什麼水平，首相之路相信不會長久。

作者是日本政治評論員

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[張遠深]