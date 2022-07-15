世界傾向「放寬」，即使中國內地亦放鬆了入境檢疫限制日數。再者，北京政府本來要求市民如果沒有打疫苗不能進入人員密集的場所，被北京居民強烈反抗，認為政策有違「自願打疫苗」的規定，北京政府倉皇收回。正好說明今天潮流，是「減辣」而不是「加辣」。

偏偏在這時，香港新官卻推出「加辣」政策，又電子手環又紅黃碼又實名制。套用香港俗語，「嫌市民太得閒」，還要再折騰？

這名醫生思維「落後」，居然說「第五波疫情……接納快速測試結果是無辦法中的辦法，但快測抗原測試的準繩度始終有不足，應將核酸檢測常態化」。

你問問國內居民，他們無不對「核酸常態化」政策叫苦連天，「不是正在做核酸，便是正在做核酸的路上」。結果不還是換來各大城市「封城」，或者叫「原地靜態管理」？同屬「一個中國」的台灣，早就接納了「快速檢測」的效力，為何香港居然要走「核酸檢測」的老路？

「紅黃碼」最大的負作用，就是背後的邏輯思維——當你係賊。紅碼是針對確診人士，不准他們在公眾地方活動。問題是：政府現在是否有數據，顯示好多確診人士周圍走？若否，為何確診者無端要加多一個枷鎖？

黃碼思維更離譜——盧寵茂認為「感染者唔應該有自由隨便周圍去」，又說「自由與自私有時容易被混淆」。

這名醫生，香港人更清楚，防疫同維穩更易混淆。河南無端把銀行存戶的健康碼轉為紅碼，大家心知肚明。一個可以限制公民出入自由的系統，無論高官如何信誓旦旦，市民的自由仍然受到威脅。你問問這兩年被罰599G（《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》）的市民，有幾多覺得是「被針對」？

李家超說政府必然守法，叫市民放心；但盧寵茂明明說「變幻係永恒」。今天紅黃碼只限防疫，倘明天變維穩，失去自由的市民又向誰人申訴？

盧又說自己無抄澳門，也不是要照跟內地，「只是向別人學習，香港是一個非常國際化城市，與澳門不同，兩地有不同需要」。難得仍把「國際化」3個字掛在口邊，那為何香港只學祖國「動態清零」，不向西方學習「共存」呢？

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]