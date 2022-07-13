這絕對不是我的經歷。多年來我曾有不同機會加入建制陣營，參與律師會憲制事務及人權委員會的初期，我不時被帶去出席不少與政府高官見面的會議，亦不時與當時的律師會主席和個別理事會成員吃飯、看音樂會等。後來，有親建制的律師會理事會成員邀請我成為他們團隊的選委會候選人，我以當時僱用我的公司應該不會允許在工作外參與政治活動為藉口婉拒了。

就算我在2012年立法會選舉公開支持民主派的郭榮鏗，及2014、2015年自己走出來參與社會運動後，我都因工作或社交關係，與一些有參與建制團體的人保持友好聯絡。直到我2018年從社運前線退下來，開始對非建制派的路線公開發表一些不滿，有參與建制團體的人就不時會邀請我去一些「國情班」、團體酒會等。這些邀請都被我婉拒，甚至明拒。到2019年，這一些邀請亦基於時勢而停了。

其實，類似上述的一切不止曾發生在我身上。我認識很多做生意或從事各專業的朋友，都曾有很多機會加入建制陣營。有些朋友「上釣」，結果他們飛黃騰達，成為不同被建制派控制的團體的高層，甚至成為各級政協或人代。他們的事業亦因「國家」提供的機會蒸蒸日上、財源廣進。願意加入建制的各種回報，其實真的很吸引。

不過，就算見到這一切看來令人垂涎三尺的機會，我所認識曾有這類機會的人，大多都像我一樣，把這些機會推掉了，就算有時是遭他們僱主被迫出席這類活動，都會在記錄自己有出席後盡早離開，拒絕「上釣」。當然，拒絕之後是有後果的，小則失去生意、升職機會，大則生意被陰乾、降職，甚至失去工作。

倘為五斗米棄良知底線 怎向孩子解釋？

既然不喝敬酒就要喝罰酒，為何我們當中仍有那麼多人會拒絕這些歸順機會？眾所周知，歸順的榮華富貴，可能是以要支持不少有違常理、良知，剝奪700萬港人甚至14億中國人權益的人和事所交換。然後為了自己好過一點，不少歸順的人就要像奧威爾小說《一九八四》的主角，最終說服自己是真心愛上「老大哥」那樣，說服自己真心地指鹿為馬。

然而，雖然我們這群不願歸順的人並非什麼聖人，但至少我們不願為五斗米而放棄獨立思考能力，不願放棄我們的良知底線。再者，對於我們當中有下一代的人來說，我們更會問自己，如果我們歸順了，我們怎樣向孩子解釋，在他們失去了我們這一代曾經擁有的權利的過程中，我們其實有份推波助瀾？我們又怎樣教孩子做頂天立地、有思想、有理想、有良知的人？

所以，對於我們失去了在港、在內地飛黃騰達的機會，我們無悔。對於我們當中有中年人因在港事業停滯不前，或移居外地後找不回原本高薪厚職而失去本來應有的事業、賺錢高峰期，我們無悔。對於我們曾為自己所愛的家園、我們的下一代而有一點兒堅持，縱使現在或許看來是失敗了，我們都無悔。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表其所屬律師行或團體）

作者是香港律師

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[任建峰]