陳堡明：香港國際金融中心地位垂危

雖然香港曾與倫敦、紐約並稱「紐倫港」，但對比其他兩個市場，香港國際金融中心地位很大比例在於證券市場，其中又以上市集資較為重要。商業公司選擇上市集資目的地的考慮很多，包括知名度、流通度、吸引度等。若然集資反應、上市後表現不佳，對公司聲譽都是負面。

德勤會計師事務所早前表示，在撇除特殊目標收購公司（SPAC）的上市後，香港今年首季集資上市的新股數量按年大減53%，集資額更按年急跌九成，僅錄136億元，新股融資額在全球排第六。相反，排首位的是上海，緊隨其後的有韓國、深圳、沙特阿拉伯及美國。去年底時，畢馬威會計師事務所的預測指2022年香港新股集資額可達4000億元，甚至高見4500億元，但首季連目標的一成都未能達到。

當集資額最高的首5名中，有3個屬東亞地區時，外圍因素絕不會是香港數字急跌的原因。長時間的高門檻檢疫隔離政策固然是其一，然而政府更應小心評估其他因素。即使將「回A」政策令上海受惠撇除在外，若沒有居安思危的想法，實在難以繼續確保香港的金融市場地位。

提升金融中心地位 應避免顧此失彼

過去多間內地企業選擇上市目的地時，例如瑞幸咖啡及滴滴出行，都曾傳出視香港為目的地，惟最終均選擇在美上市。企業選擇上市目的地的理由有很多，理論上，香港作為中國對外開放的門戶，對內地企業有獨特優勢；然而不少企業都選擇到美國上市時，如何提高香港競爭力，便成為一個問題。

香港要擴大其金融中心地位，發展國際資產、風險管理、人民幣業務等無可厚非，也是必須的事情，李家超的政綱中都有提到。然而，在發展其他業務之前，如何確保香港證券業務的規模及擴大，更是固本培元的做法，應避免出現顧此失彼的狀態。

要發展國際金融中心地位，李家超政府最近卻面對一個新難題，就是金融業人才的大幅流失。統計處最新數字顯示，今年首季金融及保險業就業人數不足28萬，按年減少7000人，反觀新加坡的人力資源數據指出，當地金融及保險業就業人數按年增加4000。此消彼長之下，更見香港金融人才流失，直接令區內其他金融中心受惠。

金管局總裁余偉文受訪時就直言，該局去年員工流失率達7%，較以往年均3%至4%為高。證監會及保監局情况更嚴重，兩者去年流失率分別達12%及16%，兩者均較2020年上升。監管機構面對的困境，想必在金融機構內相差不遠。

政府須正視移民潮人才流失問題

當政府要持續發展及擴大金融業時卻腹背受敵，一邊要面對來自其他市場的競爭，一邊又要面對內部人才流失。筆者於多個場合都強調，政府要正視移民潮帶來的人才流失，首先就要正視移民潮問題，改變過去政府對移民問題不瞅不睬的態度。

前特首林鄭月娥每次回應移民潮問題時，其態度之惡劣都令人驚訝。林鄭月娥過去多次被問及對移民潮的看法，其回應「無看法，無感覺，無所謂」、「不想開口挽留」。一個地方首長，對當地居民離開既無挽留之意，又展露冷漠態度，不斷「恐嚇」移民後生活艱難，堅定無為而治，認為之後香港就會重新吸引人才，想法之奇怪、態度之高傲都令人擔憂。

如果李家超政府對移民潮保持上屆政府的態度，不真正聆聽市民想法，則未來情况實在令人憂慮。反之，新政府若用盡一切方法顯露誠意挽留居民，重建互信，一邊挽留有意留港人才，一邊吸引境外人才，相信才是正途。否則，無論優才計劃如何推廣宣傳，實際上持續的人才外流，對香港金融業以至整個經濟結構，都是百害而無一利。

作者是民主黨經濟及金融政策發言人

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[陳堡明]