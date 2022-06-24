顏汶羽：非繁忙時段優惠 助紓三隧擠塞

交通擠塞增界外成本

從經濟學角度看，界外效應是指社會與私人成本及得益的分離，一個人的行為會對其他人造成正面或負面影響，同時並沒有得到相應補償或懲罰，就會出現所謂的「無效率」。因此當分離出現，而市場解決不了這分離，政府就應主動干預，以消除界外成本。

但應如何干預呢？若從三隧車流現况分析，在繁忙時間，一般使用西隧相比紅隧較具非競爭性，換句話說，駕駛者使用西隧時，對其他使用者的影響相對較低，縱使擠塞仍時有發生，但狀况實際上較紅隧輕微。相反，紅隧在繁忙時間出現擠塞，當其他駕駛者使用該隧道時，同時亦增加其他司機的行車時間，減少其他人的效益。

而現今在繁忙時間紅隧長期擁擠的情况，顯然出現了較大的界外成本。首先，擠塞會增加上班族出行時間，所有駕駛者會因耗油量增加而令整體駕駛成本上升。其次，車流緩慢亦會影響經濟作業，當營商者因此而令服務受延誤，他們往往要承擔額外開支。最後，長期擠塞不但影響道路使用者，還會導致路邊空氣質素下降，長遠影響社會整體健康。然而，擠塞所帶來的負面影響，並沒有得到相應補償，因此政府的介入方可消除其界外成本。

好消息是政府表明會把握明年收回西隧專營權的時機，透過調整隧道收費，達至三隧的均衡流量，而關鍵問題是應該用怎樣的收費模式去調控車流。價格確實是最好的「指揮棒」，誘導不同駕駛者按自身利益計算，決定行車路線及隧道抉擇。政府考慮在過海隧道繁忙時間額外收費，變相調升隧道費以減低車流量，是無可厚非的做法。

大多駕駛者並沒有考慮到他們一同使用紅隧，會對他人造成大量負面影響；他們只考量自己的私人利益和成本，導致過量駕駛者使用紅隧，出現擠塞現象，大大削減邊際社會利益。因此，透過價格調整以消除界外成本，筆者是十分認同。

徵費政策着眼點應在均衡分佈車流

可是，筆者認為隧道不同時間的收費政策目的應該是紓緩擠塞，而非降低隧道總使用量，因此站在三隧分流角度看，措施着眼點應該是影響過海人士的隧道選擇，而非過海決定，從而讓過海市民更均衡地分佈於不同時間段，而非減少過海總車流量。而隧道費定價本身是一個涉及需求價格彈性的複雜課題，更加受經濟狀况、地域發展等因素影響。在「南金融，北創科」發展佈局下，當局實在有需要通盤考慮到，未來有多少車流的過海性質屬於「剛性需求」，再利用交通模型評估不同隧道收費方案對交通的影響，才可得出符合現狀的方案。相反，動軏就用加價方式「懲罰」駕車人士，或會引起較大爭議。

加價或惹爭議 藉鼓勵措施引導司機

因此筆者認為，除了引入較為懲罰性的過海隧道擠塞徵費外，另一個可供選擇的政策工具，是推行較屬鼓勵性的非繁忙時間優惠。於清晨或較夜的晚間非繁忙時段推出優惠，繁忙時間維持現有價格，藉此可透過時間及金錢的兩大誘因，引導駕駛者多利用非繁忙時間過海。長遠而言，吸引更多私人公司採取彈性上班時間，以提高他們的私人利益及縮減其私人成本，亦有助減少繁忙時間車流量，避免隧道擠塞狀况。

事實上，港鐵早就推出了相關「早鳥優惠」措施，除公眾假期外，周一至五早上7時15分至8時15分的非繁忙時段，用成人八達通於指定車站出閘，即可享車費優惠。於2019年，港鐵更加大早鳥優惠，從七五折增至六五折，可見其方向是得到肯定。而優惠價格調整必然是經港鐵評估下推動，可見非繁忙時間優惠是有效減少擠塞的措施。

同時，其他公共交通工具都推出類似優惠，今年6月新渡輪推出長洲到中環清晨航班折扣優惠，目的亦是鼓勵乘客提早出門，減緩學校恢復面授課所引致的客流量。這種種都可見類似方案的有效性。雖然服務性質未必完全與隧道一樣，但當局亦應加以參考其背後理念。

筆者明白，對於降低部分非繁忙時段的隧道收費去控制車流，亦會引起整體隧道使用量上升而令擠塞問題惡化的爭議。惟就整體隧道使用量，從登記車輛及其增長數目看，究竟降低隧道費會吸引多少新增需求，其實當局應「有數得計」。因此在選擇推出擠塞徵費前，當局亦應利用相關交通模型去評估「早鳥」收費方案的可行性。

疫下推優惠方案減市民負擔更合適

最後筆者必須強調，在新冠疫情衝擊下，減少市民負擔也是須考慮的因素。 因此，推出非繁忙時間優惠方案更合適。隧道擠塞問題非一時三刻可透過價格調整而完全根除，因此若政府可以在將來推出更多隧道分流措施，如增加更多轉乘站泊車位，方便市民泊車後轉乘公共交通工具過海，亦應研究增建更多過海隧道，在兩者互補下，必然能大大改善隧道擠塞情况。

作者是立法會議員

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[顏汶羽]