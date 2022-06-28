阮穎嫻：疫情令我們失去了什麼

以下會用幾個角度討論一下，疫情下我們失去了什麼。

疫情使民主倒退 獨裁蔓延

第一個講的是自由。學術界有討論疫情實施的各種緊急措施如何破壞人權民主，使民主國家的民主倒退，獨裁國家更加張牙舞爪。

獨裁國家之所以更獨裁，是因為在這種情况之下，鎮壓及抗疫政策看起來很似，即使一些國家的目的是鎮壓，而不是阻止病毒傳播，公民或國際組織因為無法確定地指出這些政策背後的真正原因，所以無法干預或施加壓力，動員起來反對措施。例如禁止遊行示威集會，與避免人群聚集取消選舉，是鎮壓還是抗疫，見仁見智。

世上各國藉疫情之名行不義，包括在抗疫措施上歧視某些族群，例如烏干達安全部隊強制執行抗疫措施時，不成比例地針對LGBT（性小眾）社群；菲律賓的官員將違反宵禁令的人關在狗籠裏，將因犯宵禁令而被捕的兩名兒童放入棺材中，有官員還強迫幾名違反宵禁令的LGBT人士在公眾場合跳舞和互相親吻來羞辱他們；肯尼亞警方在執行宵禁期間，至少造成21人死亡。

跟體制有關的專制行為，包括無限期緊急措施、過度限制立法機關的權力令行政機關為所欲為，還有官方的虛假宣傳，例如美國前總統特朗普叫人用抗瘧疾藥「羥氯奎寧」對抗新冠，及坦桑尼亞已故總統馬古富利呼籲通過祈禱和草藥蒸氣療法來對抗病毒。

有跨國研究發現，違反民主標準與新冠死亡率之間沒有關係。以反自由及專制手法應對疫情，並不能達至更好的公共衛生；相反，新冠只讓這些人愈搞愈專制。另一跨國研究顯示，疫情前已經人權低下的國家，違反個人自由的命令會更早下達，而且持續更多天。

相比要長時間封區管制不能離開家門的地區，香港暫時還好，但出入境自由就無了，除非是政要或運輸人員，否則都要被隔離檢疫。有些人因身體問題但又拿不到豁免，已經失去了合法出入餐廳及其他場所的權利。我們還是希望，防疫措施快點過去。

經濟人命被疫情摧毁

第二是人命。根據世界衛生組織資料，因新冠過身者數目逾630萬；但帶有新冠病毒死去，很難說是否直接因為新冠而死。死太多人，根本無資源每單研究。戴了口罩、社交距離加上禁足，又令本來沒有新冠都要死的人的數字降低了。有些國家為壓低數字，或統計能力不足，數字未必準確。

之前香港成為全球新冠死亡率最高的地區，每10萬感染個案就有700多人死亡，高於排名全球第一國家秘魯（每10萬人有600幾人死）。不過有人認為感染數字被低估，才有這樣的情况，很多人病了都不知道。但我想這個情况每個國家都有，落後國家更差。

另一個方法，是比較平時死亡率及在新冠疫情期間多出的死亡率，根據《刺血針》的一篇論文，在21個國家，是每10萬人有120人死亡。香港目前公布的新冠死亡數字近9400，其實就差不多了，香港的成績並不特別差。

第三是經濟。政府經濟顧問辦公室估算2020及2021年，在受到較沉重打擊的7類經濟活動（餐飲、零售、酒店、乘客運輸、訪港旅客的其他消費、建造及進出口），根據與2018年相比損失的業務，引致的經濟損失總和分別約3200億元及2460億元，相當於在沒有疫情的假設情景下，本地生產總值的10.6%及8%。

產業結構轉變 舊職位遭淘汰

轉變的還有經濟模式。轉行不在話下，航空及旅遊業界首當其衝，機師變預約車司機，空姐變咖啡師，導遊做傳銷帶貨。當各大公司都轉做work from home，又淘汰了一些舊行業舊職位，開創了更多新的例如物流、網上客戶服務、資訊科技，還有更多意想不到的將來發生。

當產業結構改變，人要變得更有彈性，學習新事物，才能保持競爭力。以往是製造業的工作輸出到外地，現在連服務業都可以。科技普及令全球競爭變得更白熱化，很多工作都變得岌岌可危。

旅遊業因封關幾乎全滅，業界只能向商經局乞資助，甚是無奈。海洋公園要閉館，連在地港人想入場營救都救不了，要政府注資；而跟着海洋公園連帶用來要求立法會撥款做「躍動港島南」、近日全城熱論的珍寶海鮮舫傾覆入水，乃疫情間接導致，實在不幸。

不要等到失去才珍惜

事件成熱話，大家都以為整隻船已沉到1000米海底，並懷疑是船東故意鑿沉海鮮舫呃保險，但峰迴路轉，原來海鮮舫並未沉，耐人尋味。日前該公司已澄清海鮮舫只有第三者保險，根本無得賠。其實韓國拖船公司也有接受訪問，說明是意外，免得大家以為他們串謀。

現在船舶有點難救，保育人士才紛紛出爐。本身海鮮舫是商業運作，結業是商業決定，如果海鮮舫真得大家喜愛，就不會2013年虧蝕到2020年。保育人士經常在不想付出任何代價下要別人出錢保育，這才是問題。即便說很值得保育，社會各界支持政府出錢，亦應該在此之前動員提出，而不是拉了出港口、翻了船才提出新的保育方案。

疫情讓我們失去很多，不是每樣都能捍衛；但可以捍衛時無人做，事後哀嚎什麼？不止海鮮舫，很多本地店舖都是宣布執笠才排長龍，失去了才懂得珍惜。

以上大部分是數字及實物、產業上的損失，因為疫情，很多人的人生因此改變，影響深遠。記得亞洲金融風暴，再加上SARS，家裏財政困難，最終導致妻離子散、家破人亡，棄養者大有人在。疫情衝擊那麼大，經濟條件改變，會導致家庭結構及關係的改變。

所謂貧賤父妻百事哀，生活無憂，有些事情還能忍受；大難臨頭各自飛，害到的都是小孩。之前在〈被疫情耽誤了的一整代〉（2021年3月30日《明報》）一文說過，這幾年的畢業生，平均來說一生都沒其他人如意，原因是就業起步難，並且禍延婚姻、健康及整體人生發展。

因疫情而失去的太多了，除了自由、人命、經濟、工作、旅遊景點、人生，還有很多，失去時沒能搶救，像電影《鐵達尼號》的Rose眼白白看着凍僵了的Jack沉沒海底，才叫人嘆息。

作者是港大經管學院講師

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[阮穎嫻]