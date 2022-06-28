歐陽五：回歸廿五載 香港需走出本地主義悲情

地域是每個人生而在世的坐標。因之，人難免或多或少抱持本地情結。但是，當個體情結成為某種瀰散社會面的情緒，使相當一部分民眾難以跳脫情緒去思考本地問題時，衝突便在所難免。近年筆者常聽到香港朋友抱怨：為什麼香港要花高價去內地買東江水？為什麼香港要建高鐵這樣的「大白象」工程？

批判思考之外需有建設性思考

在筆者看來，這些問題的提出，本身就是一種情緒。稍查歷史便知道，香港自上世紀40年代末起實行「限時供水」政策，1960年代經歷嚴重旱災，水資源緊缺迫在眉睫，在周恩來總理親自批示下，內地同胞在艱苦施工條件中，以11個月時間就建成東深供水工程，從此解決了香港用水難題。時至今日，這仍然是香港可行性最佳的水資源獲取途徑之一。

不難發現，如果走出情緒，用歷史的、客觀的、宏觀的邏輯知識重新審視這些問題，會得出真正有說服力的答案，而不是導向一種加重的情緒。港人愛講「critical thinking」（批判思考），這固然很好。不過，critical thinking只是有助於提出問題，下一步必須有「constructive thinking」（建設性思考），方能形成一個相對完整的邏輯鏈條。

單用critical thinking的眼光看待世界，會造成思考框架的局限，形成對立場的不斷印證；而建設性思考的缺失，易使人滑入悲情，因滿眼皆是同質的問題。此情此景下，別有用心者稍加操弄，將這種悲情錯誤引向一個他者，從悲情走向憤怒，幾乎可想而知。

一個社會是陷於本地主義悲情，還是能超越其上，建構理性視野，與本地精英的作為密不可分，而教育和公共傳播在此發揮關鍵作用。一位本港教師朋友告訴筆者，他認為港人習慣於看眼前事，很難從更長遠的時間線索分析公共議題，而這在相當程度上是過往教育的缺失。他曾到內地學校交流，發現內地課堂會引導學生從未來一二十年的角度理解當下，比如交通建設等主題。如果部分港人能有此視角，大概對高鐵建設等公共議題會產生不同看法。

平常心看待陸港摩擦

當然，由於置身中西之間等歷史與現實原因，香港的本地主義悲情亦與對本港和內地關係的情緒理解有關。從來港的內地遊客到在港奮鬥生活的新「港漂」，這些本是兩地交往的真實寫照，縱然其中出現一些摩擦與不悅，應以平常心視之，而不宜過度放大，形成某種「地圖炮」式的偏見。

未來兩地應有更多交流，從而對彼此歷史、社會、制度、文化有更多了解。相信在時間線拉長之後，許多偏見會破產、消失，而港人對國家的理解亦會不斷深化，進而豐富對國家的constructive thinking和對西方的critical thinking。

正如一個人的成熟，是懂得在與別人的關係中觀照自身、反求諸己，一個社會的成熟同樣如斯。在香港回歸廿五載之際，祝福香港未來能超越本地主義悲情，作為思接千載、視通萬里的「東方之珠」而閃耀。

作者是時事評論員

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[歐陽五]