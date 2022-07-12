尹子軒：約翰遜的政治遺產

這麼說吧——筆者對於最終壓死駱駝的最後一根稻草，居然「不過是」約翰遜在知道平徹（Chris Pincher）連環性醜聞往績下，仍邀請他擔任副首席黨鞭要職而涉嫌誤導黨友，是感到有點意外的——畢竟約翰遜可是夏國賢（因涉嫌在疫情期間將防疫物資承包合約私相授受，而惹上官司的前衛生大臣）、妻子被指巨額避稅的前財相辛偉誠等人的領袖啊。

至截稿前，約翰遜雖發表了辭職講話，卻仍堅持留任至保守黨內選出替代者為止——要談民粹政客是如何掌政，如何起始於鼓動民眾又終結於自己無能的鬧劇，約翰遜可說是楷模。他的政治遺產不但是徹底終結近代英國歐洲政經領袖地位的「偉業」，更是為保守黨青壯派留下一個聲名狼藉的黨。

對內削政治經濟根基 對外搗毁英國信用

作為脫歐運動的始作俑者，約翰遜政府有着一遇上內部施政問題，便定必將「歐洲」這個在他支持者眼中屬萬惡之源的稻草人拿來攻擊一下展示政府權威的習慣。就在今年6月初約翰遜剛從黨內不信任投票苟活下來之後，便立刻急不及待打出其又一張「脫歐牌」，這次的目標，仍是單方面廢除那個他本人在2019年跟歐盟談來的《愛爾蘭／北愛爾蘭協定》。不過數年前，急於滿足基層脫歐派選民及黨內鷹派的約翰遜，與希望保護成員國愛爾蘭在英國脫歐後的利益和邊境穩定的歐盟，簽訂這份變相將北愛放回歐盟單一市場的協議，以保仍然隱藏着八九十年代宗教衝突火種的北愛爾蘭安全。

然而不過是今年5月左右，筆者已經預料，在親英的北愛爾蘭民主統一黨敗選，首次將當地議會最大黨地位讓給支持愛爾蘭全島統一的新芬黨之後，沒有了盟友包袱的西敏宮，將會繼續加碼嘗試向歐盟作出無聊挑釁，單方面修改甚至廢除北愛協定，結果不幸言中。

5月底美國國會及歐洲議會於巴黎發表聯合聲明，呼籲聯合王國政府實行北愛協定，並重申重新商討協定「並非一個選項」，惟約翰遜在對其不信任投票中存活的不久後，便提出《北愛爾蘭協定法案》，以求單方面廢除北愛協定。原本這項協定，將北愛名義上放置在聯合王國自己的關稅區內，而聯合王國則獲得制訂關稅政策的自由，不被歐盟單一市場及北愛綑綁，但北愛與英格蘭本島將設置貨品邊境管制，而北愛亦將跟隨歐盟法律規管。這些歐盟法例的實行，雖然將有英國政府監管，但歐洲法庭依然會有法律最終決定權。

換句話說，北愛和愛爾蘭之間的邊境暢通（也就是維持和平的1998年關鍵法案《受難日協議》核心）將會受到歐盟法律保護。然而，這當然是一直受到保守黨鷹派責難，要知道在他們眼中，所謂「主權」遠比和平重要。

置意識形態於國家利益之上

北愛距離與愛爾蘭再次統一僅一步之遙的同時，聯合王國經濟上的頹靡亦跟脫歐擺脫不了關係，不過是約翰遜不願承認而已。聯合王國內通脹高企問題，根據美國智庫彼得森國際經濟研究所引用OECD（經濟合作暨發展組織）數據，實際上自2021年中已經開始，比起受到俄烏戰爭影響，導致燃料及食品價格上揚的歐盟成員如德國、意大利等更高。失去歐盟勞工市場的供應，以及脫歐後必然增多的關稅／非關稅貿易壁壘，造成了勞工短缺、進口成本高昂、購買力減少和工資上升壓力等，目前已經部分體現於英國罷工潮當中。

6月15日歐盟委員會副主席已公開表明將把聯合王國告上國際法庭之餘，更將取消部分甚至全部已在商討中的英國對歐盟自貿協議。歐盟作為英國最大貿易伙伴，擺在眼前的事實是英國有近五成貨物出口到歐盟。約翰遜的北愛協定法案將意識形態作為聯繫黨羽的唯一要素，並將之置於國家利益之上，他治下的聯合王國，在歐美朝野上下早已信用破產。

政治操守病入膏肓的保守黨

自約翰遜執政以來，保守黨內閣醜聞不斷，對政府的輿論和抗議壓力與日俱增，心虛的保守黨政府甚至修法（見Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022），大幅擴闊警權應付示威。那麼保守黨是如何走到如此脫序的一步呢？

約翰遜本人以「脫歐」意識形態和機會主義至上的態度去執政，以身教黨友其辦事原則：「政績」就是將鼓動排外的民粹進行到底，將歐洲人權法庭（ECHR，與歐盟架構無關的法庭機構）成員會籍及難民問題等統統當成稻草人燃燒，讓煙霧蓋過脫歐造成的腥臭；另一方面，約翰遜「求生至上」，以議席和執政權為唯一目標，無視政治人物應有的行為操守的執政手法，吸引了許多上行下效的追隨者。

約翰遜的內閣成員和黨員醜聞不斷，不是意外。前者可從內政大臣彭黛玲的難民計劃看到：她以1.2億英鎊代價將到達英國的難民，轉送到自1994年種族清洗以來一直陷入軍人血腥統治的盧旺達；以及已表態競逐保守黨黨魁的總檢察長柏斐文，因ECHR阻止英國實行該計劃，而嚴正要求英國脫離ECHR法區的行徑。可見約翰遜領導下的保守黨已經追求極端選民的支持到什麼地步。

而由於約翰遜對黨內操守標準的草率，保守黨近年醜聞多不勝數。除了文首談到夏國賢的以權謀私，及妻子捲入避稅醜聞的辛偉誠，甚至連新財相查學禮亦因稅務問題而被英國稅務部門調查。更不用提之前「潘朵拉文件」提過，保守黨主席（黨內職務無關英國政府官職）Ben Elliot和太平洋外務卿及環境部長Zac Goldsmith之弟Ben Goldsmith，利用英屬處女島公司持有一間英國製片公司去申請公帑等事。

無法期望保守黨有能者賢人救國

一切一切都顯示了，保守黨在約翰遜治下軍紀鬆弛，從根部開始腐敗。下任首相和班子仍在保守黨內部泥漿摔角中爭取脫穎而出，然而實在無法期望一個似乎已徹底墮落的保守黨，能生出什麼能者賢人來拯救聯合王國。

一句題外話：彭黛玲本人曾私下去信其他保守黨議員，要求他們反對給予18歲以下港人英國國民（海外）護照（BNO）的修正案。

總體來說，保守黨往脫歐排外的滑坡已經運行多時，脫歐造成的經濟負面效果將一一展露，保守黨的極右傾向在缺乏有力反對黨的情形下，將愈來愈明顯。不過，那些在哭爹喊娘、怕自己三姑六婆四叔五大伯BNO簽證不獲批的香港中產倒是不用慌，你們唾棄、無視的公民社會「左膠」會保護你們——真的。他們再不濟，都不會像約翰遜政府送你們到盧旺達去。

也許吧。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

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[尹子軒]