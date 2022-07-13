甄玉媚：準教師的裝備與多元出路

教師離職潮 學校急填補

教大學生事務處每年10至12月都會開展調查，了解本校畢業生就業情况。去年的調查剛剛完成，回應率有九成多。在受訪的600多名全日制教育榮譽學士課程（BEd）及學位教師教育文憑課程（PGDE）畢業生中，有96.5%的BEd學生在畢業3個月內成功獲聘或繼續進修，平均起薪點為31,383元；修讀PGDE的畢業生中，亦有97.3%獲聘或繼續進修，平均起薪點為32,633元。

過去10年，本校主修教育的畢業生就業率一直超過九成。原因之一，是教師教育的學額乃根據學界人力需求而估算。近期出現的移民潮，的確會對教育界人才流動造成影響。但根據過往經驗，中小學每年分別有約1400及1200名教師因為退休或自然流失而出現空缺；加上移民潮及其他社會因素影響，這兩年中小學教師流失率更由過去的4%至5%，飈升至上學年的8%及7.3%（註1）。教師出現離職潮，令學校在招聘方面更積極進取。根據本校的就業調查，有超過七成主修教育的受訪者在畢業前已覓得教席，數字較2019年的三成及2020年的五成為高。

新科技吃香 迎網課趨勢

此外，學界對準教師的要求亦較過往不同。近年教育界十分強調教育創新，STEM（科學、科技、工程及數學）和人工智能等教育科技大行其道；加上疫情持續，學界對網上教學的需求更見殷切。教師除須具備紮實的知識基礎、教學專業和技巧外，亦須掌握資訊科技的應用。事實上，教大近年亦銳意提升教師資訊科技能力，除引入「資訊科技教育技能測試」的畢業要求（註2），亦與科技巨企簽訂協議，在教育課程加入人工智能元素，提升準教師的數碼及科技素養。

面對複雜多變的世代，教師的角色不再局限於傳授知識，而是要同時兼顧校政、管理、籌辦活動，以至與家長和傳媒溝通等。有見及此，教大為學生提供全方位學習體驗，在課程加入有關處理學習差異、輔導、正向心理等知識，並延長到校實習時間，冀助學生累積實踐經驗。

大灣區教育 發展新趨勢

隨着有愈來愈多港人子弟學校在大灣區落成，本校就業調查亦發現，開始有教大生選擇在大灣區開展教育事業。有在大灣區執教的畢業生向筆者表示，當地學校校園配套完善，教學團隊亦普遍年輕，讓他們有更大的發揮空間，加上薪酬與香港教師相若，所以他們很快便適應過來。以每校約有60名教師空缺估算，未來大灣區港人子弟學校對本地教師的需求，實在不可小覷。

展望未來，基於粵港兩地加強融合，港人子弟學校將成為大灣區教育發展的新趨勢。畢業生若能早着先機，成為這些學校的第一梯隊教學人員，相信必定能夠在事業發展上穩佔優勢。

教育與創科 出路多元化

除了到大灣區發展，筆者亦留意到有愈來愈多主修教育的學生對教育創新發展感興趣。近年政府不遺餘力推動創科發展，過去兩年便有80多名主修數學、資訊及通訊科技、科學、常識教育的教大生，在創新及科技基金資助下到創科公司實習，當中更有學生在畢業後投身教育科技行業。類似計劃固然可為畢業生提供多元出路，對新入職教師而言，他們亦可運用科技知識在教學上，啟發學生創意。

綜合以上分析，筆者對本港教師未來就業前景感到樂觀。儘管短期內教育界會面對人才流動帶來的挑戰，惟教師始終是一份育人的工作，講求深耕細作。筆者認為，年輕人如果對教育有抱負、有理想，不妨努力裝備自己，只要認清目標、保持熱誠，定可發揮所長。

註1：資料來自教育局統計數據

註2：適用於所有教大學士學位課程、學位教師教育深造文憑課程，及全日制高級文憑課程的學生

作者是香港教育大學學生事務處長

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[甄玉媚]