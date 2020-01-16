鄧鍵一：MIRROR歌迷和追星熱潮的初步觀察

機緣巧合，我兩個月前與文化評論人趙雲和一位碩士生，共同展開關於「鏡粉」現象的研究項目，與8組不同特質的鏡粉進行焦點小組討論。趙雲把當中部分觀察寫成長文〈在未知中同行：MIRROR歌迷的連結〉（註1）。她的報告細緻描寫受訪者的感受和經歷，也包含了個人的反思視角。在這裏，我會擷取當中一些線索，加上量化資料，加以闡述。

這裏的量化資料來自我們跟鏡粉做的問卷調查，受訪鏡粉來自4月初的時候，我們從不同渠道招募鏡粉參加焦點小組討論，報名表格包括了簡單的問卷調查，幫助我們分組。關於招募方式，我們3名研究者以自己的社交媒介為起點，張貼招募廣告，表示歡迎社交網絡的人士轉貼。幾個小時後，招募廣告已於連登討論區及個別鏡粉的Telegram群組出現，有機地接觸到廣泛的鏡粉群。

雖然取樣方法說不上很有系統，但考慮到以整體人口來說，個別偶像的粉絲人數畢竟有限，加上粉絲人口沒有實質的取樣框架（sampling frame），所以問卷結果作為參考資料，也有一定價值。

在2至3周招募期內，我們收到157名鏡粉報名。由於招募廣告列明了只有一組男性鏡粉，所以男鏡粉只佔少數，共18人。綜合焦點小組討論的觀察和量化資料，鏡粉文化有幾點值得留意。

並非以年輕人為核心的偶像文化

以往討論偶像文化，總與青年文化掛鈎，一些人從家長角度聚焦偶像文化對青年的影響。但正如不少人留意到，很多鏡粉不是青少年。報名者當中，年紀最輕的13歲，最大72歲，平均為33.9歲。若按年齡組別劃分，29歲或以下，及30至49歲的報名者，分別佔42%和47.8%。在小組討論中，一些20歲左右的參加者告訴我們，在跟他們年齡相若的同儕中，只有少數人是鏡粉，朋輩壓力甚至令他們不敢承認自己是鏡粉。換言之，我們不應直接將青年文化的概念放到鏡粉身上。

社會反思性

正如趙雲在其長文提到，鏡粉文化包含對近年社會狀况劇變的情緒反應，而這裏所謂情緒反應，並非單純是商業操作下被動的情感操弄，也包括了粉絲們因應社會狀况對偶像的期望調節。尤其是在當下社會氣氛，他們愛戴偶像不是無條件的，大部分受訪者心中都有底線，當他們感到偶像言行、面對的市場和觀眾有明顯轉變，他們就可能會脫離粉絲行列。

因應這點我想補充一些量化資料：在157名報名者當中，58.7%表示他們每日最少花一小時接收新聞時事資訊（見圖）。比較去年底的全港問卷調查反映，只有約兩成市民每日花逾一小時透過電視或報紙接收新聞資訊（註2），鏡粉們對時事的認知，明顯比普遍大眾高。

我們當然不能排除，在局部地「滾雪球」的取樣下，我們會容易接觸到本身對時事有興趣的鏡粉；但即使我們大刀闊斧把以上百分比打五折，他們仍然比普遍市民較熱中接收新聞資訊。甚至乎，如果我以迴歸分析觀察接收新聞資訊時間與接收偶像資訊時間的關係，結果反映兩者呈顯著正相關：愈花時間接觸偶像資訊的人，也花愈多時間接觸時事資訊（註3）。

換言之，我們不能一廂情願地把鏡粉理解為盲目、只活在自己世界的氣泡群體；相反，他們可能比其他人更熟知社會事務。

參與式文化

從YouTube和其他社交媒介興起開始，內容生產者和消費者的界線就愈來愈模糊。後來，外國粉絲的應援文化日漸成熟，除了消費商品，他們也會實踐文化生產、與粉絲的社群建設，在整個發展趨勢下，粉絲的能動性愈來愈高。放在鏡粉身上，我們亦有類似觀察。

在問卷中，我們列出各種支持偶像的方式，問他們有否參與。結果顯示，「欣賞MIRROR的作品及媒體報道」（99.4%）、「購買MIRROR相關產品」（91.7%）是傳統意義的消費行為，兩者都有九成或以上鏡粉表示有做過。「參與、管理或主辦由MIRROR粉絲主導的社交媒體」、「參與或舉辦MIRROR實體粉絲活動」屬於社群建設，分別有70.1%和58%表示曾經做過。

另外，37.6%鏡粉曾參與「創作與MIRROR有關的內容，如同人故事、感想及評論文章、製作實體宣傳品等」。雖然我們暫時沒有資料比較鏡粉與其他地方粉絲的參與文化，但約四成鏡粉曾參與內容生產，本身也是值得留意的結果。

這些數據恰好說明，鏡粉群體是一個參與式群體，包括了粉絲的能動性，積極參與社群建設和內容生產，大大超出純粹消費者的角色。

從MIRROR熱潮興起到現在，鏡粉的熱情引起廣泛注意和討論，當然亦有人覺得，應援文化在其他地方已十分成熟，香港比別人遲起步，還有很多需向別人借鏡的地方。事實上有受訪者向我們提到，她們本來是韓國男團BTS的粉絲，喜歡MIRROR後才努力把韓國應援文化帶來香港。

不過，一地文化有一地的內涵，透過認識鏡粉的特質，有助我們了解整個偶像文化，有幾多是流行文化大趨勢的實踐，又有幾多來自本地社會肌理。

註1：全文見bit.ly/3nvRcTz

註2：見筆者文章〈探討2020至2021年市民「迴避新聞」狀况〉，2022年2月10日《明報》

註3：控制變項包括性別、年齡、參與支持偶像活動的多樣性

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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