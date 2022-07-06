羅崑：說好香港故事 尋求更大突破

及後，行政署去信立法會秘書處，表示歡迎議員就任何範疇向行政長官提問。可以說，這符合立法會主席的期望：行政與立法機關能夠互相制衡、配合並保持良性溝通。

不過，大眾應該要關注的是李家超所提出的七大範疇，當中亦可剖析特首未來5年的施政方針。值得注意的一點是，其中有關特首希望聚焦討論「對外宣傳香港，說好香港故事」的範疇，是對準港人的身分認同問題，有其重要關聯，特首是把握了阻礙「一國兩制」行穩致遠的問題所在。

港人身分認同問題

引發政府管治危機

有意見認為，《港區國安法》實施後，政府可以集中精力解決經濟、民生事項，從而解決社會矛盾；一般港人的人心是否回歸、港人的身分認同是否作為重要問題來看待，似乎不再重要。簡單來說，認同這類意見的愛國者，顯然未有認真看待自己是作為一國兩制的實踐者與建設者，反而是在迴避社會矛盾的問題根源，處事取易不取難。

坦率說，中央是看準維護國家主權、安全和發展利益乃一國兩制方針的最高原則。港區國安法是消除所有對國家安全的風險，恢復香港社會的繁榮與穩定，中央以此作為立法的目的，也是作為對香港的「管治目標」。進一步說，管治目標的深層用意亦是用來解決特區政府的「管治危機」。

必須指出的是，香港的社會問題是由於港人在身分認同上的不明確，繼而導致特區政府的管治危機。我們完全理解的是，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等一系列及其他相關惠港政策的重大舉措，是同時為港人與內地居民開拓了更廣闊的市場，促進彼此之間的「經濟融合」，是實實在在地為港人消除了對未來經濟發展前景的擔憂。不過，對於解決港人身分認同問題而引發的管治危機，這方面的工作，愛國者仍然要認真看待。

必須掃除身分認同疑惑

我們必須承認，香港作為國際金融中心，港人身分認同與「國籍」和「族群」的聯繫並不存在任何必然性，這是由於香港多年以來在經濟上的「開放性」與政治上的「包容性」所導致。

可以預見的是，落實港區國安法以來，中央已為港人形成可持續的國家認同及就社會繁榮穩定提供了制度保障。但制度保障只是社會向前發展的大前提，我們要為香港取得更遠大的發展突破，必須掃除港人對身分認同的疑惑，同時要鞏固港人對自身地方的歸屬感，以及身分認同上的民族感。

所以，說好香港故事是特首李家超的施政理念重點，也是愛國者推動一國兩制行穩致遠的關鍵，社會各界必須深化討論並落實說好香港故事。這一範疇事項處理得愈好，香港的發展前路自然會是「一馬平川」。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

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[羅崑]