張勵：經濟危機中的斯里蘭卡——「世界之眼」為何而泣？

筆者認為，今年以來，被稱為「世界之眼」的斯里蘭卡身處經濟危機風暴中，是內外多重因素交織的結果，最終在全球政治經濟風暴和新冠疫情的疊加壓力下，成為「風暴眼」，走到今天國家破產的境地。

斯里蘭卡危機的伏筆與爆發

斯里蘭卡是坐落印度洋的島國，地形酷似水滴，宛如「印度洋中的一顆珍珠」，亦像「世界之眼」。21世紀初，當世界各國開始相繼進入經濟快速發展軌道時，斯里蘭卡於2009年才結束長達26年的內戰，開始走上重建的道路。斯里蘭卡有2100多萬人口，基於優厚的自然氣候條件，茶葉、橡膠、椰子等農產品出口成為該國主要經濟來源之一，也是其出口創匯的重要組成。同時，旅遊業亦是斯里蘭卡的重要經濟支柱，於2018年約佔其國內生產總值5%。紡織服裝業更是斯里蘭卡的第一大出口創匯行業。

但該國在發展農業、服裝業、旅遊業等的同時，卻沒有發展自身的工業，導致其工業基礎薄弱。同時，斯里蘭卡的工業原材料進口亦主要依賴外國。此外，2019年斯里蘭卡連環爆炸事件及2020年新冠疫情的蔓延，也導致其國外遊客數量驟降，旅遊收入大減，沉重打擊該國經濟收益。這些因素都為今年的經濟危機爆發埋下伏筆。

基於上述多重因素影響，今年初斯里蘭卡的經濟發展形勢已不容樂觀，開始向多國借貸。同時由於其外匯儲備情况惡化、主權信用違約風險上升，國際機構標準普爾開始下調其主權信用評級。

今年4月起，斯里蘭卡爆發嚴重的經濟危機，國內燃料、食物、藥品等大量必需品嚴重緊缺，同時物價飛漲，國家限電，國內示威抗議與暴力衝突不斷。總統戈塔巴雅宣布全國進入緊急狀態。5月，斯里蘭卡經濟情况進一步惡化。5月4日，財政部長在國會表示該國的可用外匯儲備已跌破5000萬美元，達到即時危險水平，而外債卻達510億美元；9日，國內爆發致命衝突，時任總理馬欣達向總統提交辭職信；19日，斯里蘭卡正式確認債務違約。

到6月，其國內形勢並未好轉，政府宣布未來3個月內，公務員將每逢周五帶薪休假，讓他們有時間種植自己的農作物，但4天工作制不適用於醫院、港口、電力、水利部門等「必要服務」工作人員。同時，國內民眾在獲取食物、能源等面臨更艱難境地。7月5日，該國總理宣告斯里蘭卡破產，並稱當地糧食、燃料和藥品嚴重短缺情况會持續至明年末。7月9日，首都科倫坡爆發近期最大規模的遊行示威。

全球風暴下的「世界之眼」

筆者認為，被稱為「世界之眼」的斯里蘭卡，並非身處平靜的「全球風暴眼」中，而是面臨狂風與暴雨。由於依靠農業、服裝業、旅遊業等易受波動產業，以及該國製造業的薄弱，在全球政治經濟風暴疊加作用下，內外多重因素導致斯里蘭卡爆發經濟危機。

第一，斯里蘭卡在外匯儲備、生活必需品等方面「家底單薄」。幾十年來，該國長期處於貿易逆差狀態。2020及2021年，貿易逆差分別為60.08億美元及81.36億美元。同時由於其2020年的信用評級下調，直接導致斯里蘭卡難以進入國際金融市場，並開始動用外匯儲備償還債務，使其之後面臨外匯開支危機。今年斯里蘭卡需償還約69億美元債務，但其外匯儲備僅20多億美元。

