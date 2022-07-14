盧文端：民主黨的生路與死路

本人有3點基本看法——（1）民主黨主事者應認真研讀習近平主席的七一講話，其中至少有兩個內容民主黨可以「對號入座」；（2）民主黨的生路：從思想深處清除反共意識，深刻反省過去「逢特區政府必反」、「逢中央必反」的所作所為，改弦更張；（3）民主黨的死路：民主黨的國安風險並沒有過去，會否步教協後塵仍是未知數，民主黨若不思悔改，對文匯報、大公報發出的警號置若罔聞，其成員因為民主黨身分不能入閘參加明年區議會選舉，那就是民主黨的大限將至了。

習主席兩段話 民主黨可「對號入座」

香港社會近期都在學習討論習主席的七一講話。這不能簡單地看成是「擺政治姿態」或「搞形式主義」，而是確有必要。事實上習主席今次視察香港備受海內外關注，而其中最受注目的重頭戲，就是習主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會的重要講話。習主席這篇重要講話，是在香港「一國兩制」實踐重要節點作出的歷史性總結，是指導香港下一個時期發展的綱領性文獻，香港社會當然應高度重視。

其實香港所有從政人士，都應認真研讀習主席這篇重要講話，民主黨若想以一個參政的政黨繼續在港生存，當然亦不能例外。筆者反覆學習習主席講話，感到至少有兩段話特別值得民主黨主事者留意。

第一段話是「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度」；第二段話是「香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護一國兩制方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻」。

在我看來，習主席這兩段話當然有廣泛的社會意義，但從分析民主黨問題的角度來理解，前一段涉及民主黨過去問題的思想根源，後一段事關民主黨未來出路的歷史選擇。

反共是民主黨致命痼疾

民主黨雖一直說自己愛國、支持一國兩制，但他們的「愛國意識」存在一個致命痼疾：反共。民主黨說的「愛國」，常常講的是他們心目中所追求的所謂西方式「民主中國」；民主黨支持的「兩制」，也往往是用香港的「民主」一制，對抗、改變他們眼中的內地「專制」一制。民主黨過去聲稱的「民主回歸」、「民主拒共」、「愛國不愛黨」一類主張，正是他們「反共」特質的標誌性表現。民主黨過往不斷煽動政爭，「逢中央必反」、「逢特區政府必反」，在立法會拉布癱瘓施政，參與「黑暴」、「違法初選」，勾結外國干預港事，公然杯葛對抗新選制等。民主黨這些所為，與其思想深層的反共意識直接有關。

民主黨作為香港特區參政的政黨，其強烈反共意識及行為，本質上是對抗共產黨領導的國家基本制度，這與一國兩制本意相背離。習主席的第一段話，要求香港居民尊重和維護共產黨領導的國家根本制度，當然對於民主黨所代表的反共意識和行為有針對性。

習主席的第二段話明確提出，香港居民不管信奉什麼理念，只要真心擁護一國兩制方針，都是建設香港的積極力量。民主黨的出路當然是成為「建設香港的積極力量」。

根據習主席講話，筆者認為民主黨要符合愛國者的最起碼條件，成為「積極力量」，至少要做到兩點：一是堅決「去反共化」，從思想深層挖掉「拒共反共」病根，重回香港憲政框架，切實做到尊重共產黨領導的國家基本制度；二是徹底反省過往錯誤行為，真心誠意痛改前非，用實際行動表明改弦更張，不做危害國家安全和損害香港繁榮穩定的事。

民主黨現在的問題有兩個：一是對過去所作所為不作反省；二是對自己深陷困境甚至險境，似乎是渾然不知。

民主黨對過去所為不作反省

民主黨過去「逢中必反」、為反而反甚至勾連外國勢力干預港事，對香港的一國兩制造成直接傷害。然而民主黨的立場書不僅不作反省、不表示悔改之意，反而倒打一耙，把自己打扮成「受害者」。民主黨將一些涉及黑暴期間違法行為被捕的人說成是「政治犯」，這等於是指摘「掌權者」搞政治迫害，將香港社會動盪撕裂的責任歸咎於「掌權者」。這怎麼說得過去？這樣的立場書，不是幫民主黨，而是害民主黨。

有人已提出這樣的質問：民主黨與教協和支聯會是三位一體的「反共鐵三角」，為何教協、支聯會都因涉嫌違法已經解散，而民主黨卻「安然無恙」？也有人指出，民主黨與「國安要犯」黎智英關係密切，不僅多年收取黎智英大量金錢資助，而且民主黨要員是黎智英的座上賓，民主黨前副主席李永達與黎智英的關係非同尋常，也疑因害怕觸犯《港區國安法》而出走英國，一旦黎智英案件審判過程揭發有民主黨涉及違反國安法的問題，難保民主黨不會步教協解散的後塵。

民主黨已表示有意參加明年區議會選舉。然而新選制本身已是基本法一部分，民主黨杯葛新選制下的立法會選舉，留下對抗新選制、對抗基本法的紀錄，民主黨因此會面對是否擁護基本法、效忠香港特區的質疑，其成員是否符合資格參選下屆區議會選舉，也難免成為疑問。

本人相信，新選制下的區議會選舉不僅會保留直選議席，而且在安排上將為符合愛國者條件的非建制派人士預留很大空間，預計會有相當數量的非建制派人士參與角逐。倘民主黨依然是自我感覺良好、我行我素，到時民主黨的身分成為「入閘」參選障礙，民主黨可真的要成鳥獸散了。

筆者也認真看了文匯報、大公報批評民主黨的報道和文章，並沒有感到要民主黨解散的意味，倒是一再敦促民主黨「改弦更張」。民主黨中有能力主事的智者，應能體會其中含義。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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[盧文端]