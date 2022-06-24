熊永達：隧道擠塞徵費的公眾和個人利益考量

近幾天來立法會議員和公眾的反應大致認為過海交通擠塞確是問題，要設法解決；不過是否推行擠塞徵費，就有不同意見。有贊同的人認為應不限於針對私家車，所有車輛都應徵費，以反映它們構成塞車責任；亦有認為巴士、小巴和的士等公共交通工具應可免收費。反對者認為政府應建第四條隧道，增加過海交通容量，對私家車額外收費，就是不公平。這些意見完全反映公眾對擠塞徵費概念還有含糊的地方，最重要是如何考量公眾和個人利益，以及徵費是否解決擠塞無可避免的方案。

徵費抗擠塞 避無可避

先回應徵費抗擠塞的爭議。這爭議自1979年政府發表首份運輸政策白皮書以來，就反覆爭論，論點至今並無改變，可惜民眾、立法會議員以至許多官員並沒有增長意識和智慧，提升討論層次，可能是主事官員心力不足所致。

1979年白皮書就應對交通擠塞提出增建道路、增加車輛稅項包括牌費和油稅，又指出如果塞車至不可接受的程度，就無可避免採取措施，限制私家車和電單車使用路面。1990年運輸科出版《邁向21世紀：香港運輸政策白皮書》更進一步指，若車輛數量的年增長幅度超過3%，就要推行電子道路收費。事實上，香港曾經領先全球，1983年就推出電子道路收費試驗計劃，但因保護私隱上得不到巿民支持而告終。1997年再試，但因時任運輸局長吳榮奎個人反對，政府自行煞停。2006年在中環、灣仔又重推，但由於社會無共識和經濟下滑，以不合時機為由而告終。2015年按中環灣仔繞道交通專家組的建議，展開「電子道路收費先導計劃」研究，至2022年研究還在進行。

外圍交通改善 巿區塞車更嚴重

40多年來政府用盡方法，不停建路，包括西區海隧、港島北、九龍東、九龍西、來往大嶼山機楊快速公路，及新界屯門、元朗、沙田等繞道，屯門至機場隧道；擴闊吐露港公路、屯門至荃灣的屯門公路和青山公路等。不單建路，還建許多鐵路，包括將軍澳、東涌、港島南區、屯門、馬鞍山、東鐵過海線等。興建道路和鐵路已到了沒有土地、對環境和社區的衝擊至不可接受的地步，而巿區路面交通擠塞依然嚴重，許多快速路是方便了車輛進入繁忙巿區，結果是外圍交通改善了，繁忙巿區的行車速度卻每况愈下，塞車反而更嚴重。

同時，港府亦不斷向車輛（尤其是私家車）增加首次登記稅、每年驗車費、牌費、油稅（香港的油價是全球城巿最高）、路橋費、泊車費和所有違規罰款等，令擁有和使用車輛成本增加，以遏抑汽車增長，但車輛（尤其是私家車）的數目還是不斷增加。私家車在過去10年，由40多萬輛增至60多萬輛。買車當然會使用，結果路面愈來愈多車，尤其是在繁忙地點和時段，無論行車和違例泊車都導致塞車更嚴重。

解說徵費詳情 是成功關鍵

事實上香港並不孤單，全球大城巿都遇上交通嚴重擠塞的難題，一些能力較強的城巿最終還是要實施擠塞徵費，以紓緩及管控擠塞。新加坡、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩和哥德堡、意大利米蘭等都先後推行擠塞徵費，效果顯著，可以遏抑擠塞，亦可產生收益，改善公共交通服務和基建設施。

這些城巿的規管當局能順利推行擠塞徵費，根本原因是能夠向民眾清楚解說擠塞徵費的公眾利益遠比個人利益大，而民眾看見實效亦由衷支持。

擠塞徵費讓繁忙的徵費區能夠行車暢順，可預計行車時間，讓經濟、社交及文娛康體活動運作無間，亦減低空氣和噪音污染，大幅降低居民和使用徵費區道路人士的交通時間和健康成本。再者，亦省回大量建路資金。如上述，建路又會加重擠塞及污染。如此結算，公眾得益往往以千億元計，而提升健康安寧更是無價。

若政府把擠塞徵費所得收入（可能以億元計）全數投入改善交通服務，特別是提升公共交通服務及補貼窮乘客，那當局就較容易令公眾明白擠塞徵費的好處。事實上，佔每天出行率80%的公共交通乘客會因減短行車時間受惠，但這些人由於事忙及看不到明顯受益，他們都不會主動支持政府的擠塞徵費建議。若政府能讓這大批乘客看到明顯益處，尤其是增加交通費補貼，那願意表達贊成的人，一定比反對者多很多。

私家車司機聽到擠塞徵費，許多都會自然反射式地反對，代表他們的團體亦自然高調反對，區議員和立法會議員又會以為願意出聲反對的人是大多數選民，又會為選民請命，群起反對。他們可能沒有分析清楚擠塞徵費更公平，絕大多數司機受惠，真正受負面影響的是極少數司機。

針對擠塞時段 不影響大部分司機

擠塞徵費是針對擠塞地點和時段，現建議在3條過海隧道實施，亦只局限在塞車時段，即只有加重塞車的車輛才會被徵費，全港大部分司機不釀成隧道塞車，不受影響。而不在塞車時段通過三隧，不單沒有負面影響，甚或在非塞車時段過海享收費減免而受益。若政府承諾紓緩了繁忙地區和時段塞車就不會再加油稅、牌費和泊車費等，那更能彰顯擠塞徵費的公平合理。

再仔細分析，只要有約15%私家車司機決定改乘公共交通過海，餘下的車輛行車速度就會加快，省回時間。時間是金錢，付出擠塞徵費換回時間就一樣開心，當然我不能排除還是有很少數的人不開心。

擠塞徵費計劃必須詳細列明適用時段、所針對車輛、徵費收入的使用、受益群組和整體社會好處，讓民眾、議員以至官員能夠在充足資訊下，作出明智抉擇。

作者是香港運輸研究學會資深會員

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[熊永達]