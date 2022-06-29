方志信、陳啟睿、陳嘉銘、莫哲暐鄧逸軒：對中大社科院設新學院的疑惑

改組不能解決問題

首先，所謂改組能否真的解決現存問題？檢討小組進度報告一再重申，政政系主要面臨兩個問題：一、收生不足；二、財政困難；而問題一是導致問題二的原因之一。進度報告指另外兩個課程財政穩健且有盈餘。而小組在《明報》文章（註）則補充，改組是「在行政架構上增加了一層，以統籌相關事務和促進運作效率……在新學院層面建立『經濟規模』及整合資源」，「令課程之間產生協同效應，並為個別課程增值」。

儘管我們細閱文件，仍充滿疑問。首先，究竟政政系面臨的問題有多嚴峻？由於小組文件無提供任何數據，我們只可選擇信還是不信。缺乏數據，討論只會基於印象與片面之詞，這並非從事社會科學者應有態度。假設收生不足與財困問題都是真的，而且有堅實數據支持，則檢討小組有否認真研究相關問題成因？若兩大問題的成因在於行政架構臃腫、資源運用缺乏「經濟規模」，則改組方向尚算合理；但假若成因並非行政問題，改革建議又如何解決問題？

諮詢會上，小組成員盧永鴻教授和詹晶教授略有提及，重組架構能整合資源（例如把類近科目合併），也會增加收生；但他們又指改組未必一定能解決問題，大有「賭一鋪」意思。我們在這提出幾個疑問，以協助小組思考——

（1）改組若成功，為何就能吸引新生，令收生顯著超越現時一系兩課程的收生總和？如何產生所謂「協同效應」機制？

（2）合併後的收入為何就會顯著超越現時一系兩課程的總數，甚至令政政系轉虧為盈？合併後的總收入當然會比現存單獨一個系多，但相關成本亦會同時增加。這不禁令我們疑惑新學院究竟可如何獲取更多資源？

（3）資源分配方面，新學院會按什麼準則分配資源給原來的一系兩課程？就以政政系長久以來的小組導修課為例，學生對此安排普遍反應正面。系方曾有一段時間聘請4名全職教學助理（TA），令相關安排變得可行；惟現時卻因財政困難，系內只剩下一名全職TA，多個科目亦取消了導修課。既然小組認為改革能促成「經濟規模」，是否代表可重新聘請足夠的全職TA？小組於明報文章提出「四個不變」，其中表明「財政帳目管理不變，每個課程的財政維持獨立，不會作交叉補貼」。這更令人疑惑，改組如何拯救財困的政政系？

政政系前景未明

另外，新學院轄下的一系兩課程地位為何，也極不清晰。小組於明報文章提出「四個不變」中還有另外3個不變：收生方法不變、課程不變、教職員崗位不變；唯一變的似乎只有行政架構。但這行政架構改革亦問題重重——

（1）究竟改組後，政政系是否仍是一個系（department），還是會降格成一個課程（programme）？而兩課程繼續是課程，抑或升格成學系？小組於明報文章用「課程」來形容改組後的一系兩課程，惟小組成員蘇鑰機教授接受訪問時卻說，政政系「未來是否學系待定」，並由校方決定。究竟改組後政政系仍否存在，相信是校友極為關心的議題。

（2）這不單是名目問題，亦關乎行政地位與從屬。學系有比較固定的教職員系統（faculty），自主程度較課程高。若政政系降格為課程，自主必然會受損。

（3）小組強調「四個不變」，究竟會「不變」到何時？小組說「運作初期只宜小變，有足夠經驗後再作長遠規劃」，是否已預視將來會有「大變」？

此外，小組發放的資訊及數次諮詢會都未能釋除在讀學生疑慮，反引起「殺系」憂慮。小組未有清晰交代改革願景、目的及流程，更在諮詢時前後矛盾，一時說解決政政系現有問題，一時卻指改革並非因現有問題衍生，而是想捉緊機會「賭一鋪」。在讀學生或會問：究竟改革能否在課程結構上提供更多課程選擇？改革後是否就有適合及充足教學人員？

​​最後是改名問題。近來大專院校的政治學系似乎都面臨一股去「政治」的改名及改組風潮。嶺南大學政治學系將易名為「政府與國際事務學」，而城市大學將合併公共政策學系和亞洲及國際學系，改名為「公共及國際事務」學系。這「去政治化」風潮，難道只是事有湊巧？中大課程檢討小組小組報告裏提議5個新學院名稱，令人不解的是，當中只有一個有「政治」一詞，卻不倫不類——「School of Global, Political and Policy Insight」。小組雖邀請師生校友給予更多意見，但由提議可看出小組本身早已有某種思路。

去「政治」的學系

試問改名去「政治」一詞，真的可解決現存問題？名稱往往不止是表面問題，畢竟名應符實。假設新學院改名為小組建議之一的「School of Global Governance and Policy Science」，那麼現有科目如「政治哲學問題」、「香港政治專題」、「人權初探」和「民主化」等，如何可合理地保留在這個名稱下？儘管小組承諾改組後保留現有課程，但亦表示會再作長遠規劃。可以預想將來決策者會以「既然都不叫政治學，就不需要教『香港政治專題』了」這樣的理由重整課程。

此外，新名稱假若去「政治」，又如何能吸納政治學人才？從新學院畢業的同學，假若要升讀研究院課程，也難免要面臨他校質疑。事實上，北大和清華大學也有政治學系，名稱模糊絕對不利學術交流。有校友在諮詢會上曾提問，改名其實是否有不能說的原因，卻得不到清晰回應。若以為改名就能解決政治問題，未免太自欺欺人。

迄今小組仍未有提供實質數據支持改革，更遑論明確的改組路線圖和時間表，政政系在新學院的地位及自主亦未見任何承諾。盧教授只是一味幻想改革後對政政系百利而無一害，乃千年一遇的機會。即使小組甚至校方其後提出承諾，假若缺乏清晰改革藍圖，則那些承諾又會否只是「長期打算，充分利用」，最終仍是「講一套做一套」？我們期待小組各位學者可解答我們的疑惑。

註：〈中大社科院籌組新學院的構想〉，2022年5月24日

作者方志信、陳啟睿、陳嘉銘、莫哲暐、鄧逸軒是中大政治與行政學系校友及前教學助理

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[方志信、陳啟睿、陳嘉銘、莫哲暐鄧逸軒]