陳帆川：張學友反駁「小粉紅」有用嗎？

藝人被小粉紅捕風捉影、窮追猛打後道歉收場，自2016年周子瑜事件後屢見不鮮。今次張學友的回應比較特別，不但沒道歉，還講了一番道理：「『黑色』、『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』、『禁色』，我個人無法理解……本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的。」言下之意，有人不講道理，無法以理服人。

其實小粉紅發表政見，無論箇中推論有多粗疏，都沒有問題，因為每個人都有發言權利。你批評他別有用心，他維護其情真意切，在網上吵個面紅耳赤，大家明天還是各自如常上班，無傷大雅。

但在微博，不是每個人都有發言權。有人批評他別有用心，卻不一定有人膽敢維護他情真意切，因為實名登記的網友一旦違背主旋律唱反調，可能要承擔風險。很多人本着多一事不如少一事的心態，造就輿論向單方面傾斜。

「公論」早已不屬公眾

即使網上輿論左右意見均等，還有兩大因素決定哪方勝出。一是平台上的演算法，或者平台管理員的人為調整；二是主流傳媒的報道角度。網民意見其實無異於街邊有人自說自話，本來一文不值，直至電視台記者忽然跑過去直播他10分鐘，再剪輯成新聞片於早午晚時段不停廣播，影響力則截然不同。所謂的網民留言亦一樣，一旦上了微博熱搜，或者被傳媒引用，即使是小眾意見，也瞬間被塑造成所謂的主流意見。

因此，無論小粉紅的立論有多薄弱，其影響力之大往往不成正比，幕後推手就是網絡平台和傳媒。網上力量並非等於網民力量，網上力量其實還是微博和傳媒的力量。

至於微博和傳媒取態一面倒，當然又是來自於一股更強大的力量驅使。所以張學友在結語說「自有公論」，說法未免過時，因為「公論」早已經不屬於公眾。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]