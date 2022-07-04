周忠菲：朱立倫華府講話 三大方向問題把握不當

朱立倫在美國華盛頓講話的要義可概括為3點：一是將「九二共識」定性為國民黨、共產黨之間的「創造性模糊」，強調兩岸問題的實質是「沒有共識的共識」，突出「兩岸沒有政治共識」；二是亮明國民黨「親美反共」路線，拋出「親美就是親民主自由」，宣稱國民黨將堅定捍衛「中華民國」，不會改變「持續對抗共產主義」立場，並宣稱無論是「台獨」還是「一國兩制」，台灣都完全無法接受；三是表示國民黨在經濟安全和軍事安全方面，將進一步向美國靠攏，除了提出以台積電為平台，整合全球半導體產業，以「保證美國供應鏈安全」的建議外，他還與美國議員就台灣如何抵禦大陸「軍事威脅」和「入侵」時一唱一答，稱台灣需得到可使用的「國防武器」以抵擋「外部威脅」。

朱立倫言論暴露國民黨內部分裂

馬英九主政時期，國民黨曾主張兩岸建立軍事互信關係，以推進涉及安全問題的交流，也就是說，國民黨將大陸政策作為保障台灣安全的重要部分。而朱在華盛頓的講話，除暗示國民黨將大陸視為台灣的「威脅」之外，還暗示國民黨在亞太安全問題上，將與美、日鼓吹的「中國軍事威脅論」保持一致。這種立場變化，無疑十分危險。

朱立倫在華盛頓發表的言論所引發效果是複雜的，暴露出國民黨內部分裂。有國民黨高層人士出來「撥亂反正」，建議把兩岸爭議重新聚焦於和平統一問題，以凝聚人心。其他台灣政黨也紛紛出場各抒己見，其中新黨主席吳成典的批評最尖銳，稱朱立倫的舉動是想把台灣送上戰場，成為「第二個烏克蘭」。此外，北美台灣華僑社團組織了「救黨、救國、救兩岸」等活動，對朱立倫華盛頓講話表示高度不滿。

大陸方面，不少對國民黨深有研究的學者痛斥朱立倫從「親美和中」轉向「親美反中」的論調，指出當前中美對抗加劇，朱立倫的路線正在引導國民黨跟着美國遏制中國大陸，這樣的選擇不僅無法討好美國，更無法取得島內選民支持。政黨是有政治生命的，如此下去，國民黨在島內的政治影響極可能一蹶不振。

相比之下，6月9日大陸國台辦發言人馬曉光的表態，對問題輕重的拿揑、信息的含義，值得推究。他強調「九二共識」是兩岸在1992年以口頭形式達成的既有事實，是兩岸堅持「一中」的基礎，不容任意扭曲之外，還提示國民黨，希望島內政治人物在涉及民族大義的問題上保持清醒頭腦，希望國民黨站在歷史正確一邊而不是相反。

馬曉光沒有直言的是，在當前複雜國際局勢下，對中美關係的走向，中國的立場是希望避免衝突，但中方亦做好了在台灣問題上應對美國挑起事端的準備。可想而知，若台灣政治人物繼續站在「台獨」立場上行事，有意識地激化兩岸衝突，其產生的後果將十分危險。

對台海和平問題含糊其辭

朱立倫華府講話，折射出國民黨對三大方向問題的把握不當，三大問題可從目前國民黨直接碰到的、內部既定的，及從過去繼承下來的這3個層次觀察。對這3個問題把握不當，導致國民黨限制了對自身進行再創造的能力。國民黨對自身政黨集團的局限，應有所認識。

其一，不敢挑明對海峽地區和平的威脅究竟來自何方，這涉及國民黨在亞太安全局勢中應該選擇怎樣的立場、發揮怎樣的影響。無論國民黨奉行「親美反中」或是「親美和中」，這都是必須直面的問題。

美國的台海政策十分清楚，即利用台灣，為其兩洋戰略、重返亞太，以強化軍事同盟為核心、以遏制中國大陸為目標的亞太政策服務。對此，民進黨已做了選擇，進行了淋漓盡致的表演，特別是熱炒所謂台灣不能成為「第二個烏克蘭」，硬往俄烏之亂裏面「攙和」等拙劣表演，不勝枚舉。

從朱立倫講話看，國民黨一方面在迎合美國的「中國軍事威脅論」，一方面又將前途寄託於美國可能緩和中美關係，寄託於國民黨仍然可打「和中牌」，對海峽地區的和平與安全威脅來自何方這個大是大非的問題含糊其辭，甚至不敢在華盛頓就此質問美國對台政策，究竟是要和平還是戰爭，不敢為兩岸和平站出來說話。而俄烏戰事以來，美國在世界範圍推展日益清晰的戰爭佈局和動員，近日已將態勢發展到以「中國軍事威脅」為藉口，要將戰火燒到台灣海峽的地步。

打破國共兩黨政治互信空間

其二，對兩岸關係中的既定問題處理失策。兩岸關係史就是一部從內戰一路走來的歷史，這是大陸處理台灣問題的基本立場，也是兩岸能夠實現融合的基本點，所以才有兩岸一家親，才有國共對話與合作。

過去國民黨對「一國兩制」的態度，一向以迴避、擱置、沉默為主。依靠這種既定做法，國民黨保持對內「一中各表」的空間。這次朱立倫在華盛頓除了絕口不提反對「台獨」，還進一步挑明國民黨不接受「一國兩制」。政策上，這令人對比兩年多前島內大選之際，有國民黨上層人物拋出過「一國兩制失敗論」。朱立倫的華府講話，打破了過去既定的國共兩黨針對兩岸核心敏感議題，通過默契以保持政治互信空間的做法，帶來的負面效果之一，即國民黨可能失去國共和談的機會。

投機取巧處理「一個中國」

其三，對國民黨從先輩繼承下來歷史和現實的一個中國，含混處理，投機取巧。當前國際局勢激烈動盪，中美衝突升級，島內「台獨」勢力更加囂張。這種局勢下，國民黨從不追求執政，轉變為追求執政，為了能夠在台灣贏得選票，國民黨表現出全然不考慮付出代價的「勇氣」。而這種代價，極有可能是分裂中國領土，讓兩岸陷入永久「分治」和對立。這種誤判非但不能討好美國民意、討好台灣民意，而且使國民黨與整個兩岸民意對立起來。如此，即使國民黨可以再次出爾反爾，但從兩岸中國人的歷史觀來看，國民黨參與兩岸關係和平發展進程、發揮其應有作用的機會還會存在嗎？還有歷史正當性嗎？

過去國民黨曾創造了自己的歷史，在中國大地烙下了自己的軌迹，在中國走向統一的過程中書寫了難忘一頁。今天，國民黨在台灣所處的境地，面對國際局勢風雲變幻，國民黨政治人物已不能隨心所欲地、盲目地、杜撰地、一廂情願地「組建」或「規劃」國民黨的未來。在國家統一大業上何去何從，審時度勢，勢在必然。

作為台灣政壇一位過渡時期的政治人物，朱立倫返台後關於「和平護台」的講話，仍語義不明。朱立倫華府言論引發的複雜效果，有待聽其言觀其行，但國民黨對三大方向問題把握不當的負面效果，已經呈現。國民黨與中國歷史的關係，正處於關鍵時刻。

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]