田飛龍：「一國兩制」香港實驗的得失與前景

前15年，中央放任香港高度自治，香港保持基本繁榮穩定，香港與國家的衝突時有發生但大致可控，惟包括《基本法》第23條立法與國民教育在內的國家法治建設與國家認同建構任務，遭受嚴重挫折，留下巨大隱患。

後10年，香港自治遭遇制度圍困和效能短缺，社會運動日益激進化甚至顛覆化，中央以「全面管治權」和「愛國者治港」為法理抓手，在危機應對和制度體系檢討中積極承擔憲制兜底責任，引入《港區國安法》和新選舉法，實現了香港社會的由亂到治。新制度為「一國兩制」下一個25年的接力實驗，提供了更安全和優良的規範基礎。我們需客觀理性探討這25年的經驗得失及未來前景。

哲學地理解一國兩制

今年3月兩會期間，港澳辦主任夏寶龍提出一國兩制50年不變不是數學問題，而是哲學問題。對於習慣了契約倫理和規則主義的香港社會而言，對數學的精確性及其權利義務的規範性，有着固有偏好；但對哲學層面的一國兩制的立法者智慧，則可能難以吃透。數學易解，哲學難辨，要全面準確理解和運用一國兩制，就要對中國共產黨治國理政的歷史辯證法與制度辯證法有所學習、參悟和認同。

作為「法律數學」的一國兩制，主要表現為「50年不變」（基本法第5條）的規則承諾及由此施加給基本法修改權（第159條）的規範限制。「50年不變」最早出現於1983年4月中央內部通過有關解決香港問題的「12條基本方針政策」，這是中央依據憲法的自主決策，一國兩制戰略構想由此轉化為具體政策架構。這一先行確定的政策架構及其時間要素，被《中英聯合聲明》與基本法完全吸收，成為具體的制度條文。「50年不變」隱含着一種實驗主義的治理思維和制度觀，即一國兩制是個新事物，是主觀設計的憲制模式，在現實中到底行不行得通，需實踐檢驗。

「實踐是檢驗真理的唯一標準」，這一馬克思主義的實踐哲學觀在一國兩制範疇同樣適用。考慮到改革開放之初，社會主義與資本主義仍處冷戰對立狀態，及中國對外開放所需要的制度保護屏障、香港社會對社會主義體制的理解和適應周期等，「50年」的設定是科學合理的。

但「50年不變」並非僵化的一成不變，而是相對的體制不變與有益的制度變革有機結合。基本法第5條規定香港特區不實行社會主義制度和政策，保持原有資本主義制度和生活方式，50年不變。由此可見，「50年不變」是中央在港實行一國兩制的制度實驗周期，是對國家現代化周期的估計和設定，也是對兩制差異彌合周期的估計和設定。中央有信心在50年時間內實現國家主體部分的現代化，及香港與國家的融合發展。中央自主決策和明文承諾，在法律上進一步表現為基本法第159條對修改權的實質限制，即基本法修改不得牴觸一國兩制既定方針政策。這一切規定的根本目的，在於保障一國兩制制度實驗完整和規範地完成。

而在完成這一50年制度實驗的過程，香港原有資本主義制度和生活方式保持不變，這一規定的實質意義在於：其一，香港以自身制度的基本不變，延續繁榮穩定的制度基礎和生活方式，保持較為完整的資本主義發達體系，不因回歸而降低發展水準和國際地位；其二，香港以自身制度和優勢服務於國家現代化和國際化，幫助國家融入主流世界體系與市場秩序；其三，在香港與內地「50年」的互動融合過程中，形成一種新的價值與制度平衡狀態，化解資本主義和社會主義的鴻溝對立與冷戰衝突，以和平發展的核心價值實現中國與世界長期溝通與共存，而香港是最有說服力的證據和平台。

香港由此在50年時間內需反覆地在自治、融合與全球化三者之間尋求妥當平衡，證明制度優勢和平台價值。這就要求對一國兩制50年不變的理解要超越通常意義上的規則主義，以中國長時段的現代化進程，及資本主義與社會主義體系鬥爭與合作的世界歷史及辯證法哲學高度來認知和信守。這就是一國兩制的哲學問題。作為規則的「50年不變」，只是開展這一場國家現代化與世界體系溝通實驗的制度條件之一，而一國兩制的哲學本質則在於去冷戰化及世界的永久和平與發展。

