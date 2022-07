馮可強：不對稱競爭戰略——美國的遏華部署

【明報文章】美國國務卿布林肯在今年5月底發表關於對華政策的長篇演說(The Administration's Approach to the People's Republic of China),再次宣稱中國擁有與日俱增的經濟、外交、軍事和科技實力,形成對國際秩序的最嚴重長期威脅,進而提出拜登政府的應對策略可歸納為「投資、結盟、競爭」(invest, align, compete),即是投資建設國內的實力基礎,以增強競爭力、創新力和民主制度;統整盟友和伙伴的網絡,建立共同目標和事業;捍衛美國利益,在與中國競爭中取勝。