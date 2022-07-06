馮可強：不對稱競爭戰略——美國的遏華部署

布林肯提出了美國政府將採用「一體性的阻遏」新模式（integrated deterrence），即聯合盟友和伙伴，跨越傳統、核子、太空和信息的範疇工作，以及使用在經濟、科技和外交的增強力量。

提到軍事部署時，布林肯說美國政府將採用新概念，由以往應付20世紀矛盾的方式，轉變到具長程性、難以找到和方便轉移的「不對稱系統」（asymmetric systems）；分散部隊態勢（force posture）和全球足迹，並強化網絡、關鍵的民眾基礎設施及太空能力；同時會幫助印太區盟友和伙伴發展它們自己的「不對稱能力」（asymmetric capabilities）。

長期博弈

對這個「不對稱戰略」闡釋得較全面的，是布魯金斯學會前中國策略計劃創辦總監杜如松（Rush Doshi）於去年7月出版的新書The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order；他其後獲委任為白宮國家安全委員會中國事務主任。中文流利的杜如松，通過其長期收集的中國30年來官方文件、報告、報道、講話、演說等文獻檔案，爬梳和整理，力圖論證中國正執行一套大戰略，目標為推翻美國主導的地區和國際秩序，取代美國霸權地位（hegemony），因此他認為華盛頓過去對北京慣用的4種策略已行不通，即單邊妥協、討價還價容忍、部分退讓安撫，及通過美中長期經貿交往達成中國和平演變；所以，就只剩下「競爭而不顛覆，對抗但不敵對」的策略。

該書得到美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）等眾多有影響力人士的背書和盛讚，而他的分析結論可說已成為華府朝野政治共識，結束了英美等國內有關中國是否企圖取代美國領導地位的這場辯論，以致主張對華採取較務實溫和政策的言論被完全否定。

杜如松認為，美國不可能跟中國進行「美元對美元、船艦對船艦，或貸款對貸款」的對稱競爭，原因是中國純粹的相對規模，比美國以往競爭對手能動用更多和更大的資源；另方面，中國要建立新秩序將極為困難，而要阻撓其努力將相對遠為省力，因此美國應使用較中國為低的成本去跟中國競爭。

「鈍化」與「建設」

杜如松提倡應在軍事、經濟與政治的3個面向，對中國「擴張」相應地採取「鈍化」（blunting）和「建設」（building）美國實力的兩項措施。回顧拜登政府自去年1月上任以來，都基本按照「不對稱戰略」的指導思想，同時並進地以這兩項措施執行對華政策，其特點舉例如下。

（1）盡量減少自己成本，讓中國付出昂貴成本。杜如松在書中寫道，海灣戰爭及蘇聯解體後，中國尋求以發展成本較低的不對稱武器，例如潛水艇艦隊、水雷、反艦彈道導彈，去針對美國佔有優勢而昂貴的武器（如航母），目標是阻撓美國戰艦自由進入有關海域。美國政府已借鑑中國這種不對稱做法，優先發展遠端精確打擊、無人駕駛航母攻擊機、無人水下航行器、具有大型導彈有效載荷的潛艇、高速打擊武器和地雷／水雷等武器，目標是阻撓中國控制鄰近海域及進行兩棲作戰。

政治方面，以今年5月拜登於華盛頓舉行為期兩天的美國與東盟特別峰會為例，雖然拜登在會上表示，這次峰會標誌着美國與東盟關係「新時代」開始，但以對東盟承諾的系列援助來說，美國為此安排的資金總共只有1.5億美元，還分散到好幾個項目上。相比之下，僅僅在去年11月，中國就承諾於未來3年向東盟提供15億美元的發展援助，用於疫情防控和經濟復蘇。

（2）對中國避開鋒芒，但事事針對、處處為難。今年5月，美國總統拜登在日本東京宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF），企圖彌補特朗普退出跨太平洋伙伴關係（TPP）所造成的損失。首批成員國共13個，加起來約佔世界經濟的40%，但中國為眾多IPEF成員國的最大貿易伙伴，而美國亦缺乏財力、物力與意圖去開放市場和增加貿易，因此美國不是以貿易自由化理念去將IPEF作為強硬對抗中國的經濟合作架構，而是着重深化與印太國家的政治合作，重組供應鏈，特別是高端科技方面，藉以脫鈎中國供應鏈，此外亦着重數字經濟、節能環保、糧食安全、基礎設施建設等國際經貿問題；另一方面，又持續管制高科技出口中國（包括香港）。

（3）鼓動別國走上對抗中國前線。去年9月，英國、美國和澳洲宣布簽署安全協議「AUKUS」，分享先進的防禦技術及情報。美國將幫助澳洲建造核動力潛艇，協議亦包括人工智能、量子技術和網絡安全合作；澳洲沒有公布因此協議付出多昂貴費用，而核動力潛艦能讓澳洲海軍更容易進入南海甚至台灣，亦能威脅中國的海上供應鏈，因而讓澳洲具備軍事實力，走上印太戰略平衡的對抗第一線。另外，美國又安排美軍與盟國軍艦持續自由航行於南海與台灣海峽，這也符合美國減少自己成本的目的，亦可售賣軍火圖利。

美國捍衛單極

杜絕多極秩序

杜如松依據他對中國領導人講話和各種官方文件的解釋，例如胡錦濤對鄧小平「有所作為」修改為「積極有所作為」，習近平所說的「百年未有之大變局」和「中國夢」，以及主張的「一帶一路」政策；另外再加上中國在經濟、科技、軍事、外交等的種種發展和行動，統統推論為顯示中國的「擴張野心和戰略」。

事實上，中國有意圖改變美國的「單極」世界，建立一個「多極」的國際秩序，希望與美國建立平等的「大國關係」。艾利森2013年著作中訪問新加坡前總理李光耀，後者說「每一位中國人都希望中國強大繁榮，如美國、歐洲和日本同樣的繁榮、先進和科技能力強」；「這種重新燃起的使命感是股強大的力量……中國要成為一個被接受的中國，而不是西方世界的一個名譽會員」；中國可能希望與美國「共同分享這個世紀」，或者是「並列」（co-equals）的兩國，而絕不會是美國的附庸。

美國政府現時雖面對國內眾多問題，但仍要極力捍衛美國主導的「單極」世界，而不能接受中國主張的「多極」國際秩序，因此要採取「不對稱戰略」，使用一切措施和手段去阻擋及削弱中國的繼續發展。

作者是香港政策研究所董事暨行政總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馮可強]