中期時刻的經驗反思

「50年不變」既然是實驗時間和實驗條件，就存在動態評估與檢驗的科學必要性。回溯歷史，一國兩制在港實施25周年是嚴格意義上的中期時刻，是這一國家級制度實驗課題作中期檢查的最佳時機。從宏觀面來看，25年經驗得失可以在觀念與制度領域上作出如下總結和反思。

第一，一國兩制本身的觀念危機與共識重建。作為體制反對者，泛民主派對回歸安排與一國兩制整體的接受是附條件和附期限的，即以回歸後合理時間內實現符合其自身認定標準的普選，作為最低限度的忠誠條件。一國兩制的政策共識受到香港反對派之「民主國際標準」與本土分離主義持續侵蝕和破壞，將「一國」與「兩制」對立的思維、話語和行動習慣逐步成形，至2019年修例風波達到登峰造極之嚴厲程度。2014年一國兩制白皮書提出「全面管治權」，是一國兩制觀念危機的法理救贖，也是一國兩制的共識性國家法理傳統的重塑。以國安法和新選舉法為制度肉身與典型，「全面管治權」牢牢支撐起一國兩制的共識基礎。

第二，一國兩制制度體系的漏洞呈現與規範修補。1997年回歸時刻的去殖民化與法律適應化，做得較為淺表化，遺留嚴重漏洞和風險，造成回歸以來民主法治體系的對抗與波動。一國兩制的核心法益首先是國家主權、安全與發展利益，但香港既有的自治權和本地法律體系缺乏保護這些法益的完整法律依據及司法機制。

最大的制度漏洞在三方面：國家安全、選舉民主和國民教育。正是缺乏制度保護和國家權威性，這些領域出現了諸如2003年反23條立法遊行、2012年國教風波、2014年非法佔中和2019年修例風波，出現了香港民主的民粹化、激進化與顛覆化，及外部干預的「顏色革命」風險，而香港原有的刑事法律、選舉法律、教育法律和司法制度不足以應對這些風險和挑戰。中央是在不斷的危機應對中反思和更新一國兩制法律和制度體系，「全面管治權」和「愛國者治港」是法理糾偏和制度重構的關鍵抓手。

下一個25年的綜合與新篇章

一國兩制下一個25年，是對回歸後「前15年」與「後10年」之正題與反題的綜合，回溯的是一國兩制初心與完整的法理體系。下一個25年的一國兩制將有更堅實的觀念和制度共識，並開啟香港發展的新篇章。

其一，香港民主發展有了靈魂和方向感，即以「愛國者治港」賢能政治範式作為長期發展的理想目標和規範追求，由此香港民主解脫了西方民主的魅惑和過度依賴，走上一條港式民主政制發展道路。

其二，香港法治呈現出國家法與普通法的規範融合與創新發展，即以人大釋法、國安法為法律發展的契機，香港法律體系尤其是普通法，得以規範性接納國家利益和國家價值，從司法哲學與司法裁判取向上實現「一國」與「兩制」的良好平衡，催生出「香港普通法」的制度忠誠與本地化優勢。

其三，香港的融合發展逐步去除心魔和內在阻力，從特區政府到社會各階層包括青年群體，逐步以理解和認同的心理積極面對國家存在、國家戰略、國家發展及融入機遇。粵港澳大灣區提供了融合發展的開闊通道，結構性回應和解決「50年不變，50年之後也不用變」的具體實踐路徑問題。而香港提出的北部都會區架構，顯示其對融合發展終於心領神會，積極主動引領「兩制」的互動融合與相向而行。

其四，香港的全球化橋樑作用更加具產業和制度內涵，即「十四五」規劃關於香港「八大中心」的戰略再定位，是香港固有優勢和新發展優勢的有機整合，也是香港嵌入國家戰略體系的精準接口，更是香港承擔更完整和更深刻全球化節點功能的新格局。

其五，香港的反干預、反制裁法律體系和涉外法治建設，將在國家支持和自治法律修訂的雙軌制意義上更加嚴密和具有協同行動能力，香港的自治地位和發展利益將能得到更好法律保護。

作者是北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事

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[田飛龍]