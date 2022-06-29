劉銳紹：多年生死兩茫茫 不思量也自難忘──中曲正徘徊的一國兩制25周年

一、釵分為何難磨合 反抱琵琶向深淵

──首先必須弄清楚，兩地差異和深層次矛盾在哪裏？我歷來認為，首要的深層次矛盾不在經濟、民生（但我不否定其重要性），而在政治及公民權利的程度和速度。請看得準確，這不涉及「否定政權」和「港獨」，重點在程度和速度問題。任何人如果有意或隨意無限解讀，側重極端事例和言論而導致矛盾加深，或停步不前甚至倒退，或因此而暴烈和激進，都在侵蝕一國兩制的骨質。

另一個深層次矛盾是意識形態，這方面的磨合相對容易，但需長時間。官方絕不能急，自己也要適應「兩制」特點，而且必須認識意識形態如流水，可以引導而不可封，否則水滿外澇，或變成冰，官方也無水可飲。

──京港、官民之間有否嘗試減少摩擦，拉近距離？有！回歸初期6年，北京基於當時現實需要（向台灣和國際展示一國兩制示範作用），治港政策基本放開，克制力強，成效顯著。

民間嘗試減少摩擦的典型例子，是支持2012年政改方案。市民2003年「七一」大遊行後，連續幾年都有大遊行，均無實質成效，開始認識「循序漸進」的操作性。民主黨當年同意「袋住先」政改方案，爭取北京宣示的2017年「可以」有普選，是當時的民意產品，北京也有某程度的互動。

──不過，官民落實一國兩制須有足夠耐性和魄力，尤其是官方（因它擁有權力，關鍵是如何善用）。但後來的發展事與願違，摩擦漸多而慣性從緊，不善解決。民間也因「目標久久未達」而出現沉不住氣的反應。這些可視為常見的社會規律，但不能知進而不知退、知勇而不知謀、知己而不知彼、知眼前順景而不知歷史教訓。

二、如何解開「中曲正徘徊」的結？

──官民互信不高，京港關係不濃，乃眼前現實，更須有說服力的溝通。觀乎官方和建制派總結一國兩制25年得失，歌功頌德的多，檢視問題的少，或把問題全往外推（反對派和外部勢力），但都欠說服力。舉例說有建制派認為「人心回歸才有普選」，但什麼才算「人心回歸」？官方說已「由亂到治」還不算「人心回歸」？內地算是人心回歸了，但內地有普選嗎？又如有建制派認為「民主派辜負了中央的善意」，但官方在民主派通過2012年政改方案後有否向前走？官方是否冷漠了港人的善意等待？

──建制派有一個觀點我不否定：港人總體還未了解國情，所以未能互借東風，我對此極度無奈。2012年內地出版《香港發展報告》，49元人民幣可買到，在港亦有出售，清楚說出2018年後的治港政策、方針和一些具體建議。我曾在《城市論壇》提及這是值得關注的動向，但社會上無甚反應，只能怪我人微言輕和佩服港人隨遇而安的精神了。當然，了解國情不等於遷就國情，但至少可減少傷害和內耗、進退有度。

──眼前，既然碰也碰了，撞也撞了，壓也壓了，傷也傷了，是「靜而後能定」的時候了。尤其是官方，要相信雖然民心未歸，但已基本回復一泓澄碧，勿再用老辦法處理新問題。我經常癡人入夢，不知官方能否拿出當年無為而治的勇氣呢？

三、愁腸歌：喚我沒有名分的女兒

不知是幸運還是不幸，一國兩制誕生時，我有機會見證、參與和接生，她已是我沒有名分的女兒。回顧她由胚胎到今天25歲，確實百感交集，如今只能以歌寄懷。此歌原名《斷腸歌》，確是我此刻的感受，但我不想一國兩制從此榮休，故把「斷腸」改為「愁腸」。我更希望在各方努力下，「愁腸」可變「愜皮」（happy），可以嗎？

生在海涯痛閻羅，憎見紅鬚綠眼多。四十年前風華茂，栽花種柳願勤鋤。逐浪英倫謀國運，再赴京師謳雅謌。人到中年誕嬌女，淡素青衣托絲蘿。（註1）

悲哉六齡罹怪疾，萎肌脆骨陷沉痾。黃毛丫頭竟鶴髮，乳齒落盡口門疏。嶙峋瘦骨如藤扭，蛾眉猶似八旬婆。楚楚可人稚女淚，天地無處訴坎坷。（註2）

弱質纖纖不自棄，強撐病體斷愁河。翻山越嶺尋靈藥，救人救己豈能拖。掙扎陰陽十餘載，虹光忽現活華佗。刮骨療傷延孤命，蒼生額首樂呵呵。（註3）

慶幸倩女能復艷，花顏蓮步踏輕波。誰料激蕩風雲變，驚濤裂岸海摧坡。生而復死狂而駭，舛途弱女奈愁何。（註4）

我怨天公受擺唆，亂塗鬼錄任蹉跎。既讓吾女再妙舞，何堪又響奪命鑼。自嘲錯領姝來世，人間遺恨悔當初。父母憐我心本善，父老罵我妖如魔。父女相擁跪地哭，饒我癡呆怒我傻。（註5）

悵垂恨線沿江釣，難吊殘軀祭紫羅。接引芳魂埋墓塚，香魄慰我苦情哥。禾遭烈日如屍曝。自古好事空折磨。通衢分拆成水巷，一曲戀歌作輓歌。

註1：1954年我生於港英政府年代，痛惡殖民地管治；1980年代內地改革開放，推動一國兩制，我長駐英國採訪中英談判，其後奉調北京跟進國家大事，包括《基本法》，一心希望一國兩制如黃花閨女，托喬木而生。這確是我當時心情。

註2：豈料她由6歲（2003年）開始備受怪病折磨。病因？當年各有話說；今天我希望各方冷靜下來，從頭細想。

註3：但女兒沒有放棄健康成長，努力尋求生機。2010年討論2012年政改方案時，京港溝通互讓，同步前行。

註4：其後形勢巨變，她的病情急劇惡化。「8．31決定」後爆發「雨傘運動」，她彷彿生而復死。

註5：協助她康復的人，被罵出賣和害了她，自諷不應讓她來到人世受罪。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]