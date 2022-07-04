鄭立：政治不止民主vs.專制

他們多數主張，目前香港社會弊病叢生，是因為不民主。但這就會出現一個詭論，那就是在九七之前的香港，都是沒有民主，大家卻是滿意而懷念的。也就是說，沒有民主，香港亦能夠治理得好好的，或者至少是大家主觀上滿意。

可是，九七前後，香港皆沒有民主，卻不能說沒有分別。沒有民主，代表那時候就是專制嗎？支持民主的人，會把九七前的香港形容為「專制」者，應該很少。可是，他們很少能解釋那時香港的政治是什麼政治。某些人會說英國是民主的，所以他們統治下的香港亦算是民主的，這當然是非常牽強。

這裏令我想起思想家孟德斯鳩的說法，他主張政治體制分為專制、共和與君主制——共和政治建立在協商，專制政治建立在敬畏，君主政治建立在敬愛。當然，這不等於說專制沒有協商、君主制不用恐懼，只是在最徹底的情况下，專制可以完全不用協商與愛，都能夠運作。

像最近在網絡上，看到很多人拿出以前英女王及英國王室訪港的照片出來緬懷，這就出現一個問題：港人為何會特別喜歡英女王呢？因為英國王族的工作，就是讓底下的臣民喜歡他們，訪港時表現親切，讓大家近距離接觸，所以港人喜歡英國王室，是因為英國王室訪港，本來就是為了讓港人喜歡自己，正是英國統治香港，維持團結與穩定的基礎。

因此答案是，九七前的香港並不是民主政治；如果你不覺得那是專制政治，那就是君主政治。而大部分港人眼裏只有民主與專制的對抗，很少人意識到君主制並不等於專制。

然後九七之後，香港再也不會有君主，因此這個選項不再可行了。

作者是專欄作家

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[鄭立]