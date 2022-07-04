郭樺、鄭宏泰：新特首的「觀望者」

李家超民意起點低 惟市民仍抱期望

其一，在亞太所過往對即將離任特首和候任特首的民意調查中，過往的民意形態是候任特首會得到比離任特首更高的評分，反映市民對候任特首有較高期待。在本次調查中，此民意形態仍然得以維持。受訪者對當時為候任特首的李家超的評分均值（39.5分，標準差27.8分；滿分為100），在統計上仍顯著高於即將離任的特首林鄭月娥的評分均值（34.6分，標準差25.1分）。基於過去3年香港政治及社會環境變化，李家超的評分較前幾任特首上任前確實為低，但民意形態仍反映市民對新特首有一定期待。

其二，受訪市民對新特首不同能力的評價，李家超獲較高分數的方面是「辦事能力」、「可以改善香港經濟發展」和「可以平衡各方利益」。相比亞太所在林鄭月娥上任特首前的民調結果，與林鄭得分較高的幾個方面大部分重疊。李家超和林鄭作為特區官僚體制傳統的繼承者，市民對新特首的辦事能力、公平處事能力，仍有一定信心。

其三，在亞太所過往對特首的民望調查中，受訪者表示「不知道／很難說」的比例非常小；但本次調查對李家超的民意評分，受訪者表示「不知道／很難說」比例罕見有近兩成（18%），反映相當部分市民對新特首的表現持觀望態度。在現時民意環境中，兩成人的態度變化將對民意整體面貌有關鍵影響力，因而有必要透過社會經濟背景畫像來了解這些持觀望態度的市民。

兩成人觀望特首表現

以是否對新特首給予評分來分類，可分為「評分者」和「觀望者」。在觀望者中，30歲或以上受訪者佔絕大多數（97.9%）；相比評分者，觀望者以中年或以上為絕大多數（圖1）。觀望者中學或以下教育程度的比例（70.2%），高於大專或以上教育程度者（29.8%）；相比評分者，觀望者為中等或以下教育程度者比例更高。

觀望者中無明確政治傾向的為大多數（71.4%），建制派（16.23%）多於非建制派（12.4%）；相比評分者，觀望者中無明確政治取向的比例更高。觀望者中自認為其社會階層屬中下層或下層者（69.3%），多於自認為屬中層或以上者（30.7%），與評分者的自我社會階層評價並無顯著差別（圖2）。

對新特首持觀望態度者的畫像，以中老年為絕大多數，中等以下學歷、無明確政治取向者居多。觀望者對前特首林鄭的評分均值（41.1分），高於受訪者整體均值（34.6分），應當說觀望者是以較理性、政治傾向中立、偏中下階層的市民為主。這些市民恰恰是社會的主體，也是對未來政府作為有所期待者。

綜上所述，相比過往幾任特首上任前，民意對新特首李家超的信心雖然起點不高，但仍然對其抱有一定期望，亦對他在特區治理能力上有一定信心；但另一方面，極高的「觀望者」比例亦反映市民對新特首未來工作正拭目以待。應當說民意在政府換屆的態度不慍不火，既有期待，也有觀望。

為港開新篇 須立不拔之志

在經歷社會動亂、疫情肆虐之後，新特首民望有一個平實的起點未必是壞事。好比婚姻總會從蜜月歸於平淡，也可從平實漸入佳境。蘇軾《晁錯論》說：「古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。」新一屆特區政府要為香港開新篇，須立不拔之志，才能不負蒼生之望。

作者郭樺是中大香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[郭樺、鄭宏泰]