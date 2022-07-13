劉銳紹：眼前個個說恩深 背後人人欲掘墳──從安倍遇刺和國際形勢看中國外交

把這典故放在近日國際風雲變幻之下，令我感慨更深：日本前首相安倍晉三遇刺身亡，自民黨趁機爭取「同情分」，在選舉中大捷；G7（七國集團）和G20（二十國集團）會議接連舉行，暴露了國際的爾虞我詐；中國外長王毅穿梭東盟國家，意欲鞏固友好關係，但各國自有盤算；中美關係仍繃緊，但近期卻增加高層接觸（王毅與美國國務卿布林肯會面，兩國軍方高層亦開會）；斯里蘭卡破產，既有內部問題，也有國際經濟戰因素……完全體現今天標題：「眼前個個說恩深，背後人人欲掘墳。」但本文重點不是感嘆人性和政治的醜惡及時局之困，而是思考中國外交的病痛在哪裏？中國怎樣才能在外交上更主動？

（1）假戲不妨當真做 只望戲假變情真

──安倍遇刺身亡，中國表示哀悼，讚賞他生前為推動兩國關係改善發展作過貢獻，習近平和李克強也發了唁電。但從過去情况可見，中國並不喜歡安倍，甚至憎厭。近年西方針對中國的「印度洋—太平洋概念」乃安倍力推；他以首相身分參拜靖國神社，卸任後又公開撐台灣……

但中國仍對他表示哀悼，主要目的是希望和方便其繼任人、現任首相岸田文雄，擺脫安倍下台後仍有影響的強硬路線，轉為溫和務實的對華政策。岸田上台後確有修正安倍方針的言行（例如間接呼應中國「需要尊重每個國家在特定歷史背景積累下的努力」，與美國的攻擊不同）。中國深信日本仍未能擺脫美國控制，但不想把岸田進一步推向美方，所以亦不會抨擊安倍，令中日關係更緊張。

──王毅近期訪問東盟多國，尤其是菲律賓和泰國，並會晤越南外長，希望箍緊關係。他可算是繼周恩來、錢其琛之後最艱苦的中國外長。周、錢分別在新中國成立和「六四」之後承擔巨大的外交壓力，而王毅則在美歐全面圍堵和打壓中國之時重責加身。

更重要的是，美國重返亞洲的部署愈來愈明顯和見效，中國與東盟國家（包括長期友好的柬埔寨）的關係可能動搖或已在動搖中。中國明知這些國家都在討中國便宜，但仍要笑面迎人，還要啞忍「弱勢欺凌」，例如越南在南海開採油田，並把「主權合約」判給西方公司，中國只能表態反對，目的就是減慢它們向美國傾斜的速度。

──至於中國與美歐關係，又是合理的「表裏不一」，真假共冶一爐。中國知道以前「用經濟利益分拆美歐」的策略不可能成功，如今認識到美英的緊密聯盟才是主要敵對勢力，但在公開抗衡之餘，又要認真地私下溝通。近期中美軍方（中國防長魏鳳和與美國防長奧斯汀，及中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成與美軍參謀長聯席會議主席米利）的接觸尤其重要，表面針鋒相對、各自表態，但更多的是「摸底和交底（展示底線）」。可見在維持張力之餘，管控摩擦和減低失控機率才是真章。

（2）中國必須思考三大問題

──為什麼中國廣佈巨大經濟誘因和利益，「友好國家」多是在經濟上靠攏中國，但在政治、外交、軍事和意識形態等領域仍靠向西方？東盟國家尤其明顯。非洲國家隨着中國減少利益，「一帶一路」收縮，也在動搖與中國的關係。真正成為「中國盟友」的國家不多，更遑論「血盟」關係！即使俄羅斯，也是路人皆見的利用中國而已。

──雖然依靠利益維繫關係是國際常態，但為什麼美國經常本小利大，而中國卻要付出那麼多成本效益不對等的代價？外國有一句話：美國是nothing to pay（不需付出什麼），而中國則是pay for nothing（付出而徒勞無功）。中國應怎樣計算「外交的資產負債表」（balance sheet）？以免對外付出無得益，內部卻百病叢生。

──中國深知很多國家跟美國矛盾重重，例如美歐利益碰撞才會出現歐盟；日本也憎恨美國把危機轉嫁到該國；南韓國內反美情緒亦很高漲。我相信中國外交和互利的誠意肯定比美國強，但為什麼那些國家仍願意與美國走近，跟中國卻保持距離？

（3）西方巧妙利用現代元素

解答上述問題，除了美國的傳統實力、長期一霸獨大之外，更重要的還有以下原因。

──西方陣營能夠凝聚較多國家，因為除了經濟利益之外，它們還有比較接近的無形利益（姑且稱為「共同理念」），抓住現代社會的管治心理和元素，實際效果是強化各自的統治。這些「共同理念」是什麼？不是反華，而是反共——很多國家的人民已從歷史經驗中揚棄的共產主義。

弔詭的是，今天中國實質明明不是共產主義，也不是社會主義，外國形容為國家壟斷資本主義，但仍要用共產和社會主義包裝，藉以維繫政權。這就被外國釘在世界「反共」主流意識的對立面。

──中國認為西方聲稱的民主、自由、人權、法治是虛假的。我不一概否定這種說法，一些西方國家亦是利用這些元素來鞏固強者（包括政客和大財團）的利益。但關鍵是，民主、自由、人權、法治確是現代（包括香港）的普遍訴求，西方國家懂得利用和包裝這些元素，即使當中有虛偽之處，但也在不同程度上順應了這些訴求。這就是西方的制度自信，以退為進，實際強化了管治。

中國的處理方法則是「直率」地指摘「西方民主是假的」，客觀效果就是反對了世界人民主流意識，外國人更認為「中國式民主」有很多封建色彩。本來中國加強現代化實力無可厚非，但恰恰被西方抓住，指是「用現代化手段來強化封建統治」，又被外國連消帶打。

──所以中國必須明白，欲爭取外交主動，不能單靠給予外國政府利益，而要同時爭取外國人民的心，才能用外國民心推動外國政府對華友好。否則外國繼續「眼前個個說恩深」，實質卻是「背後人人欲掘墳」，屆時中國就更被動了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]