韓俊賢：兩巴合併 見專營權模式或過時

雖然城巴和新巴已在過去一段長時間，無論是現時的控股公司，或過去的新創建集團時期，都長期由同一大股東所擁有，其部分後勤工作，或如其應用程式，都早已形同合併，但儘管如此，兩巴其他部分都有各自招牌，車務運作上亦有一定差異，所以這次合併，除港島區「巴士戰國時代」正式畫上休止符外，對香港公共巴士以至整體的道路運輸，都確實有不少影響，更反映巴士專營權模式或許已經過時。

對一般市民而言，巴士服務的整體評分其實不算太差，如民主黨在去年曾就巴士服務展開電話調查，就專營巴士的評價，有四成以上市民表示滿意；但市民對票價卻甚有意見，近乎一面倒認為過高。運輸及物流局已表示是次合併後，港島區將主要使用新巴的車費等級表，惟現時城巴的車票等級表中，無論是港島市區路線或半山區路線，與新巴車費表比較，都有數角至數元的差異，此舉無異於變相加價。

若加票價致乘客流失 恐得不償失

城巴和新巴的車費等級，於相同里數情况下出現差異的原因，正是過往港島區巴士服務需要有競爭的年代所遺留的產物。這種差異情况，在新巴過去的母公司收購城巴後，仍未有改變。因應城巴票價一直相對較低，在公共交通競爭激烈的港島北岸非直達路線（俗稱「流水線」，如5B、10等），票價與其他交通工具比較，包括鐵路或電車等選擇，仍存在一定競爭力。但如果相關路線因應使用新巴車費表而要提高票價，使乘客流向其他交通工具，恐怕會得不償失。

儘管在維持「雙牌頭」運作的模式下，城巴與新巴早在過去一段長時間，已積極整合過去需要互相競爭的路線，惟亦在過去的地區諮詢中遇到不少反對聲音。令人擔憂的是，正如上述，首先因車費有調漲空間的誘因，會否有更多路線被迫合併，從而以票價較高的取代票價較低的路線，又或將路線里數延長，令過去部分乘坐短途而付車資較少的乘客，需要付出更多車資，這無疑會增加市民的交通開支負擔。

當年政府在港島區引入競爭，使被認為長期無心經營的中華汽車（中巴）相形見絀外，到進入新巴與城巴激烈交鋒的年代，正因為需要競爭，在路線發展上偶有佳作。例如新巴開辦8P特快路線，其客似雲來的結果，把這條本身定位為繁忙時間的路線，一躍而成全日服務的「線王」；而在中巴年代近乎是「幽靈線」的18號，被新巴包裝為「捷徑王」後，客量大幅提升，更衍生不少分支路線。

事實上當年地鐵港島線通車後，隨着鐵路服務擴展，成為了當年中巴「不思進取」的理由；但在新巴投入經營後，證明了港島區巴士服務仍有可為，這就是「有競爭有進步」的結果。近年港島巴士服務經常被詬病，甚至被稱為「中巴化」，雖然說港鐵港島線西延及南港島線通車或許有一定影響，惟競爭不再，恐怕才是主因。

倘扶持財困企業 與政府角色有衝突

自從匯達接手經營城巴新巴後，便多次傳出經營困難或財困消息。有論者認為，因巴士服務已供過於求，不需要完全的競爭環境，是次合併可讓匯達改善經營。然而倘若巴士服務不需競爭，那麼政府近年為何讓巴士公司競投新發展區的路線？明顯地，「不需競爭」與過去政府的大方向背道而馳。匯達的經營問題，倘由政府以如此方式來扶持才能渡過難關的話，便與政府只屬監督角色的定位出現衝突。

去年12月9日筆者在《明報》撰文（〈巴士公營化 提升服務競爭力〉），建議香港的專營巴士參考新加坡模式營運，由營運公司向政府收取服務費，而車費收益歸於政府，票價的釐定則可以更親民；同時政府還可訂立獎懲制度，表現好的公司可獲優先續約或承辦更多路線。

雖然兩巴合併似已成定局，而且新批出的專營權長達10年，但在客觀環境下，並不擔保巴士公司不會再陷財困。政府原屬監管角色，無必要讓專營巴士公司在其營運出現問題下予取予求。遺憾發展至此，相信社會是時候反思現有巴士服務的運作模式。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]