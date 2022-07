楊志剛：香港新聞界最珍貴的品質是什麼？

原因是如果有嚴謹而客觀的「新聞誠信度排名」,名列榜尾的,重複——是榜尾不是榜首—— 一定是西方「權威」媒體,如《紐約時報》和CNN(美國有線電視新聞網絡)。我長期觀察他們後所得的啟發是:有怎樣的國家,就有怎樣的傳媒。美國為所欲為的全球霸權行為,給予美國媒體毫無節制的自由去實行新聞霸權。打開美國報章,發現他們報道新聞的勢態,就是活脫脫的美國霸權行為——道貌岸然、行為卑劣;講得漂亮、做得醜惡。

紐約時報炮製大量假新聞,抹黑伊拉克擁有大殺傷力武器,為當年美軍非法入侵這個文明古國作開路先鋒。數十萬伊拉克平民家破人亡後,該報編輯部刊登千字文道歉了事,是世界新聞史最血腥和最大規模的誠信破產。CNN播放美軍以荷李活拍片手法炮製的美軍特種部隊救出被伊拉克「俘虜和性侵的美國年輕女兵」,其後被該名有正義感的女兵踢爆,是世界新聞史上對「新聞公信力」最荒誕滑稽的自我掌摑。這兩例只是美國新聞霸權炮製假新聞恒河沙數裏的兩粒沙。

有怎樣的國家 就有怎樣的傳媒

美國作家Paul H. Weaver在他的著作《新聞和說謊文化》(News and the Culture of Lying)一書中回憶,他在負責美國跨國大銀行傳訊部時,《華爾街日報》記者訪問了銀行高層,並先在香港的亞洲版發布。他看了該份報道覺得立場負面,於是叫下屬致電這份報章,其報道包括美國及歐洲版馬上改為正面。國際金融權威大報對資本唯唯諾諾,如果以為它們權威持平,便隨時中伏。兩年多前新冠病疫在武漢爆發,華爾街日報2020年2月3日就有一篇評論文章的標題為「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)。霸權傳媒就是這樣以高人三等的姿態掌摑「客觀持平」。

西方式的「新聞自由」被吹捧成為新聞界第一天條,原因是要服務霸權主義的全球政治需要。他們口中的「新聞自由」,只是他們維繫霸權的手段。

「有怎樣的國家,就有怎樣的傳媒」,這個啟發既適用於美國,同樣適用於中國,包括香港。在國家全面行使香港治權的後國安法時期,香港新聞界應該如何發揮其獨有作用?這是一條嚴肅問題。為了認真解答,我重溫了西方新聞學的理論,並以我閒時喜歡翻閱的《普立茲新聞獎作品選》,及我讀書時老師送給我的《華爾街日報最佳報道精選》的作品,對照新聞學理論。我得出的結論就是:講得漂亮、做得醜惡。

西方新聞學的「講得漂亮」有其殘餘價值,本港大學將其納入新聞系課程有其道理,但教師和學生必須清楚認識——美國霸權主義已令美國新聞界墮落為講得漂亮、做得醜惡的霸權媒體。這份認識,是教導「傳媒素養」不可或缺的內容。此外,本港新聞系沒有教而應該添加的課程內容,是中國融會中西而探索出來的新聞理論,包括新聞界珍貴的品質。

中國融會中西的新聞理論

中國新聞史,是精煉版的思想史。國家民族從被列強蹂躪的半殖民掙扎求存,到抗日戰爭、成立新中國、抗美援朝打出國威,大躍進、大饑荒、文革、粉碎「四人幫」、1978年改革開放、1989年「六四」,然後是全國一心令民族復興成為勢不可擋。這段感慨萬千的奮鬥史,包含了中國新聞業的奮鬥。有別於西方傳媒,我們說得謙實、做得堅毅。

160多年前,「新聞和輿論」的概念已於中國提出:「興各省新聞官,其官有職無權,性品誠實不阿者」,「有新聞篇以泄奸謀,縱有一切詭弊,難逃太陽之照矣」。

這段中華智慧,出自曾在香港英華書院任教的太平天國重要人物洪仁玕於1859年所寫的《資政新篇》。他說的「新聞官」,就是今天的記者,對其人格要求就是「誠實不阿」,專業的要求就是讓一切詭計弊端暴露於陽光之下,亦就是行使輿論監督。160年前的要求,中國新聞界一脈相承,從未間斷。

早在140多年前,光明磊落的「新聞自由」概念,已在中國提出。第一位提出的,叫王韜,他引用中國古訓來帶出言論自由:「盛治之朝,唯恐民之不議,未聞以議為罪也。」這份堅持,我們新聞界永不放棄。1874年,他在香港創辦《循環日報》。

120年前《大公報》創刊宣言說:「以大公命名,足證心術純正,議論平允。」反觀2019年動亂期間,但凡警方使用武力如胡椒噴霧等,香港電台的報道用字是:警察向「市民」施放胡椒噴霧。新聞系一年級學生都知道專業持平的用字是:向「抗議者」使用胡椒噴霧。香港電台天天這樣潛移默化,把警方和「市民」放在對立面,放大仇恨,這是「心術不正,議論失允」。

105年前,北京大學率先開辦新聞學課程,早期培訓班的學員,包括在北大當圖書館管理員的毛澤東。1919年毛澤東創辦了《湘江評論》,他對新聞輿論提出:在人民外部實行輿論一律,即不允許反革命分子有言論自由,禁止他們利用言論自由去達到反革命目的;在人民內部,實行輿論不一律,人民有批評的自由,有發表各種不同意見的自由、宣傳有神論和無神論的自由。今天,不容外部勢力利用言論自由進行顛覆這項原則,全球通用。

今天香港傳媒更應加強監督為民發聲

以上是中國新聞界早期的里程碑。其後100年至今的輝煌,篇幅所限未能盡錄。我們集西方新聞界之長,緊守中國新聞界誠信可靠、忠於事實的高貴品質。我們深知有權力就有腐敗,在香港內部反對力量收縮的今天,有機會出現更多濫權腐敗,故此傳媒更應加強輿論監督、為民發聲、不事權貴,讓腐敗和不公義暴露於陽光底下。

有個別新聞從業員埋怨在國安法時代,「不知紅線在哪裏」;但美國國安法遠較香港複雜、英國官方保密法遠較香港嚴苛,卻從未聞西方記者說不知紅線在哪。紅線就是不可犯法、不可超越道德底線。如果作為專業新聞從業員竟然不能判斷舉世公認的紅線在哪裏,那就應該檢討自己是否擁有新聞記者必須具備的基本品質。

作者是教育工作者

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[楊志剛]