李梓敬：公僕調薪制度急待檢討

長遠看，新一屆政府需要積極審慎檢討公務員薪酬機制，落實引入關鍵績效指標（KPI）的賞罰制度，以提高管治水平。

劃一加薪2.5% 可算平衡利弊

第五波新冠疫情重挫本港經濟，不少打工仔面對減薪裁員壓力，但特區政府薪酬趨勢調查委員會在今年5月發表報告，竟建議低、中、高層公務員今年分別加薪2.04%、4.55%、7.26%。坊間大表錯愕，批評有關幅度極離地，亦顯示調查未能反映私人市場實况。據知，調查在農曆新年前後進行，當時不少公司剛因去年下半年經濟好轉而加薪，但未有反映隨後爆發第五波疫情的影響。

此外，部分深受疫情打擊的公司，因種種理由未參與今次調查；而較少受疫情影響，甚或生意反而增加的公司，例如金融、保險和電訊業則留低，扭曲整體調查結果。委員會亦沒有評估過去兩年相關企業的裁員、減薪數據，令今年報告出爐後，其可信性備受質疑。

面對社會爭議，上屆政府最終未有敲定公僕調薪方案，直至現屆政府上任第五天，才提出高中低級公務員劃一加薪2.5%。今次劃一加薪2.5%的幅度，雖低於高、中級公務員薪趨淨指標的7.26%和4.55%，卻高於低級公務員的2.04%，並略高過今年5月份基本消費物價通脹率的1.7%。基層公務員在疫情下往往是走在前線、要直接面對風險的一群，抵禦經濟逆境的能力也較差，適當照顧是可以理解。除個別公務員團體外，坊間普遍接受今次的加薪建議。

缺賞罰機制 致因循塞責文化

為避免日後爭議，同時提高管治效率，新一屆政府應盡快檢討公務員的調薪機制，並作出優化。目前本港公務員制度一大問題是缺乏賞罰機制，無論表現如何，總可以「跟外圍」調薪，升遷更往往是論資排輩。

當局聲稱公務員「不是鐵飯碗」，有嚴重過失會免職；然而，實際遭懲處以至免職者少之又少，當事人多是因為干犯刑事罪行而受罰，不是跟工作表現直接掛鈎，自然養成了「少做少錯，不做不錯」、「等指示」的因循塞責文化。

公務員改革，除了加強培訓、鼓勵作為，更要賞罰分明，加薪幅度應要與每名公務員的工作表現、積極性和潛能等掛鈎。故此，特區政府應仿效內地、新加坡及韓國的做法，為每名公務員制訂KPI，作為薪酬調整、升遷的標準，確保有能者獲得應有的獎勵及晉升機會；相反，表現不達標的公務員需面對凍薪甚至減薪的懲處。

另外，亦要簡化解僱公務員的程序，容許問責官員參與，解僱一些長期不作為或陽奉陰違的公務員，相信這樣才能改變政府生態，令施政更暢順。

國家主席習近平在七一重要講話提出「四點希望」，其中兩點是「着力提高治理水平」和「不斷增強發展動能」。政府官員和公務員團隊是「愛國者治港」和落實施政的主力，故此，改革公務員制度，引入適當的賞罰機制，才能推動公務員團隊發揮最大效能，維護香港社會繁榮穩定。

作者是立法會議員

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[李梓敬]