另外，該國所需的石油、穀物、農用化學品和醫療用品等諸多生活必需品嚴重依賴進口，外匯儲備的不足亦加劇其國內經濟崩潰。

第二，國內經濟政策調控接連出現失誤。2019年總統戈塔巴雅宣布減稅政策，取消7項稅收，並將增值稅從15%降至8%，但2020年出現新冠疫情，使其經濟政策並未發揮應有的刺激作用。斯里蘭卡轉以印鈔方式來償還國內貸款和外國債券，直接導致通貨膨脹嚴重。去年12月該國通脹率已達到12.1%，今年3月續漲至21.5%，6月飈至54.6%，是有紀錄以來最高水平。

此外，斯里蘭卡去年一度全面禁止進口化肥等農用化學品，以減輕外匯儲備壓力；但該政策使其農業產量下降，進一步打擊國內經濟，並在大米等糧食方面更加依賴外國，反而加大了進口開支。

第三，新冠疫情與恐怖襲擊疊加，使其旅遊業、農業等重要經濟支柱遭遇重挫。2019年4月，斯里蘭卡科倫坡、內貢博等多地發生連環爆炸，造成數百人傷亡，包括來自中國、美國、英國、日本、印度等國公民，這直接導致其旅遊收入大減。2020年新冠疫情蔓延全球，斯里蘭卡的海外遊客數目進一步減少，令該國至少損失約40億美元的旅遊外匯收入。此外，疫情亦導致全球市場對茶葉、橡膠等農業產品需求下降，進一步降低斯里蘭卡的經濟增速，並影響其外匯儲備。

俄烏衝突致斯里蘭卡雪上加霜

第四，今年烏克蘭危機的爆發導致斯里蘭卡經濟雪上加霜。斯里蘭卡經濟尚未從2019年恐襲與2020年新冠疫情中緩過來，又遭遇俄烏衝突衝擊。俄羅斯、烏克蘭兩國是斯里蘭卡旅遊經濟的重要來源，分別是其2022年的第一和第三大旅遊市場，同時俄國還是其第二大茶葉出口國。

俄烏衝突爆發後，旅遊人數銳減，茶葉需求下降，加之美國等西方國家對俄羅斯的制裁，直接導致全球原油、石油、小麥、葵花油等能源與農產品價格飛漲。這對於缺乏能源、經濟不景氣的斯里蘭卡而言，根本無法承擔，並嚴重影響其民眾的生活。

歸咎中國「一帶一路」 並無根據

第五，債券市場的逐利行為和境外匯款急劇減少，加劇經濟負擔。斯里蘭卡於2009年結束內戰後，通過向國際債券市場獲取借款來推行重建與復蘇。據斯里蘭卡央行、對外資源部數據顯示，其去年外債總額達507億美元。去年4月該國的外債包括：國際資本市場佔47%，亞洲開發銀行佔13%，中國與日本同為10%，世界銀行佔9%，印度佔2%，其他佔9%。其中，西方金融機構與日本持有斯里蘭卡大部分債務，中國僅小部分。由此亦可見，部分媒體對中國「一帶一路」的抹黑與經濟危機責任的推卸並無根據。

再考慮到債券市場存在二級市場，「禿鷲基金」會以較大折扣從投資者手中購買「問題國家」的主權債務，從而要求債務國按時全額償還，否則將面臨切斷貸款的困境。另外值得關注的是，在過去20年，境外匯款亦是斯里蘭卡每年的重要經濟來源之一，佔其外部經常帳戶信貸總額的近四分之一。但該數據從2020年的70億美元降至去年的50億美元，這也進一步加劇了其國內經濟負擔。

新冠疫情與經濟危機相互疊加的百年變局下，每個國家難以獨善其身。發展成為當下所急需，也是未來較長時間內破除危境的關鍵之鑰。各國應共同營造有利於發展的國際環境，讓印度洋上的「世界之眼」不再流淚，讓藍色星球裏的每一顆「珍珠」都耀眼奪目。

作者是復旦大學一帶一路及全球治理研究院助理研究員

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