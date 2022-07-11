鄭立：清查內地海外房產 縮短公屋輪候隊伍

現行政策是把本地單身者和年輕人放到隊伍後面，這明顯是不切實際，特別是他們根本沒有辦法負擔其他居所，為方便照顧貧弱的家人，亦難以離港工作，被迫住於父母公屋或租金昂貴的劏房。而浪費在這種劣質居所的租金，又使他們更不可能自置物業。

資產審查存漏洞 致極大不公義

同時，從屋邨的街頭巷尾街坊口中，你會聽到有公屋居民談論他們在大陸或海外的房產收租情况，以及祖屋土地之類的事情，甚至在中國大陸的社交媒體，不時看到有人抱怨香港公屋太小。明顯地這些人的居住選擇和經濟情况，都比起前述那些單身者好，只是因香港資產審查政策的漏洞，他們卻被優先分配公屋。

港府一直消極清查公屋居民於海外及中國大陸的房產，形成了對欠缺海外及大陸根基的純本地居民的極大不公義。公屋富戶政策只針對那些有本地資產的人，有意無意地放過了太多在海外與中國大陸擁有房產的人。

比起本地的所謂富戶，那些在中國大陸或海外擁有房產的人，明顯地有能力回鄉或在海外居住，只要他們交出單位，並在輪候公屋的優先度上，把他們放在本地單身和年輕人的後面，應可有效縮短輪候隊伍。特別是新移民——在移民之前，他們在原居地已有地方可住，同時有能力移居他地，不像香港本地土生土長、早已喪失故鄉的難民後代無路可退，理論上應該不需要公屋才是。

當然，清查全球房產是不可能的事情。那可以設立一個有獎的檢舉機制，讓全球特別是中國大陸居民蒐集證據，檢舉香港公屋居民的海外房產；一旦屬實，獎金由房產擁有者負擔（如由港府加徵涉事者公屋租金或收取罰款，相關款項有一定金額供成功檢舉者領取）；並在中國大陸電視台與媒體宣傳，同時鼓勵「自首」交出公屋。宣傳檢舉成功的獎金案例，應可引起各地貧民熱烈參與，利用套料、「放蛇」之類方式，找出擁有當地房產的香港公屋居民，發一筆小財。

中國幾百年來有保甲制、互相檢舉監控的傳統，這種互相打小報告檢舉出賣的機制，應該會十分有效，並為社會帶來一片歡樂。

作者是專欄作家

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[鄭立]