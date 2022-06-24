曾志豪：不是25年 是回歸元年

李家超做特首，還有不同主要官員都有紀律部隊出身的背景，開「武官治港」局面。

何須否認或者冲淡這個背景色彩？我不知道為何建制派要故意迴避這個「特色」，甚至覺得「武官治港」是貶義。以紀律部隊出任香港各權力部門，本來就是北京替香港「由亂入治」的一道良方妙藥啊，是中央摸透了過去香港亂局就是亂在「官吏」不夠忠誠、執行不夠果斷的問題。

你看看「前白宮發言人」不是一早就把「資深政務官」批評得體無完膚嗎？所以用「武官」代替政務官做主角，正是新猷，否則何以體現李家超做特首的精妙？難道真的貪圖其「準時交齊功課」的特質？

所以，這是武官治港元年。

這亦是「上下齊心、人腳齊全」的第一年，過去香港24年都有各種「唱衰香港」的反對力量盤踞，議會內或街頭上，政府施政總是有這樣那樣的「阻礙」。今年好了，全面肅反，大地在我腳下，議會個個齊心，街上人人躺平；又大開副司長之位，3司長各有副司長協助。

李家超壓力如當年董建華

這種「大吉大利」局面，實是過去24年所欠缺，有點澳門的影子。這難道不是「齊心元年」？

也正因如此，李家超這一屆政府，壓力和期望就等於1997年的董建華特首。當時董生背負「擺脫英國殖民政府，港人第一次當家作主」的壓力，一定要管理好香港；而李家超亦背負「港人完全擺脫殖民管治，由中央親自當家作主」的巨大期望，一定要做出「沒有反對派的香港一定會變得更好」的佳績！

所以這也是令人翹首盼望的一年。香港市民想知道，當「Yes sir」變成「是的長官」，當麥美娟這些議員被破格提拔做局長後，香港的經濟、房屋、青年問題是否都迎刃而解？停電、沉船這些問題都可以算在舊特首頭上，7月1日後新人新作風，我們等待一個全新的香港。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]