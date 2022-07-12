歐陽五：中美緩和之道 重拾容忍美德

這讓世人稍稍鬆了一口氣。一段時間以來，中美關係持續緊張讓世界為之揪心，各國有識之士均在疾呼。英國學者Niall Ferguson指出，中美現在需要重振「緩和（detente）精神」。由十幾名美國商界和政壇有影響力人物組成的特別團隊近日宣告成立，旨在推動美中恢復對話，他們表示：「我們想要重建美中關係。」

筆者以為，無論是重振緩和精神還是重建兩國關係，第一步皆是要容忍。在怨、懟、憤漸成中美主流互動情緒及對抗一觸即發的背景下，容忍背後所體現對和平的珍視、對關係處理的彈性、對情緒的克制，更屬一種美德。

兩國「迫不得已」需尋共存之道

中美關係走到今天，有世人熟知的實力對比變化之結構因素，有美國素有的霸權傳統和戰略遏制力之基因因素，也有雙方認知偏差與強硬話語方式等互動因素。雙方似乎難逃「修昔底德陷阱」。但連「修昔底德陷阱」的提出者、美國哈佛大學教授Graham Allison亦勸誡，扼殺對方就等於殺死自己。其中一個國家想要實現自身的國家利益，就迫不得已要與對方尋求共存之道。

「迫不得已」道出了中美關係本質。搞壞中美關係，兩個世界經濟、軍事大國走向全面對抗，世界不願也無法承受。搞好中美關係，理由卻有千萬條，這裏僅取其三——

一、中美攜手才能做成大事。全球氣候變化迫在眉睫，極端天氣於各地出現，預警全球氣候系統性變化的質變即將到來。全球第一、第二大國若不能盡快攜手合作，人類將難逃溫水煮蛙的悲劇結局。

二、中美和好造福兩國民眾。美國挑起貿易戰以來，兩國民眾是直接受害者，最近例子是中國購買了數百架空中巴士客機，美國波音公司的失落溢於言表，在聲明中表示該公司會繼續敦促中美兩國政府展開富有成效的對話，以幫助訂單和交付能夠迅速恢復，因「波音對華飛機銷售歷來支持數以萬計美國人就業」。這也是人們對近期美國重估取消對華關稅政策倍加期待的原因。

三、中美互鑑有益彼此進步。歷史學家錢穆先生曾說，任何一制度，絕不能有利而無弊，亦絕不能歷久而不變。中美政治制度、治理方式之不同，恰恰為彼此提供觀照、比較、省思、完善之機。

但如同不少中外有識之士指出，癥結在於美國患上「中國恐懼症」，過度的恐懼造成美國大到戰略、小到具體政策都發生變形。這亦讓雙方交往漸漸失去「容忍的態度」、「緩和的精神」。

容忍有界限 需雙方配合

胡適曾說容忍比自由還更重要；季羨林說容忍是很大的美德。在過火言論佔據輿論中心、向外攻擊泄憤成為慣性操作的時代，更需重拾容忍精神。容忍是一種向內看、常思己過、提升自我的力量，是在對外交往中保持君子之道、不咄咄逼人的風度，是容得下對手、化敵為友共築大業的胸襟。

當然，容忍須有界限，不能隨意挑戰對方底線，否則容忍就淪為懦弱。容忍需要雙方配合，探索新的溝通方式，明確邊界，夯實護欄。

說到底，容忍還是一種共存哲學，蘊含對彼此的理解和適應。從這個角度看，中美關係改善的空間依然很大。

作者是時事評論員

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[歐陽五]