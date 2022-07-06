博雷利：牛油或槍炮 莫斯科須兩者選其一

自從俄羅斯蓄意違反國際法入侵烏克蘭以來，歐盟已通過6輪制裁方案，針對俄羅斯境內近1200名個人和98個實體，以及許多俄羅斯經濟產業實施制裁。這些措施是在經過與七大工業國（G7）協調下通過的。隨着超過40個國家加入制裁行列或採取相似措施（包括傳統上中立的國家），制裁的效果更加顯著。

預計到2022年底，我們將減少90%的俄羅斯石油進口，並同時急劇減少天然氣進口。長期以來的能源依賴，限制了我們面對普京侵略所能做的政治選擇，但這樣的改變有助我們逐步擺脫依賴。普京大概認為歐洲受制於能源依賴，而不敢向俄羅斯實施制裁。俄羅斯在這場衝突中有許多誤判，而這個誤判絕對不是最微不足道的一個。

當然，如此快速脫離對俄國能源的依賴，會對許多歐盟國家和部分產業帶來極大困難，但這是我們為捍衛民主和國際法必須付出的代價，我們亦是團結一致地採取必要的措施來處理這些問題。

對俄制裁效果不斷擴大

或許有人會問：這些制裁真的對俄羅斯經濟有影響嗎？答案是肯定的。俄國雖出口大量原材料，但亦不得不進口許多他們不生產的高附加價值產品。在先進技術方面，俄方有45%依賴歐洲、21%依賴美國，而對中國的依賴則只有11%。

在軍事領域方面，我們的制裁限制了俄羅斯生產「伊斯坎德爾」（Iskander）或「KH 101」等精密導彈的能力，這在俄烏戰爭之下至關重要。幾乎所有外國汽車製造商亦決定撤出俄羅斯，而為數不多的俄羅斯製造商所生產的汽車，將沒有配置安全氣袋或自動變速箱。

俄羅斯的石油產業也陷入困境，這不僅是由於外國企業的撤離，同時亦因為難以取得水平鑽井等先進技術，俄羅斯企業將新油井投入生產的能力亦可能受限。最後，為了保持航空交通，俄國將要撤回大部分營運中的飛機，以回收供其他飛機飛行所需的零件。除此之外，俄羅斯還必須面對失去金融市場、與全球主要研究平台脫節，以及大量人才流失所帶來的影響。

至於中國為俄羅斯經濟提供的替代方案，實際上是有限的，尤其是在高科技產品方面。目前為止，高度依賴對發達國家出口的中國政府並未協助俄羅斯規避西方制裁，中國對俄羅斯的出口與其他西方國家一樣都有下降。

這些重大且不斷擴大的影響，會導致普京調整其戰略計算嗎？這未必是在可見的將來，因為他的行動不是主要受經濟邏輯指導的。然而，通過迫使他選擇「牛油」或「槍炮」，這些制裁會把他鎖定在逐漸收緊的虎頭鉗中。

尊重領土完整 不用武力

是所有國際法基礎

至於這些制裁對其他國家的影響，尤其是依賴俄國及烏克蘭小麥和肥料的非洲國家，糧食危機的責任誰屬是顯而易見。我們的制裁沒有以任何形式針對俄羅斯的小麥或肥料出口，反而是烏克蘭因黑海封鎖和俄羅斯侵略所帶來的破壞導致無法出口小麥。如果有與我們制裁相關的類似問題出現，我們隨時會以適當機制解決問題。我已將此告知我的非洲同儕，並請他們不要被俄羅斯政府針對我們制裁而編的謊言所愚弄。

解決世界能源和糧食市場困局的真正辦法是結束戰爭，這並非由通過接受俄羅斯的支配來實現，而是只能透過俄羅斯從烏克蘭撤軍來達成。尊重國家領土完整和不使用武力，並不是西方或歐洲的原則，而是所有國際法的基礎。目前俄羅斯正在興高采烈地踐踏這些原則，接受如此公然違反國際法的行為，只會令全球變成弱肉強食的世界。

歐洲已由紙上談兵轉為坐言起行

與我們幾年前相當天真的想法相反，經濟上的相互依存，並不自動意味着國際關係的和諧。此亦解釋了為何歐洲有迫切需要變得強大，這也是我自上任以來一直提倡的願景。面對烏克蘭所遭遇的入侵，我們已經由以往只停留於紙上談兵轉為坐言起行。當受到挑釁時，歐洲是會有所回應。由於我們不想與俄羅斯開戰，所以實施經濟制裁是目前的主要回應。這些制裁已逐漸見效，並將於接下來的幾個月更立竿見影。

（編者按：文內小題為編輯所加）

作者博雷利（Josep Borrell）是歐洲聯盟外交與安全政策高級代表

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[博雷利]