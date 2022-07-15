納扎爾拜．葉爾肯：俄國自救 謀建裏海五足鼎立格局

裏海沿岸五國對其所屬「共同海域」的稱謂劃分，是根據其各自地域認同與民族記憶所定。其中，南部三國（阿塞拜疆、伊朗、土庫曼）延續曾一度稱霸南俄草原的突厥可薩汗國之強盛，將裏海稱為具帝國性質的「哈扎爾海」（Hazar）。

相比之下，北部兩國（哈薩克與俄羅斯）則是延用古希臘學者在其著作中，按照當時居住於高加索東部本土民族之名所取的「卡斯皮海」（Kaspion pelagos）。

總體而言，無論是「哈扎爾」還是「卡斯皮」，其內涵歸根結柢均為「偉大歐亞草原帝國之內海」。因此，裏海沿岸國家首腦峰會的宗旨是在求同存異的基礎上，聯手各方重振歐亞大陸之輝煌，而非偏安一隅滿足於現狀。

裏海乃「三角邊緣地帶」之中心

相比蘇聯，命運可謂潮起潮落的沙皇俄國雖曾遭遇顏面掃地的兩次圍堵式「慘敗」（克里米亞戰爭與日俄戰爭），但憑藉以歐洲為中心的維也納體系，即便其地處邊緣且落後，也始終是維護全球地緣政治平衡的主要大國之一，並以此為基礎通過南俄草原，一邊倒地壓制歐亞大陸「邊緣地帶」。

正所謂「成也斯大林，敗也斯大林」，俄國的全面衰弱實質起始於克里姆林宮對歐亞草原體系的全面控制，即1945年「偉大衛國戰爭勝利日」。通過反法西斯戰爭，俄國雖成功全面入主夢寐以求的中東歐，卻未能擺脫陸權國家與生俱來的劣勢，相反將自己的戰略重心由原先的南俄草原，轉移至經不起任何擦槍走火的「邊緣地帶」之西端，進而反向地為「邊緣地帶」的東端創造了喘息回天的機會。

當年中蘇決裂，導致俄屬歐亞草原體系的東部西伯利亞段出現三大缺口，如同難以癒合的「傷口」，持續且緩慢地削弱其元氣；而蘇東劇變與蘇聯解體，則是因元氣大傷所致的最終結果。自此，俄國率先由維也納體系中的邊緣陸權大國，「升格」為雅爾達體系中的中心陸權強國，培養出高高在上且自成一體的「天下觀」之後又隨即「硬着陸」，喪失了沙俄與蘇俄所擁有的「一切優勢」。

構建「裏海命運共同體」 勢在必得

如今遭遇蘇聯解體後的俄國，依舊身處以美國為中心的雅爾達體系，但早已不再是能夠與之抗衡的一級。經濟最為發達的大西洋東岸與太平洋西岸，分別都是受惠於美國的「邊緣地帶」；而俄國所屬的「心臟地帶」，則是立足於這兩大「邊緣地帶」的邊緣地帶，因此持續衰弱在所難免。在此歐亞百年未有之大變局下，聯合裏海沿岸各國，組建自北向南的「五足鼎立」新格局，是克宮為實現自我拯救所不可或缺的「強心針」，是產生區域交通運輸之「南北效應」的關鍵所在。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]