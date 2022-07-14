陳智傑：青年人在看什麼？

路透社和英國牛津大學牽頭的研究計劃，早前發表《路透社電子新聞年報2022》（Reuters Institute Digital News Report 2022；註），其章節2.3便專題探討世界各地青年人如何使用資訊媒體。其中有關世界青年人如何看待新聞資訊的環節，頗值得留意。

社交平台漸成新聞資訊守門員

新聞是社會事實的重要部分，更可說是歷史的初稿。報告章節集中研究18至24歲青年人閱讀新聞的習慣——這正是成長於「網絡2.0」的世代，在社交媒體的群眾互動、讀者自發生產內容、「網紅」大行其道、大眾媒體漸漸被視為「老土」的環境下，所育成的「電子原居民」（digital natives）。報告綜合12個不同社會的數據，在2022年有39%青年人主要經社交媒體閱讀新聞資訊；34%則直接閱讀新聞媒體的網站或應用程式。這組數據有兩點意義：

其一，新聞媒體——無論是大眾媒體或網媒，已經漸漸不是青年人的「資訊守門員」（gatekeeper）。相當部分的新聞資訊，要經過社交媒體的演算法（algorithm）及人際間的推薦分享，才會到達青年人的手機屏幕。

其二，社交平台愈來愈更像新聞資訊的守門員，但其媒體生態和群體語境，未必與所有類型的新聞資訊脗合。一般來說，圖像設計或視覺效果「吸睛」的新聞題材或畫面，更容易在人群間「一時爆紅」。內地唐山市惡漢群毆女子、香港一輛私家車輾死小貓，又或者青年偶像的「教迷」在尖沙嘴熱情地追巴士等，便是有畫面的新聞題材。相反，官員闡述政策等靜態動作，則除非被「改圖」、「P圖」或「惡搞」而成為「吸睛」熱話，否則多數會在社交媒體世界中「石沉大海」。

不過，社交媒體並非鐵板一塊。不同社交媒體平台有不同特性、傳播群體，以及一時一樣的潮流。面書（facebook）近年便以串流直播（live streaming）吸引觀眾，讓大家可隨時隨地「直擊」不同「現場」。Instagram則素以生活或物品照片及圖片為主，並以「少字」及鮮談社會時事政論見稱，讓大家集中交流興趣、生活點滴以至網絡買賣。Instagram近年的「story」功能，會替用戶自動刪除已發表的內容，更受青年用戶歡迎。YouTube則是影片及歌曲大匯集，恍如一個影視大平台。而近年在世界各地火紅的抖音，則是音樂或節奏感配以「速食短片」成功打進青年人的社交網絡。

在社交平台百花齊放下，青年人又有何取捨？在《路透社電子新聞年報2022》第43頁，有一幅折線圖，顯示英國18至24歲青年人在過去一個星期，以哪個社交平台取得新聞。從2016年起，選取facebook的百分比一直拾級而下；YouTube、Twitter及WhatsApp則在最近2至3年呈下降之勢。反觀Instagram及抖音則呈上升趨勢。

經什麼平台接收資訊

是政治傳播重要課題

當然，青年人不以某社交平台接收新聞資訊，可能代表這社交平台「另有用途」，未必表示青年觀眾離它而去。然而，青年人以哪一種社交平台接收新聞資訊，而該平台又有何特性及傳播群體，是政治傳播的重要課題。

此外，年報亦以35歲為分界線，比較青年人及成年人的閱讀習慣。結果發現青年人較喜愛看娛樂及教育新聞，而一般所謂的「硬新聞」（hard news）——政治新聞、社區消息、國際新聞、新冠疫情，以至氣候變化等，成年人的關注程度明顯高於青年人。

另外，年報亦特別研究人們如今會否開始躲避新聞（news avoidance）——由於資訊爆炸及天天都有「大新聞」，使人們覺得疲勞及煩躁，從而不看新聞，回歸「平靜」。研究結果顯示自2017至2022年，的確多了人躲避新聞：在2022年，有42%壯年人（25至34歲）、40%青年人（18至24歲）及36%成年人（35歲或以上）躲避新聞。

社交媒體重塑資訊

或改變對新聞理解

上述兩項數據，值得新聞行業及政治傳播行業留意。首先，青年人不及成年人留意「硬新聞」，是一種長期轉勢還是年紀演變？前者意味了「硬新聞」將來的觀眾群將會愈來愈萎縮——當如今的青年人成長後，他們的閱讀習慣便會成為新聞消費的主流；而後者則會以年紀的生命周期來理解這組數據：當青年人再長大點，要承擔更大職場責任和人生抉擇，便漸漸會留意「硬新聞」。

然而，躲避新聞的上升趨勢則是跨世代的觀察：這意味着人們真的對新聞失去興趣，還是正尋找「新」的新聞種類以滿足資訊需求？上文提到不同的社交媒體平台，正以其特性重塑在其平台上流通的新聞資訊——影視化、短片化、節奏感、串流直播等，都可能正改變大家對何謂新聞的理解。

註：bit.ly/3aBQlhy

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]