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2022年7月4日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：不忘初心 「港人」最大公約數 ／文：林泉忠
聞風筆動：新官上場即四處出動 政黨主動約見開單 ／文：李先知
郭樺、鄭宏泰：新特首的「觀望者」
易新：「一國兩制」在香港——暢想2047
尹瑞麟：善用一國兩制 讓中國學習全球治理
周忠菲：朱立倫華府講話 三大方向問題把握不當
鄭立：政治不止民主vs.專制
筆陣：不忘初心 「港人」最大公約數 ／文：林泉忠
【明報文章】於7月1日宣誓就任新一屆香港特首的李家超，於致辭中強調將「全面準確貫徹落實『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針」，其中再度提及「港人」，引發了香港社會相當程度的關注。
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