狄志遠：香港的「一國兩制」

從處理「一國」的主權、安全及發展，「愛國者的『港人治港』」是重要一步。但香港的資本主義制度，正是發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，用新思維近年一直所說的：香港是中國的香港，也是國際社會的香港。

保香港與國際聯繫 須維持核心價值

習近平明顯從「一國」的角度去解讀一國兩制，這跟過去泛民從「兩制」的角度，即「香港的制度」去看一國兩制，確實非常不同。然而，即使以習近平的「一國」角度去處理一國兩制，也不是沒有任何阻礙——這阻礙就是香港以什麼跟國際社會聯通，以及怎樣跟國際社會聯通呢？

中央政府從戰略高度肯定香港的獨特地位，習近平說「完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」，這對香港及中國，都有重要意義和利益，新思維完全認同習近平主席的看法。

但要保持這樣跟國際的聯繫及發展，必須保持香港獨特地位的「核心價值」，包括具效能及廉潔的政府，普通法精神在法院及社會都受到尊重和落實，言論、傳媒及結社自由，以及廣收民意和向市民交代的政府。

習近平講話提到對香港的「四個希望」，其實都跟一個有效能的政府相關。在此，我想多講另外3個「核心價值」——

（1）普通法精神在法院及社會都受到尊重及落實

普通法是香港的根本法律體制，普通法的契約精神、「無罪假定」，不單是法院審案時的具體準則，實則還要落實到我們的日常社群生活中。

舉例說，僱主有責任在指控員工失職時，提供足夠令人信服的證據，因為工人享有「無罪假定」權益；若僱主沒法舉證，僱主就要按契約精神補償被解僱的員工；僱主不能只以懷疑為理由，就罔顧工人權利。契約精神就是假設每個人都是一樣，你不能隨意剝奪其他人權益。

（2）言論、傳媒及結社自由

傳媒被視為「第四權」，要監察政府及商界，一方面使政府積極有為，另一方面防止政府和商界濫用權利、資源，侵害小市民的利益。

國際社會一直視言論、傳媒及結社自由為跟香港聯繫的重要指標；即使是國際商會，亦要求香港有高度的言論、傳媒和結社自由，以防止政府及任何政治、經濟和社會團體濫權，損害香港的公平貿易發展。

（3）廣收民意及向市民交代的政府

一個具效能的政府必須緊貼民意、關心市民所思所想，正如習近平所說：「民有所呼，我有所應。」但政府除了了解民情，也需要向市民交代，這樣，政府才可真正得到市民的支持。政府有了市民支持，社會才可以穩定，不然香港只會繼續撕裂，沒法走出社群鬥爭的魔咒，特別是政府跟年輕人的衝突。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]