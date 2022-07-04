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筆陣：不忘初心 「港人」最大公約數 ／文：林泉忠

【明報文章】於7月1日宣誓就任新一屆香港特首的李家超，於致辭中強調將「全面準確貫徹落實『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針」，其中再度提及「港人」，引發了香港社會相當程度的關注。

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