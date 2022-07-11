趙永佳、何素恩、潘宇軒：教育的空間和場域——從罅隙中尋光

以本港中學為例，學校受文憑試宰制，老師受課務所困，背負課程緊迫的壓力，常常無暇處理學生其他需要。近年疫情影響下學習進度落後於計劃，即使復課，學校要在追趕課業和體驗生活之間尋找平衡，比平常更難。

當學校專注學業發展時，培養學生能回應未來需要的素養和品格似乎變得次要。即使有心發展學生其他能力，亦傾向在課餘時間以興趣班「斬件式」進行。但那邊廂，社會大眾卻指學生缺乏自理能力、情緒管理弱，冠以「高分低能」稱號。這種現象不禁令人反思，現今世代的學生要具備怎樣的特質，才能在未來有所貢獻？作為教育工作者又應如何在狹窄空間中栽培學生？

陳廷驊基金會於2020年創立的「Future Education in Action」（FEiA）計劃，以校本創新方式推動價值為本的生涯規劃教育，我們有機會參與評估工作。樂善堂余近卿中學（余中）作為其中一間合作學校，積極尋求教育創新，有別一般主流學校，余中在上述限制中仍選擇以價值導航，着墨在學生品格培育、生涯發展。校方在2020年成立「迎曦學院」，旨在有系統地發展學生更全面的素養。

迎曦學院強調將價值教育融入學科學習，着重訓練學生多元能力，在品德及學習範疇上同步增值自我。全體中一學生需在迎曦學院不同範疇的訓練選擇一個課程參與，每課程共有12堂，分3階段進行。迎曦學院特別之處在於有逾四分之一教師直接參與，且各課程均由教師按自己興趣而設計。

2020/21年度迎曦學院開展了5個課程，其中一個由校外機構主理。研究團隊就去年各課程的成效展開問卷調查，共110名中一學生參與。當中喜歡課程的同學達67%，而有近75%同學認為活動有意義，反映同學對迎曦學院活動持正面態度。具體來說，學生普遍認同各課程能提升他們在認識自我、關愛他人、團隊合作和堅毅等方面的能力。而本年度更提供7個課程，包括讓學生動手耕種，體驗當農夫的樂趣；從龍舟訓練培養自律和團結精神；讓學生了解電競產業發展及職業選手訓練過程；從長跑練習和認識智障人士，實踐傷健共融理念等。

團隊與余中同行一年多，我們觀察到學校之所以能成功推行像迎曦學院般的另類價值教育課程，有以下3點重要因素：管理層的支持、老師的委身，及有心人支援。

一、管理層的支持

對所有校本創新，管理層支持的重要性當然不言而喻，但我們觀察到余中對於推行生涯規劃的概念有較全面思考。校方認為學校不應流於個別活動，如舉辦升學講座或幫助學生尋找職業等，更重要是裝備學生內在的轉化及態度上的轉變，培養他們擁有正面價值觀，更宏觀地思考未來。學校藉迎曦學院重點培養同理心、洞察力和明辨慎思等核心價值，獲得管理層充分認同。就如校長所言：「我成日覺得（生涯規劃）唔係話幫佢搵到咩職業，調返轉咁睇係預備緊佢嘅將來。喺呢個年代我覺得知識唔係最重要，反而係態度。」

二、老師的委身

不論是學生內在的轉化，抑或行為和態度上的轉變，都反映迎曦學院帶來的影響非常正面。其中功不可沒的是一群熱心教師，他們願意放下身段與學生同行。有老師表示迎曦學院最成功的地方之一，是提供不同學習場景予學生。他指余中的學生大多來自基層，家庭支援不一定足夠，老師的委身造就同學有更多機會走出去，爭取不同體驗，他們的個人品德和素養亦會隨着眼界大開而漸次提升。

正正就是這些在課室外的學習場景，令余中的師生關係不再流於一般的支配與從屬關係。有負責老師分享他最深刻的片段是在活動開始前，有同學問他會否一齊參與；當他回答會時，學生甚為驚訝：「我以為你唔會同我哋一齊做，原來你都會同我哋一齊辛苦、一齊流汗。」

在日常課堂中，學生可能會覺得老師抽離；但當老師願意一同走出班房、一同經歷，而非袖手旁觀，對學生來說是特別的。當雙方關係變好，同學亦會因老師而改變學習態度。有趣的是，除了學生，在這過程中教師的想法亦有轉變：「喺迎曦裏面多咗空間同機會畀我哋同學生接觸。教育嘅夢想，喺呢啲地方有更多機會實踐。」所謂「生命影響生命」，是環環相扣、在互動中完成的。這些活動反而令教育工作者能與學生一同發夢，為他們的動力與希望「充電」。

三、有心人的支援

上文提到FEiA計劃由陳廷驊基金會創立，並由策略伙伴「教育燃新」負責設計及執行，透過一連串校本訓練來建立教師的專業能力、思維上的轉變及共學精神。教育燃新鼓勵教師從學生角度出發，以同理心思考學生需要，並協助老師從新角度思考及設計課程。共學過程均以多元化討論方式為主，教育燃新擔當促進者角色，先請老師分享，再追問問題，幫助教師釐清思緒，把上述課程理念以至老師的熱忱落實於學習活動。

除了在教師訓練上下工夫，基金會亦設立獎學金，讓同學可以申請補助，發展個人興趣項目，貫徹推動學生自主學習的理念；他們也善用自身社會網絡人脈，令同學有更多職涯探索機會，如企業參觀及實習，令學生在發掘自我路向上有增潤作用。

結語

在現今教育制度下，學校要滿足大量的工作指標，不管是提高學校排名、催谷學生學業成績，也要發展「一體一藝」。教師工作非常繁重，在各種目標的拉扯中，對現狀即或不滿，亦會感到無能為力。成績、考試、學科知識霸佔了師生大部分時間和精力，大家都知道生涯規劃、品德、價值培養無比重要，迎曦學院並非驚天動地的嘗試，但可貴的反而是上下一心、有系統、持續地，將教育理念在種種限制底下付諸實行。

然而，余中雖為教育工作者如何尋找空間作出改變，提供了很好的示範，但迎曦學院現時只能在課堂之外，以課外活動形式進行。香港教育界難以撼動的地方，正正是學科知識為主的教學模式，要令這些培養素養和價值的另類學習場景更奏效，確實需要學校堅持發展和整合全人教育與校本課程。教師們面前的教育場景無疑充滿限制，但願教育工作者仍能回歸教育本質，以不放棄學生的堅持連結更多社會資源，從罅隙中尋光，裝備同學回應未來的挑戰。

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授，何素恩是香港教育大學香港研究學院研究助理，潘宇軒是香港教育大學教育政策與領導學系講師

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[趙永佳、何素恩、潘宇軒]