周浩鼎：回歸祖國25周年 良政善治開新篇

筆者認為今年除了是回歸祖國25周年外，香港社會曾經歷黑暴蹂躪，幸有中央政府出手撥亂反正，先有《港區國安法》，後有完善選舉制度的安排，完全落實愛國者治港，香港由亂入治、由治及興的階段，今天的香港將開啟新篇章。

正如候任特首李家超多番表示香港有責任維護國家安全，今後必須讓香港維護好國家安全，讓我們有一個真正安全穩定的環境，香港才有條件向前邁步發展。在維護國家安全上，面對危害國安的惡行，警方依法執法；在教育上，我們正值最好的時機去有效拓展國民教育；於行政及立法關係上，在完善選制下，我們可以真正體現良政善治。

筆者作為現屆立法會議員，有幸與新一屆立法會的議會同事共事，亦希望在此與公眾分享一下我對新議會及行政立法關係的看法。

完善選制後 立會更能監督政府

議會的變化，這是未來香港發展的關鍵。自完善選制後，新一屆立法會的誕生可謂增添一片新氣象。以往議會內任何議題皆會被反對派弄成炒作，一項議程的討論時間，有一半是當年反對派挑動仇恨、藉故攻擊一國兩制、虛耗時間的發言。這不僅浪費時間，其實亦剝奪了大家嚴肅討論事情的機會。

今天的新議會，議員不會再利用平台挑動香港與內地的矛盾。還記得以前當我們談到涉及內地的事情，反中亂港的立法會議員即時群起攻之，並且帶動輿論，藉故挑動對內地仇恨。試想像，第五波新冠疫情期間，中央政府提供大量物資及醫護人手支援香港，只有在今天新選制的立法會下，真正落實愛國者治港，我們大家都可共同支持善舉。如果我們仍停留在昔日反中亂港一派議員在議會內對抗的局面，中央對港支援肯定受癱瘓。

今天的議會，每項議程大家可以運用的時間多了，也更能聚焦問題所在。事實上，當立法會本身認為政府提出的議程事項有問題，我們現在可聯合各方力量向政府表達反建議，讓政府收回項目，並及時糾正，如此一來更能發揮監督政府的功能。我相信香港大眾必須清楚明白一點：過去反中亂港勢力標榜的所謂監督政府，是等同癱瘓政府。他們認為只有其癱瘓政府，才是真正有效監督，這根本是大錯特錯。立法會的角色，既要監督政府執行政策，也要幫助政府有效施政。真正健康有效的監督，是要讓其糾正錯誤之餘，又不影響其運作，亦不會拖垮政府。

自完善選制以來，我們親眼見證有數項政府項目，立法會同事們善意提點後，政府當局選擇從善如流收回項目。例如環境局就着廢物徵費安排大幅增加編制崗位，民建聯議員同事們認為政府的解說不足以使議員信納，及其成效成疑，陳克勤議員更在立法會會議上清晰表明立場、力陳理據；政府最終聆聽大家意見，收回其項目。

又例如最近食衛局希望通過議案，就限聚令設定最高人數限制，改變「先訂立後審議」的處理方式，改以公告形式處理；但如此一來，立法會議員同事們擔憂會剝奪立法會及後審議的權力，亦十分憂慮此例一開可延伸至其他條例，更何况「先訂立後審議」也是讓政府先行訂立，及後才審議討論的安排，不會阻礙政府施政。雖然我並非該委員會的成員，但我亦曾參與討論，特別感謝委員會主席梁美芬議員，及簡慧敏議員、陳凱欣議員、葛珮帆議員、江玉歡議員及梁子穎議員等，在過程中嚴肅及詳細表達理據。最終政府聽取議員們的聯合意見後，為釋除各方疑慮，決定收回其原來安排，恢復一直以來的「先訂立後審議」傳統。

政府制訂政策應及早諮詢議員

我們的立法會透過完善選制、透過新議會制度去體現良政善治，健康監督政府。遇有矛盾情况，我們並非去煽動放大；相反，我們通過磨合協商、尋找共識，從而化解矛盾，也更着眼整體利益，而不是一方個別利益。這樣可以確保一方面政府能夠有效推進施政，另一方面又決不會演變成為過去的議會鬥爭。

立法會亦有在社會帶動輿論的作用。試想像，若立法會議員像過去反中亂港勢力一般，不斷利用立法會平台煽動市民對祖國的仇恨，後果不堪設想。

今後，特區政府應當加強與立法會的聯繫，在各項政策上認真地與立法會議員作早期醞釀，以便及早聽取議員們的意見，並優化政策措施中有需要改善的地方。

我相信香港在國家的支持下，一國兩制定必能夠再創高峰。

作者是民建聯副主席、立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]