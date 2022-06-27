鄭立：怎活在2047 你有否準備？

書裏有一段是令我非常深刻的。1917年出生的他，在1980年代尾已經70歲了，他就覺得自己未必能活到1997年，就算度過也看不到後果如何。所以他覺得，自己當時去處理香港的前途問題，不是為自己未來前途謀算，而是為港人未來而做的。

但現實是諷刺的，他最終活過了100歲。他不僅經歷了回歸，在寫完回憶錄後還活了近20年，差一點就活到今天了。換句話說，他經歷過梁振英時代，還能看到林鄭月娥上台。他看到的九七後香港，沒有比現在我們看到的少很多。

作為一個1980年代出生的人，我還記得，在那個時代，港人就覺得九七是一個大限，覺得事情在那點可能會急速變壞；但如果沒變壞，之後就會有50年不變的安康。「50年不變」之後的事情，則是太久遠的未來世界，那是動漫人物叮噹或杜拉格斯要處理的問題，不是我們的問題，所以幾乎沒有人關心。

然後我們走到一半了，有沒有察覺，這個大家從不關心的事情，其實很可能是大家有生之年會遇到的事情？正如1997年的影響早在1980年代就開始，「50年不變」的結局亦會早十幾年就產生。如果我們不是太短命，我們很快就會走到這個時代。就像鍾先生一樣，你以為自己現在70歲，結果你活到100歲，2047年的時候原來你還在。

最近我看新聞，80多歲的人去行山、《蜘蛛俠》的梅姨50多歲了還很性感，與我小時候接觸同年紀的人很不同。我想，我們這世代的人類真的比以前人類更健康、老化得更慢、更長壽，我們曾以為2047年不關自己事時，結果可能在之後還要多活二三十年。

如果你是中年人、年輕人，我想就更不用想。如果你1990年出生，你那時才57歲，恐怕是人生事業巔峰期。如果活到110歲，你還有一半人生會活在那之後。然後再問問自己，你對那一年，有沒有任何準備呢？

作者是專欄作家

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[鄭立]