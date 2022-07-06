陳元通、陳永豐：培育創新創業人才 不爭朝夕

事實上，幾年前港府開始致力推動港青創新創業，促進中港交流。例如2017年青年發展委員會公布「青年共享空間計劃」，邀請工商廈業主以低價出租工作室，幫助從事文藝創作和創新科技的青年；2019年委員會把「青年發展基金」拓展到大灣區，以加深香港青年對位於大灣區內地城市的青年創新創業基地的了解，以及對內地相關「雙創」政策和配套措施的認識，有助青年日後考慮落戶相關雙創基地創業。

港「創業生態」及「創新指數」皆跌

不過，縱使政府在這幾年間投入不少精力，為港青提供更多創新和創業的資源及機會，但成效卻令人質疑。據美國調查機構Startup Genome發布的《全球創業生態報告2021》（GSER 2021），香港整體排名由2020年第29位降至去年第31位，比東京、首爾及新加坡都要低得多，亦與杭州（第25名）有一定差距。世界知識產權組織發布的《全球創新指數2021》（GII 2021）亦反映了相似情况：香港整體排名由2020年第11名跌至去年第14名，比新加坡和中國內地要低。

為何當政府大力鼓吹青年創新創業的同時，香港在相關環境卻節節下跌？為了把資源用得其所，我們需深入分析這些數據。

除了「政賢力量」何子煜和何芷盈所指出在融資方面的短板（註），兩份報告同時不謀而合地反映了教育方面的問題。2020年港府發表的《2019年香港創新活動統計》報告指出，本地研究及發展總開支在2019年達263.33億元，其中高等教育機構進行的研究及發展活動，涉及開支為134.32億元，佔逾半支出。

不過，這不意味香港有足夠創業和創新的青年人才：GSER 2021指香港在人才方面的得分只有2（10分為滿分），遠低於北京的10分和深圳的7分，其中香港在科技人才質素和接觸度方面最弱。

同樣，在GII 2021的7個項目中，除了商業複雜性及知識和科技產出方面，香港在人才和研發方面也仍有重大改善空間。

發展創科不止需科研人員

筆者認為上述問題的其中一個成因是，雖然政府循2017年施政報告提出的八大方向，於過去5年已合共投放逾1500億元構建和優化本地創科生態，但這些資源有不少是用於直接的創投資金和科研基礎建設，例如將坐落落馬洲河套區的港深創科園，與落馬洲／新田一帶地方整合為新田科技城；在流浮山建立具數碼港規模的創科設施；探討興建第二個先進製造業中心等。

即使高等教育機構進行的研究和發展活動所涉及支出，佔本地研發開支逾半，惟當中大部分是用在直接支援研究項目，壯大創科人才庫，例如「傑出創科學人計劃」已支持逾60名傑出學人及其團隊來港參與教研。但是，用於發展本地課程及培訓人才的資源並不足夠。創科發展不單需要優質科研人員，亦需要具創新思維和創業能力的人才配合，創科路上才能有持續發展。

STEM未必訓練出具實踐能力人才

其實創新思維和創業技巧並非全然與生俱來，是可以通過有系統的學習和訓練來培養提升。據今年5月教育局回覆立法會所提供的資料，政府致力於中小學推動STEM（科學、科技、工程、數學）教育，並以所有學生為對象：「透過持續課程更新、加強教師培訓、提供資源支援和全方位學習活動等多元策略，從小培養學生的創意、科學探究和解難能力，並加強學生對創科的興趣及學習動機。」

另外，由2019/20學年起，教育局每年撥款9億元，向公營學校及直資學校發放全方位學習津貼，支援學校安排更多全方位學習活動，包括與STEM教育相關的活動。可見政府亦非常着重創科的前期教育。

可是STEM教育雖有助培養創意，為創科提供土壤根基，但不代表可直接訓練出具備實踐能力的創科、創新及創業人才。值得注意的是，創新及創業需要的學習和訓練，與傳統的工商管理學院所提供的不同，它們相對上跨學科，也更多元化。以本地僅有的數個課程為例，這些課程涉及的領域包括科技、管理、營銷、法律甚至歷史等。可惜的是對比外國，這種課程在港實在寥寥可數。

從改善大學課程着手

另外，為了令港青更能把握大灣區機遇，除了設立比賽、種子基金和就業計劃等，政府亦應更重視大學本科生的學習機會，不單推動中小學STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）及創意的培養，更應在高等教育投入更多資源，令港青在文化、創意等方面，與內地及外地學生有更多交流，以盡早適應將來的跨境工作和生活模式，同時也可建立自身的人才網絡。基建及創新平台的建立固然重要，但亦不可忽視本地具實踐能力的人才培訓。

鼓勵港青及善用大灣區資源和機遇去創新創業，無疑是政府未來青年工作的重心，亦有助配合相關創科工業和經濟發展政策。但提高創新和創業能力並非朝夕的事，不能操之過急。筆者建議政府應善用資源，由大學生着手，進一步投放資源改善大學課程及培訓，以培養實踐型的本地創新和創業人才，並制訂更長期計劃去逐步改善香港創新和創業人才短缺的問題。

註：何子煜、何芷盈，〈把握國家發展機遇 優化港青創業支援〉，2021年10月11日《明報》

作者陳元通是嶺大研究生院研究助理教授、政策研究院研究員，陳永豐是嶺大服務研習處高級項目主任

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[陳元通、陳永豐]