魏南枝：香港需要融入與再出發

過去25年，中國全面開放使香港不再是內地通往西方世界唯一窗口，經濟全球化亦使世界生產鏈條迅速從發達國家和地區，向以中國內地為代表的發展中國家和地區轉移。

上述雙重變化作用下，香港經濟和就業結構發生了巨大變化，金融業是香港經濟增長核心引擎，但就業吸納能力遠低於其GDP（本地生產總值）佔比。以金融為主的經濟結構及以消費旅遊等為主的就業結構之間的失衡，既導致中產階級就業崗位萎縮，也持續擴大貧富懸殊和社會不平等。

歷史機遇 時不我待

中央看到香港失去「唯一性」之後會遇到發展瓶頸，所以回歸25年來始終高度重視香港經濟發展和民生改善，全力支持香港應對各種困難和挑戰，在謀劃和推進國家整體發展戰略時充分發揮香港作用，積極推動香港與內地開展交流合作，為香港保持繁榮穩定提供堅強後盾。

展望未來，全面融入祖國整體發展戰略，把握歷史機遇已經時不我待。香港競爭力的關鍵在於土地和人才因素，但這兩個因素在一定程度上已陷入互相掣肘的怪圈，死守着曾經的東方明珠榮光而停滯不前，只會令香港失去再一次騰飛的經濟腹地。

為打破這一怪圈，必須居香港一城之小看世界之大，重新認識和重新定位自己，解決自身經濟增長能力日益萎縮的問題。

融入祖國的抓手就是「推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能」，充分發揮「香港所長，國家所需」作用，利用好香港在法律、金融、營商、人才、管理和對外聯繫的優勢，通過深入參與粵港澳大灣區建設融入國家發展大局；更多分享國家發展帶來的機遇，提升國際金融、航運、貿易中心地位，強化作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心；服務業向高端、高增值方向發展，成為內地企業理想融資平台、大灣區財富管理中心、國家綠色金融樞紐等。

同時，亦必須以提升香港廣大市民競爭力和幸福度為出發點，將百年未有之大變局的大視野與香港整體利益結合，解決人員、人才流動和社會流動性停滯的問題。

打造成中國「走出去」橋頭堡

香港曾經的榮光關鍵在人，香港再出發的關鍵依然是人。作為一個外向型城市經濟體，天然需要流動性大於沉澱性，應當通過粵港澳融合發展加強聯通，給予香港市民——特別是青年人——更多就業方式和上升空間，讓更多港人得以通過有效方式參與社會財富的創造和分享，能夠把握產業升級、經濟結構變化和區域經濟一體化等帶來的新工作機會，增強國家認同感。

香港未來應當更好發揮「一國兩制」，在中央政府支持下，以內地為依託，以大灣區建設為契機，更好融入國家整體發展大局和世界發展大局，打造成為中國「走出去」的橋頭堡，再出發。

作者是中國社會科學院美國研究所研究員、台港澳研究中心特邀研究員

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[魏南枝]