馬仲儀：意想不到的禮物

歡送聚餐成為港人的禁忌，醫管局出信警告員工可能因社交聚會而被紀律處分，真的令人深思，這個僱主的權力究竟有多大，大家下班後能有自主生活嗎？另一邊廂，范徐麗泰說大家的基本權利就是工作後可獲得合理報酬，繼而能平穩生活，甚至有少少增長，不然說什麼民主都無用。她把國家對港人25年來的恩情坦白地說出，我們真的要感謝「被賜予」飲食呢！

近日有記者請我評論醫管局推行「大灣區醫生交流計劃」及引入內地醫護的事，我覺得這是政治，而非公共醫療衛生議題，恕我力有不逮。

剛剛讀到沈旭暉教授在收費平台的文章——〈盧寵茂局長的KPI：多少中國醫護來到香港才足夠？〉，我覺得文中分析那些舉動的真正目的十分準確。文章末段提到香港有質素的醫護服務，在私人市場價格可能愈來愈高，貧富差距可能比西方更嚴重，香港確實朝着這方向走去。香港市民應對「被賜予」的醫療服務心存感恩，也要為國家培養國際認可的醫療專才出一分力，質素和選擇將來就只屬於一小撮人。

臨近7月1日，有久違的人，有令人嘩然的言論，亦出現了各種「異象」：元朗的「火海」、坪石邨的「紅色旗海」，還有在海中浮沉未定的珍寶海鮮舫。那些都跟海有點關聯，好像提醒香港這海中小島趕快漂回國家的懷抱，做一個如新疆、上海般的內地城市。港人真幸運，既有一個「少女殺手」般的特首，更有一個50多歲仍然「好少女」的官員，我們將來一定會收到更多意想不到的禮物。

作者是醫生

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[馬仲儀]