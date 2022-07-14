陳帆川：留港搵多幾年錢先

今時今日的香港機遇處處，以「有心唔怕遲」作招徠的警隊，誕生了39歲的最佳結業督察。教師、醫護和學生大幅流失，加速人員流動和升遷，不但鬱鬱不得志的打工仔受惠，學生想入讀心儀學校相信亦比以往容易。1997年移民潮令香港出現人才真空，帶挈一整代留港專業人士扶搖直上。港人翹首盼望的所謂社會重新洗牌，終於再次出現。

香港由一個「我真係好鍾意」的地方，變成一個「搵多幾年錢」的地方，是《港區國安法》為香港撥亂反正的延伸作用，因為香港對於很多人來說，本來就是賺錢的地方，退休移民住大屋一直是上一代人的夢想，如今只是重拾正軌。

港人出現轉變，由政治冷感變成「黃」、「藍」二分，由金錢至上變成追求核心價值，是過去10年社運一幕幕令人難以忘懷的畫面所滾存而成的雪球效應，令人重新認識港人不功利、不自私、不現實的一面。所以在某段時間，社交媒體常常出現「今日的香港好靚」、「香港人其實好可愛」、「我真係好鍾意香港」等句子，背後原因是，香港昔日予人的感覺並非如此。

從實際角度出發，做「黃絲」從來沒有利益可言，許多時還不得不冒巨大風險守望相助。相反「藍絲」能時時刻刻將理性掛在嘴邊，對於「黃絲」咬牙切齒、震撼人心的畫面無動於中，全因念念不忘祖國所帶來的巨大機遇，在歷史洪流下始終如一地站在對自己最有利的一方。他們才是聰明的一群。

「搵食」成最團結的社會運動

當紅線容不下底線，香港人違反理性的浪漫執著，不得不畫上句號。感情很容易被時間冲淡，唯獨利益可以歷久常新。港人可以對政治麻木、對新聞麻木，但從來沒聽說過對金錢麻木。既然港人目標重回搵錢至上，而且得幾年，不論是23條立法，還是引入大灣區醫生，都沒那麼令人抗拒。

當人們最大的訴求變成上班，最團結的社會運動變成搵食，香港其實能拾回初心，修補撕裂，重新出發。至於這個香港還是否你「真係好鍾意」的香港，待你搵多幾年錢先，理性可能會為你送上截然不同的答案。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]