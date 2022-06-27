邵善波：回應嶺南大學政治學系前系主任王耀宗——回歸25周年時再看香港深層次矛盾

中英對香港選舉無原則上分歧

王教授的一個主要觀點，是認為香港的民主發展及引致中英就這問題的摩擦，是香港的最深層次矛盾。但中英在選舉這問題上其實沒有原則上的分歧，差異只在於引進的快慢與日期。從《基本法》最後加入雙普選的發展目標，回歸後在爭議聲中仍逐步落實雙普選這目標，同意2017年可以普選行政長官，就可證明這一點。

王教授提出一國兩制只是個策略性、功利性及暫時性的做法，應該承認這是當時及至現在不少人的認知。但我並不同意這觀察，不要說一國兩制這政策原來是針對台灣而提出、台灣問題遠遠還未解決這事實，就在3年多前，習主席還提出要研究一國兩制台灣方案。

一國兩制非短期權宜之計

我理解一國兩制的做法，基本是延續原來中央對港澳問題的戰略思維，即「長期打算，充分利用」。一國兩制不是一個短期的權宜之計，在面對全球大局的變化，維持香港作為國家的一個緩衝區、補充區、試驗區、學習區，有其特殊意義及作用。

王教授進一步推論認為，一國兩制的內容已從鄧小平時代所界定的原則，變成由習近平時代的政策或方針所界定。變是一定有變，關鍵問題是這些變的性質是什麼。

人們看到的（中央對）香港施政的劇變，如引入及實施《港區國安法》，是一國兩制基本原則下出現的變化，還是一國兩制基本原則本身出現了變化；有人提出因為一國兩制的原則出現了變化，一國兩制就變成「一國1.5制」，我則以「一國兩制2.0版」作回應，因我認為香港出現的這些變化，並不是一國兩制原則上的變化，而是中央根據情况需要，行使其在一國兩制下原有責任及權力的態度上，產生的變化。兩制並不是變成只有「一制半」，而是一國兩制有個新版本。這並不是如王教授所說的「這並不重要」，這是關鍵的分歧。

中央對港舉措無違鄧小平時代原則

王教授認為「北京全面放棄『不干預』政策，改以強硬態度處理香港深層次矛盾」是始於2012年。事實是這樣嗎？2014年6月國務院發表「一國兩制白皮書」，首次明確提出「全面管治權……包括中央直接行使的權力」，態度無疑是強硬的，但這說法與一國兩制原來的基本原則有不同嗎？2014年人大常委會的「8．31決定」列出特首普選的3個條件，北京補充了選舉程序裏的一些規定，這違反了鄧小平年代的一國兩制原則嗎？在一國兩制下，中央從來對香港政治體制都有決定性的角色。經過2014年佔中運動、2019年出現的反修例運動，引發了中央港澳工作班子大撤換，中央直接為港訂立國安法，大幅修改香港選舉制度，這些都無可否認是中央處理香港事務態度的一大變化，但這些變化和舉措，並沒有違背鄧小平時代建立的一國兩制原則。

北京不是放棄了「不干預」政策，在一國兩制下，中央本來就有干預的權力。鄧小平就曾明確反對「中央不能干預香港事務」這種說法，他表示在某些情况下，中央是必要介入香港事務。中央在香港事務上有一定的權力與責任，在一國兩制原則下，中央的權力與責任並沒有被放棄。中央通過基本法授權香港處理香港一些事務是一種授權關係，不是權力的轉移，這從基本法法律本質及其內容上來看也是明確的。中央在香港回歸後沒有使用這些權力，是因為沒有這個需要；在2012年前，中央也不是沒有介入香港事務的。

造成中央對處理香港事務的態度出現大變的原因，大家都很清楚。回歸後香港出現2003年50萬人反對23條立法示威遊行、2012年反國教運動、2014年佔中行動，社會上出現「城邦論」和本土派的分裂言論及行為；2020年出現「立法會選舉35＋」的奪權計劃；2019年反修例運動等。中央大幅改變其處理香港事務的態度，很難理解嗎？事實是過去幾年發生的事，無論誰當總書記，也必然會採取果斷手段撥亂反正，將香港局面扭轉過來。中央對港事務的責任及權力，幅度及空間是非常大的，如何用、用不用，完全是視乎情况及環境。動用這些權力去處理香港一制內的問題，並不違反一國兩制，也不是一國兩制基本原則有什麼改變。

回歸後香港才開始「分權」

王教授認為一國兩制內的「兩制」差別亦產生了「深層次矛盾」，理由是他認為中國大陸實行社會主義制度及「四個堅持」，中共對任何「分權」或民主化舉措都會視為削弱政權；而香港長期是一個「分權」的政治社會體制。

首先，英國統治下的香港才是一個高度「集權」的政治體制，不是一個「分權」的政治社會體制。回歸後引入一定程度的開放式選舉、行政與立法分家等，才是香港「分權」制度的開始。而這些變化，都是在一個實行社會主義制度、「堅持四項基本原則」的政府主導下引進及落實執行。

「兩制」的分別很多時都被抬出來質疑一國兩制的可行性，但如具體及仔細分析這些顧慮和批評，則看到其成因完全都不是出於「兩制」的衝突。以中央為香港立法維護國家安全這事為例，這樣的法律每個國家都有，不是社會主義或資本主義差別的問題。比較現在的版本與香港回歸前相關法律，即使不比原來的法律更合理及寬鬆，但亦絕對不比英國統治時期的香港有關法律更嚴厲苛刻。

香港面對的深層次矛盾不少，我在溫總理提出這概念之後曾作深入思考，提出一國兩制下起碼有8個深層次問題，香港的民主發展是其中一個，中央的角色與香港高度自治的關係也是其中一個。希望大家能繼續這方面的探討及交流，無論是身在澳洲還是香港。

註：〈一國兩制下的香港深層次矛盾〉，2022年6月23日

作者是新範式基金會總裁

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[邵善波]