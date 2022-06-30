羅健熙：香港回歸25周年 民主黨立場書

民主黨1994年創黨之時，正是對1997年主權移交後的香港投以信心一票。我們希望在「一國兩制」之下落實民主普選和代議政制，成為立根香港、為香港政治和社會發展出力、表達香港人想法的政黨，並將這個盼望寫進黨綱。現時距離我們創黨時的目標尚遠，但是民主黨初心不變。

我們仍然相信「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」是最切合香港實際情况的安排。雖然這25年來，我們對「一國兩制」的落實與期望，與中央政府存有很大差異，民主黨會繼續將我們所確信對香港發展、對香港市民最合適的安排，向香港市民，也向香港政府和中央政府清楚說明。

民心回歸的最佳藥方

25年前，民主黨在「七一宣言」中說道：「香港回歸，不單是土地的回歸，最重要的，是民心的回歸，讓我們有真正的民主，更大的自由空間，才能獲得港人的民心。」

我們相信，根據《中英聯合聲明》和《基本法》所載，讓香港享有高度自治權，讓市民當家作主，開放接納他們投入參與社會事務，讓市民感覺到自己能透過體制內各種渠道對社會發展發揮影響力，是最能夠讓社會怨氣消減、讓民心回歸的最佳藥方。

我們信任香港市民，也希望中央和特區政府同樣信任香港市民。當政府對市民缺乏信任，以法例對社會作全面管控甚至鼓勵互相監視，只會加深社會對政府的不信任和人民間的不信任，表面的平靜和噤言無助解決社會爭議。

我們清楚知道，香港的成功一直有賴香港市民的創意、活力和想像力，讓市民自由地發表己見，讓不同意見可互相競爭激撞，是香港多年來生氣蓬勃的泉源；而政黨、傳媒、公民社會等自由無懼地對政府施政表達不同意見，則可確保政府施政符合程序公義和市民期望。這些都是香港最重要的特點。

一國兩制的成功，需要中央政府、特區政府、香港市民間的互信。這幾年的社會撕裂非常嚴重，撕裂不修補，傷口不癒合，香港就只能一直負傷前行、拖慢步伐，不少市民更選擇移民。我們認為，修補撕裂的第一步應從掌權者踏出，並釋放政治犯，緩和社會撕裂，正視港人憂慮，持之以恒地以不同措施穩定人心、挽留人才。

修補撕裂 應由掌權者踏第一步

政治形勢困難險峻，仍有不少民主黨黨友或其他爭取民主的人士，因不同案件被監禁、還押，不同組織相繼解散或停止運作，公民社會瀰漫着不安。我們心痛、勞累，會有無力感，會無助、會徬徨，會氣餒、會恐懼、會擔心；我們不會逃避，因為這些情緒源於我們對香港的關愛。

在香港迎來回歸25周年之際，民主黨仍會保持盼望，不會放棄。無論如何，民主黨都會盡力發聲，愈是艱難就愈要保持堅韌，要繼續和所有願意留在香港的市民肩並肩，在推動民主自由，捍衛人權法治，改善市民褔祉，解決貧窮、房屋問題，防疫和疫後的經濟復蘇上，為我們所愛的土地努力建設。

（編者按：文內小題為編輯所加）

作者是民主黨主席

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[羅健熙]