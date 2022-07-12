周小松：尊重機制 是穩定公務員隊伍的基石

公務員加薪有固定機制，這是維持公務員士氣、穩定公務員隊伍的基石。當局調整薪酬時須考慮6個因素，包括薪酬趨勢調查結果、生活費用變動、政府財政狀况、職方要求及公務員士氣等。雖然說要顧及一籃子因素，但薪酬趨勢調查往往是調薪重要考慮基礎，因為是最客觀、最科學化及最具公信力的指標。

薪酬調查為調薪重要基礎

年代久遠的不說，回顧過去15年，公務員加薪幅度大多與薪酬趨勢淨指標相去不遠。在中、低層公務員統一調薪幅度的慣例下，其中有9年加薪幅度完全跟足淨指標，有3年在淨指標基礎再向上微調0.17至0.5個百分點；只有在2009及2021年淨指標錄得負數，以及2020年面對社會動盪及疫情雙重打擊，當局無奈宣布局部或全體公僕凍薪，才令調薪幅度與淨指標有較大出入。

事實上，多年來按機制調整公務員薪酬，從未出現大爭議。根據今年薪酬趨勢淨指標結果，高層及中層人員分別是7.26%和4.55%，而政府建議劃一加薪2.5%，比淨指標低得多，明顯嚴重偏離調查結果。到底加幅從何而來？背後有何科學化及具公信力的理據支持？

儘管政府再三強調，過去亦試過最終加薪決定與薪酬調查淨指標有分別；但假若情况果真「屢見不鮮」，今次社會及公務員的迴響豈會如此之大？加薪幅度還是其次，關鍵是政府嚴重偏離薪酬調查結果，漠視調查所反映私人市場情况，似乎主觀的政治決定凌駕其他因素。只恐怕壞先例一開，將影響整個公務員薪酬調整制度的公信力。近期各公務員工會齊聲表達不滿，他們絕非「輸打贏要」，只是想捍衛行之有效的薪酬調整制度。

又要馬兒好 又要馬兒不吃草？

當然，自從今年薪酬趨勢調查結果公布以來，部分商界及社會人士對薪酬調查頗有微言，質疑調查結果「離地」，認為去年有大公司推高獎金或大幅加薪挽留人才，導致薪酬調查結果不符整體市况。但數據不會說謊，反映的都是私人市場實况。

更何况，難道政府就不用挽留人才、顧及公務員士氣嗎？別忘記，2020/21年度公務員辭職人數創14年新高，過去5個年度逾4000人在試用期完結前離職。當社會對政府及公務員期望日益提高，部分人卻抱「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」心態，恐怕才是真正「離地」。

至於公務員加薪2.5%是否「合理水平」？筆者先撇開薪酬趨勢調查結果、去年香港經濟增長達6.4%不談，但公務員連續兩年凍薪，其間基本通脹率分別為1.3%（2020年）及0.6%（2021年），加上當局預測今年基本通脹率為2%，即使公務員今年度加薪2.5%，幅度仍無法追上持續通脹。當加幅不敵通脹，就等同「減人工」。公務員雖為公僕，亦不過是普通市民，尤其是薪酬不高的低層公務員，同樣會有財政壓力及家庭負擔，服務市民的熱誠和責任感總不能「當飯食」。

近年市民對政府抗疫及管治不力感到不滿，不少被負面情緒影響的市民都將怨氣發泄到公務員身上，甚至非理性地要求「懲罰」公務員團隊。筆者可以理解市民這些情緒，然而公務員團隊表現如何，相信特首最清楚，畢竟公務員團隊令政府的效率獲世界公認為數一數二，况且疫情期間絕大多數公務員都盡忠職守，不論是紀律部隊人員、公營醫療系統的公務員，抑或借調乃至義務參與抗疫的公僕，都絕對值得認同及犒賞。筆者有點擔心，公務員事務局這個薪酬調整建議會寒了公務員的心。

政府的決定或影響百萬計勞工利益

社會輿論高度關注今次公務員加薪事宜，皆因調薪問題牽一髮而動全身，所影響的不僅公務員團隊，不少公營機構、社福及教育機構都會參考「政府水平」調薪，商界亦通常會視其為調整僱員薪金「重要指標」。換言之，政府的決定隨時影響數以百萬計打工仔利益。

政府必須向各界持份者解釋清楚，為何今次加薪會嚴重偏離薪酬調整機制，2.5%加幅又是從何而來，以挽回公眾對政府的信心！

作者是勞聯秘書長、立法會議員

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[周小松]