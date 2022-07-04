易新：「一國兩制」在香港——暢想2047

若將視野放得長遠些，在香港回歸25周年、「一國兩制」進入「50年不變」後半程之際，中國內地和香港都在思考：一國兩制這艘巨輪能否行穩致遠？

1982年，鄧公首次提出「一個國家兩種制度」概念；1997年，這一構想在港付諸實踐。過往25載，「東方之珠」挺過金融危機、SARS疫情等風風雨雨，繼續作為國際金融、貿易、航運中心熠熠生輝；同時，大規模街頭運動、新冠疫情等令明珠一度蒙塵，檢驗着一國兩制的生命力。

而今，站在又一個25年的開端，一國兩制在港實踐將迎來新篇，既有機遇，也不乏挑戰。

一方面，《港區國安法》雷霆落地，為一國兩制加固安全根基；新選制全面實施，「愛國者治港」原則下產生的新特首和立法會帶來新氣象；粵港澳大灣區、「十四五」規劃為香港發展注入新動力；香港法治、自由貿易等優勢堅挺，對中國和世界依然不可替代。

另一方面，船到中流浪更急，回歸25年後的香港逆水行舟、不進則退。中英街界碑已成歷史，但人心藩籬猶待拆除；新一屆管治團隊能否革弊興利、修復社會撕裂仍待觀察；地緣政治博弈加劇，外部勢力加大打「香港牌」的力度，考驗北京決策者和特區管治者的智慧。

「夜盡露曙光，蘇醒何妨從頭開始。」走過至暗時刻，香港總體機大於危，應有底氣、志氣推動一國兩制行穩致遠。

陸港需互相重新認識

香港和內地需重新認識對方。羅大佑形容：「150多年來，香港就在被遺棄中成長，在東方與西方的夾縫中妥協求生存。」身分認同的混沌失序、對祖國的陌生疏離等，導致部分港人對內地的猜忌抗拒及對一國兩制的誤解。港人應認識到，國家不是威脅香港獨特性的「他者」，而是血緣相通的政治、文化母體。一國兩制的要義不是「一國」名義下的「兩制」分隔，而是「一國」前提下的「兩制」互補。香港愈能守住維護國家主權、安全和發展利益這一底線，與內地的關係就愈健康，享有的空間也愈廣闊。

正如香港需擺脫悲情，內地亦需更全面認知香港。很長時間裏，內地注視香港的目光是柔和的，但香港近年諸多亂象導致內地民眾倍感詫異。香港需了解內地，內地亦需更了解香港，讀懂她歷史的創傷和一時迷茫，認識中西文化碰撞融合造就的多元性是魅力而非原罪，肯定她在近現代革命、建設和改革開放中扮演的「窗口」和先鋒角色，在國家發展藍圖中為其留好位置。如港交所前行政總裁李小加所說，中國需要的不是另一個上海、深圳或廣州，而是一個與眾不同的香港。

近日內地與香港TVB合作、致敬港樂經典的綜藝節目《聲生不息》熱播，或為兩地未來互動範式提供溫情一瞥：放開彼此心中矛盾，共同熱愛始終都在，攜手踏平崎嶇，天空海闊你與我。

特區政府與香港社會需重建信任。香港政治久為意識形態二元對立綁架，行政、立法屢遭「泛政治化」掣肘，利民政策寸步難行，導致政治乃至社會生態「毒化」。新選制為走出政治爭拗提供良機，唯有行政立法關係重回正軌，管治者方能放手破除利益固化藩籬，治癒經濟社會痼疾，從而築牢一國兩制的社會基礎。

正如特區管治應回歸「在地」，香港社會亦應回歸理性。當喧囂退去，港人宜靜心反思：轟轟烈烈的街頭運動，帶來的是更好的香港還是破碎家園？「勇武」衝鋒背後，是對理想的純粹追求還是別有用心的挑撥煽動？歸根結柢，特區政府是服務港人的政府，其種種不足應通過良性溝通尋求解決，而非一意孤行以「攬炒」對抗。

民主自由人權應受維護 惟有邊界底線

香港和世界需重新定義彼此。中華文化的底蘊和歐風美雨的浸染，成就了香港的獨特氣質。但部分港人對殖民歲月「病態懷舊」，對西方制度和價值觀持仰望心態，則是誤讀了歷史、誤判了現實。香港與世界交往的立足點，永遠是作為中國的香港，應始終有維護國家利益、反對外來干預的自覺。一國兩制下的香港，再毋須仰人鼻息，應有足夠自信，平等、平和地與世界打交道。

正如香港應平視世界，世界亦要正視香港。香港是連通中西的「超級聯繫人」，但不應成為外部勢力的「特洛伊木馬」；是自由港，但非不設防的反華前哨。民主、自由和人權理應續受維護，但有其邊界和底線：不得危害國家的安全利益，不應破壞香港繁榮穩定。未來的香港仍向全世界張開懷抱，世界應尊重其作為中國領土的根本定位，如此方能把握機遇、相互成就。

何去何從？ 決策在於北京 選擇在於香港

暢想2047年，一國兩制能否續譜新篇，香港又將何去何從？決策在於北京，但選擇在於香港。若香港能校正與內地、民眾、世界的關係，港人能傳承敢打敢拼、進取正義的獅子山精神，國家利益得到切實維護，一國兩制更有成效、更得人心，鄧公所說的「50年之後不需要變」自然可期。

「幾許風雨，我也經過，屹立到目前。」猶記某個雨日乘坐小輪，靠岸時驟雨初歇，虹影霞光閃耀香江，如夢似幻。相信無論是小輪還是香港，終將迎來新生。亦願一國兩制行穩致遠，護佑香江安瀾。這也是所有愛港者的期盼。

作者是翻譯工作者

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[易新]