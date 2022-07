葉文祺、區浩馳：元宇宙已至？ 香港空間數據基建任重道遠

全球城市都在積極籌備競賽,韓國首爾市政府更搶先公布「元宇宙首爾」計劃,提出要打造城市的元宇宙生態系統,在未來推動沉浸式虛擬公共服務。雖然不少人質疑「元宇宙首爾」流於品牌營銷,但仍不能否定其前瞻性。事實上,在城市管理層面普及元宇宙並非天方夜譚,其中關鍵在於完善空間數據基建和創造技術應用場景。

全球爭相打造城市「數碼分身」

元宇宙大致分為3類:現實世界的「數碼分身」(digital twin)、虛實世界的結合疊加,及完全虛擬的新創世界。後面兩類元宇宙的價值較多在娛樂產業體現,由市場主導發展更為合適。對城市管理者和一般市民來說,最有實用價值的必然是城市數碼分身,以實時數據分析規劃城市發展,模擬政策效果,提升城市治理水平。

相比首爾,新加坡可能是目前最大規模打造元宇宙的亞洲城市。新加坡土地管理局雖然早在2014年構建覆蓋全市的三維數碼模型,但鑑於傳統三維模型未能跟上現實環境變化,且每次更新都要耗費大量人力物力,因此決定以城市數碼分身取而代之。項目已在今年完成,供政府內部使用。新加坡的數碼分身能夠整合來自公共部門、私人企業、傳感器的各方數據,以單一事實來源(single source of truth)全面反映城市的物理、法律和設計空間信息,落實「capture once, use by many」的數據共享理念。

除了新加坡,美國波士頓及三藩市等城市都已建立數碼分身,英國政府更與劍橋大學聯手持續推進國家數碼分身計劃(NDTp),創建一個連接全國不同數碼分身的生態系統,並為此發布「雙子原則」(Gemini Principles),指引全國各地公私營機構如何建構數碼分身。

香港空間數據基建正在落後

我們的科技創新研究團隊曾在2015年發表報告,建議提升空間資料基礎建設,為未來城市的發展奠定基礎。然而,政府相關工作的進度一直未如理想。目前不少政府部門的地理資訊系統(GIS)或地圖,都要依賴Google和TomTom等企業提供支援數據,反映政府自身的空間數據基建嚴重落後。

過去不少政府部門都有各自開發GIS,提供空間數據相關的公共服務,但始終處於「自掃門前雪」狀態。直到2019年,發展局才終於成立空間數據辦事處,負責統籌跨局、跨部門的空間數據共享工作。隨後,立法會在2020年通過3.6億元撥款開發空間數據共享平台(CSDI),目標是今年底前全面開通一站式的入門網站,讓市民可免費下載來自逾30個政府部門約320個空間數據集,以及明年底前完成覆蓋全港的三維數碼地圖。

土木工程拓展署在2020年亦終於委託了工程顧問,以古洞北/粉嶺北新發展區第一期為試點,建立建築信息模擬數據庫(BIM Data Repository),着手為城市數碼分身等更高層次應用打造「數據地基」。

港府的空間數據基建長期落後新加坡,對空間數據的經濟價值和公私營合作缺乏足夠重視,處於後知後覺狀態。當局應參考一些海外例子,例如英國政府就有高規格的空間數據公署(Geospatial Commission)主動研究當地空間數據市場;新加坡土地管理局轄下則設立GeoWorks促進公私營合作和支援初創企業,當地空間數據相關企業市場規模,在過去10年就增長了近兩倍至5億新加坡元。

雖然港府亦在CSDI項目底下撥出資源,於去年成立了Geospatial Lab,目標設定為鼓勵社會探索空間數據的價值和應用,但實際能發揮的作用,目前仍有待觀察。

不得不提的是,空間數據基建除了能提升公共服務效率、強化項目規劃、促進經濟產出以外,亦可協同產生減少碳排放、改善空氣質素等溢出價值,聯合國的2030年可持續發展目標也強調運用空間數據對實現目標的重要。因此,空間數據基建落後亦會在香港邁向宜居智慧城市的路上造成阻礙。

以「數據基建先行」推動未來發展

香港長期受土地房屋供應短缺困擾,創科產業發展又停滯不前,過去政府表示會以「基建先行」策略解決問題,加快開發道路、鐵路和創科園區等「硬設施」,卻甚少提及空間數據等「軟基建」。完善空間數據基建是推動未來城市發展的必經一路,但CSDI入門網站、全港三維數碼地圖和試點建築信息模擬數據庫僅是其中第一步。政府往後應推動更多私人企業參與空間數據共享,逐步構建城市數碼分身,甚至打造一個元宇宙生態系統,促成社會數碼轉型。此外,北部都會區和「明日大嶼」都將繼續成為施政重點,兩個有望能夠徹底解決社會民生問題的大型發展項目,或許也是「元宇宙香港」的最佳起步點。

作者葉文祺是團結香港基金土地及房屋研究主管,區浩馳是團結香港基金助理研究員

