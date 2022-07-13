張國樑：香港新篇下的青年文創路

輸出世界 創造文化知識經濟產值

事實上早於去年3月，由全國人民代表大會通過的《十四五規劃綱要》規劃了香港融合發展的範疇，亦明確給予香港「中外文化藝術交流中心」及「區域知識產權貿易中心」的新定位。這些在傳統經濟產業或新興科創領域之外，也為不乏年輕人愛慕的文化和創意工作開闢了一個更明朗方向。

那麼本地青年創作人又如何在這些大方針當中佔一席呢？首要就是必須讓他們可以持續下去，所以本地文化及創意產業須興盛起來，而且能夠走向世界。以往對一般人而言，文創是純藝術表達，只屬精神上的滿足感，又是難以捉摸的東西，並非產生實際經濟價值的事物。不過，文創具有推動人民素養、社會團結和歸屬感的功能，所以要讓藝術生活化及創造文化知識經濟產值，倡議政策構建具潛力、可持續性的文化和創意產業區塊鏈。

韓國確實是其中一個佼佼者，其文創產業發展十分成功，於2001年8月成立韓國文化產業振興院，建設綜合支援系統，透過如K-pop、電影和劇集等輸出本土文化，亦輻射至旅遊界及食品工業等其他範疇，佔韓國國內生產總值（GDP）比重日益增加。另外，據世界知識產權組織2021年資料，韓國的版權產業貢獻其GDP達9.89%。

回顧昔日香港影藝和漫畫事業，都有輸出全球世界各地，成績彪炳。近年香港亦有一些成功的中外合作例子，如香港漫畫家利志達以港漫技巧參與法國「Bande dessinée Louvre」（譯為「當羅浮宮遇見漫畫」）計劃，以舉世知名的羅浮宮博物館為主題創作一套漫畫。

推動跨界合作 增添協同效應

從香港政府統計處數據見到，文創產業佔2019年本地GDP的4.7%（1293億元），佔總就業人數的6.2%（237,150人）。筆者認為，在新一屆特區政府架構增設文化體育及旅遊局，為相類性質界別提供專項式支援，期望政策能夠推動跨界別合作，創造協同效應，在文創產業政策中為新晉或青年創作人提供起動資助，建設文創互動園區以增強硬件配套，向微小型發行商給予更多海外官方及商界聯繫渠道，重點投入資源推行藝術科技發展和知識產權貿易資料庫，藉此全面提升香港文創產業的國際競爭力，讓有意投身本港文創界的青年有一個更立體的事業發展藍圖。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港文創互動發展協會執行副會長

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[張國樑]