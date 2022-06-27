陳家洛、梁凱麟：「諮詢式管治」沒落之後

簡而言之，參與式預算貫徹以民為本、與民共議的原則，設計一個促進公民討論和參與決策的過程，並提供相關資訊，最重要是讓大家知道可以如何影響財政開支預算分佈，進而決定部分預算開支項目（見圖）。

不難想像，世界各地的參與式預算大多選擇以城市或社區為單位，以增強居民投入程度和效能感。但無論在哪個層面來推動公民參與，還要取決於各政府部門及主責公共財政官員的態度，而管治制度本質更起着決定性的影響。我們可以斷言，自以為是的官員很容易就認為一般人不掌握相關資料和缺乏經驗，而在獨裁和威權政體下，讓人民分享決策的權力更如天方夜譚。

香港制度的落後倒退

參與式預算的起源可追溯到1980年代中期的南美洲，巴西勞工黨是這方面的先驅，透過邀請社區成員發表意見，決定如何使用部分公共預算，以回應公眾期望，甚至找到所需資源和政策配套，着手處理一些被長期忽視的民生問題。因為公民參與，所以官員和代議士的角色及責任更形重要。一個經仔細擬定的流程，有助拉近各持份者的距離，建立更積極、更持久的關係。

有相對充分的資訊和相對充裕時間，公眾可組織起來探討不同方案，使多元甚至對立的看法得到關注，而官員、代議士和公民社會各方不再單純地角力，轉為某程度的共治，反而減少管治阻力。時至今日，世界各地有超過3000個同類型計劃，包括香港一些試驗性質的計劃在內，其中大部分在市政層面進行（註1）。

在標榜「諮詢式管治」的香港，怎樣加強諮詢本應得到認真關注，可是跟其他地方比較，便不難發現本地制度的落後倒退。在本地教育，參與式預算和其他相關的公民參與模式，皆未得到有系統的探討研究或推廣。這類應用研究的出路，固然取決於政府及市民取態，大家不難想像到，官員口頭上說重視民意，但事實上我們見到的多是禮儀化的諮詢，連同被諮詢的公眾亦缺乏應有反思和着緊。

公民冷漠 因不斷被潑冷水

最新的「發展」，竟是政府以加快土地規劃和房屋供應之名，着手修改法例，壓縮城市規劃及環境影響評估的現存公眾參與和審核程序。除了城規團體和環保人士表達清晰反對（而親政府團體則大力支持），當這些重大改動被包裝成「優化程序」而未得到應有的公眾關注，就反映一直以來政府及公眾都未有認真看待各自應有的角色。

事實上，近年幾項涉及重大制度和政策改動的法例，皆以大同小異的理由繞過公眾諮詢，也可解釋到為什麼市民對於政府「聆聽民意」早已不存期望，而數百個各層級的法定和諮詢架構亦難逃「橡皮圖章」標籤。

財政司長陳茂波於今年2月23日公布財政預算案，按照一貫做法，在預算案醞釀階段，政府於去年12月展開幾星期的公眾諮詢。陳茂波除了賣廣告、到立法會委員會出席會議、間中在自己網誌發放香港宏觀經濟形勢的消息和觀察，餘下關於預算案的消息，大多是各黨派和團體向「財爺」提出各種要求。

至於公眾，政府一貫做法是「以不同途徑蒐集市民意見」：市民可通過指定網站、社交媒體、電郵、電話、傳真及郵寄發表意見。不過我們並不知悉當局如何處理諮詢期間所得的意見，由於政府沒有為是次諮詢訂好關鍵績效指標（KPI），其效果亦是無從考究，更不知道公眾諮詢和預算案最後版本有沒有關係。

在這些全民的公眾諮詢活動中，我們偶然會接觸到一些少數及邊緣化的群體提出建議。根據去年人口普查，非華裔的香港市民佔人口8%，然而，由於語言障礙或缺乏與政府溝通渠道等原因，他們甚少參與公眾諮詢，也不容易主動向政府提出意見，所以在大多數情况下，若法定機構（如平等機會委員會）、民間組織、政團、智庫、代議士等未及接觸少數族裔並向政府反映其意見，他們便錯過一次表達和被聆聽的機會。因此，我們構想藉着參與式預算的概念作為一種方法，在立法會表決預算案前，為少數族裔群體提供一個專用平台，鼓勵他們自由地表達對預算案的看法。

不再「被代表」的公民參與

參考香港民意研究所的財政預算案即時調查設計及結果（註2），學生於今年4月與少數族裔參與者，以英語進行了共3小時的小型參與式預算預備會議和活動，過程中參與者需思考一些開放式「暖場」題目，這些問題都是關於他們對預算的看法。

此外，在教育方面，大部分參與者基於親身感受，認為預算案應該繼續增撥資源，用於少數族裔的師資培訓、文化教育和中國語言教育。至於新冠疫情影響方面，一些參與者反映從事零散工的少數族裔人士收入銳減的情况，他們皆認為預算案「派糖」未能幫助這些人見到前景，尤其是一些家庭人數較多的失業者。

這個參與式預算實驗，為學生與少數族裔社群提供一個互動過程。即使鑑於疫情，整個過程改為線上進行，以致討論的深度和範圍受到諸多限制，各方反而更珍惜這個重視表達、討論、聆聽的機會，可算是一次「反客為主」的經驗，可以提供一個獨有的集思空間。

重要的是，不限於香港的邊緣及弱勢社群，港人應更積極考慮採用參與式預算或「慎思民意調查」（deliberative polling）這類方法，來提出更切合需要和價值觀的主張。在一個連互助委員會這些沒有實際權力的制度都容不下的政治現實中，這種大學、社區、民間自主自發的公民參與活動，較以往更要貼地、走入不同社群和社區中，問問大家還是否需要禮儀式地應邀回應或參與一些「被期望管理」（美其名「務實」）的預算編製工作和其他政策變動的諮詢，反正都是「自說自話」，或者回歸公民身分本來就存在的自足價值，不再「被代表」，反而有空間尋找新方法、新出路。

註1：www.participatorybudgeting.org及mwyo.org/en/UmyLNi

註2：bit.ly/3QP9rRl

作者陳家洛是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治與政策研究中心總監，梁凱麟是「參與式預算」項目助理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳家洛、梁凱麟]