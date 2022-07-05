歐陽五：香港這本書要長讀不輟

香港具獨特性 惟不可絕對化

首先，要讀精髓。於回歸後的香港而言，其精髓無疑是「一國兩制」。25年來，香港本地生產總值（GDP）年均實質增長2.7%，人均GDP逐步提高，經濟自由度與營商環境排名多次居於全球榜單前列，且是全球最長壽的地區之一。這些亮眼的實踐成績，證明一國兩制是有生命力的制度。

當然，香港近年經歷社會動盪、政治撕裂，但一國兩制未有褪色，反而愈趨鮮明。對於一國兩制的種種誤讀得以廓清，比如「兩制」是在「一國」原則之下、高度自治不是完全自治、「兩制」有差異但非只有差異等。那些不相信一國兩制前景遠闊者，顯然沒釐清基本概念。就連港人學說普通話，亦可拿來否定一國兩制，着實令人啼笑皆非。一國之內，方言各異，學通用語再尋常不過。方言與通用語從來並行不悖，香港又有何例外？世間任何地方，皆是普遍性與特殊性的統一。準確理解一國兩制，便知香港是獨特的，卻不可把獨特性絕對化。

從全球變遷視角綢繆香港前路

其次，要用變化的眼光讀。鄧小平曾說：「我們講制度、生活方式不變，但不合理的要變，將來產生的中國香港政府就要管這些，大的不變，小的有些變。」在一國兩制的前提下，香港資本主義制度長期不變，但對發展中產生的問題要及時糾偏化解，這才是「變與不變」的通達。住房、創業、養老、教育等社會民生痛點，亟待通過改革破除既得利益藩籬，建立更公平的社會分配機制。這是香港未來的功課，不可以「不變」來推諉之。

此外，不僅要以變化之目光觀香港內部，更要在全球變遷的視域中綢繆香港前路。香港是世界通往中國的重要平台，也始終是中國走向世界的重要窗口。隨着中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，中國的全球影響力必將進一步提升、拓展，而香港在其中如何參與、發揮何種作用，需要與時俱進的思考與探索。

再次，要持恒心來讀。香港有難解之結，社會裂痕修補需要時日，不能因為香港難讀、難懂，便合上這本書，棄之角落，令其蒙塵。這本書中，有港人的根底與未來命運的符碼，但港人要付出努力方能破譯，而單向度思維是遠遠不夠的。全面理解國家和西方，了解歷史的來龍去脈，放眼全球世界的挑戰，建設一個平衡安全與自由的繁榮香港，這是港人必須直面與擔當的時代課題。

筆者相信，香港這本書的魅力，值得其被長讀不輟；而那些長讀不輟者，也必將分享香港未來在一國兩制下再創輝煌的榮光。

作者是時事評論員

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[歐陽五]